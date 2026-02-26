संस्कृती

Holi 2026 Morning Rituals: होळीच्या दिवशा सकाळी करा ‘हे’ खास उपाय, वर्षभर घरात नांदेल सुख-समृद्धी

holi morning rituals for prosperity and wealth: होळीच्या दिवस फक्त रंगांचाच नाही तर आध्यात्मिक ऊर्जेने भरलेला आहे. ज्याप्रमाणे दिवळीला माता लक्ष्मीची कृपादृष्टी कायम राहण्यासाठी उपाय केले जातात तसेच या दिवशी देखील काही उपाय केले जातात. ज्यामुळे घरात वर्षभर सुख-समृद्धी कायम राहते.
Holi morning rituals

Holi morning rituals

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Holi morning rituals: हिंदू धर्मात होळी हा फक्त उत्सव नाही तर आनंदी लोकांचे प्रतीक आहे, उलट हे नकारात्मकतेचे निराकरण जीवनात सकारात्मकता ही एक विशेष संधी आहे. ज्योतिष शास्त्रानुसार होळीच्या दिवशी केलेले काही उपाय फायदेशीर ठरु शकतात. यंदा होळी ३ मार्चला साजरी केली जाणार आहे. वर्षभर घरात सुख-समृद्धी राहण्यासाठी या दिवशी कोणते उपाय करावे हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
festival
Festivals
Festival Celebration
festival season
holi

Related Stories

No stories found.