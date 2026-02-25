Holi 2026: होळीवर ग्रहणाचा वेळ किती असेल? भद्रा कधीपर्यंत राहील, होलिका दहनाचा मुहूर्त येथे जाणून घ्या

Chandra Grahan Effects During Holi 2026 : यंदा होळीच्या दिवशी चंद्रग्रहण आहे. त्यामुळे हा दिवस धार्मिक तसेच खगोलशास्त्रीय दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा मानला जातो. होळी हा रंगाचा सण असून तो वाईटावर चांगल्याचा विजयाचे प्रतीक आहे..या दिवशी विशेषतः होलिका दहन आणि पूजेला मोठे महत्व आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, होळीपूर्वी होलिका दहन करण्याची परंपरा आहे. या दिवशी विधिपूर्वक पूजा केल्यास नकारात्मक ऊर्जेपासून मुक्ती मिळते आणि मानसिक शांती लाभते. मात्र प्रश्न असा आहे की, चंद्रग्रहणामुळे होळीच्या पूजेचा मुहूर्त काय असेल? तसेच ग्रहणाचा कालावधी कधी आहे? याबाबत अधिक सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.IGNOU Job Fair 2026: नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दिल्लीमध्ये ‘या’ दिवशी मेगा भरती मेळावा; पाहा कोणत्या क्षेत्रात संधी.या वर्षी होळी कधी आहे?फाल्गुन पौर्णिमा तिथीची सुरुवात २ मार्च रोजी सायंकाळी ५ वाजून ५५ मिनिटांनी होईल.तिथीचा समारोप ३ मार्च रोजी सायंकाळी ५ वाजून ७ मिनिटांनी होईल.तिथीनुसार ३ मार्च २०२६ रोजी होलिका दहन केले जाणार आहे.४ मार्च २०२६ रोजी रंगाची होळी साजरी केली जाईल..चंद्रग्रहणाची वेळयंदा होलिका दहनाच्या दिवशी चंद्रग्रहण आहे.ग्रहणाची सुरुवात ३ मार्च रोजी दुसरी ३ वाजून २० मिनिटांनी होईल.ग्रहणाचा शेवट सायंकाळी ६ वाजून ४७ मिनिटांनी होईल.हे पूर्ण चंद्रग्रहण असून ते संपूर्ण आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया येथे दिसेल. तसेच पॅसिफिक बेटे आणि उत्तर व दक्षिण अमेरिका येथेही ते पाहता येईल..Mars Transit in Aquarius 2026: कुंभ राशीत 45 दिवस मंगळाचा प्रभाव; मेष, कन्यासह अनेक राशींचे भाग्य उजळणार; जाणून घ्या तुमचं राशिभविष्य.सूतक काळभारतामध्ये सूतक काळ सकाळी ६ वाजून २० मिनिटांनी सुरू होईल.भद्रा काळ३मार्च २०२६ रोजी भद्रा काळ पहाटे १ वाजून २५ मिनिटांपासून सकाळी ४ वाजून ३० मिनिटांपर्यंत असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.