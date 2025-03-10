Holi Do's And Don'ts: होळीच्या दिवशी काय केले पाहिजे आणि काय नाही? 'या' तीन गोष्टी टाळण्याचा प्रेमानंद महाराज देतात सल्ला

Never Do These 3 Things On Holi Says Premanand Maharaj: दरवर्षी फाल्गुन महिन्याच्या पौर्णिमेला संपूर्ण भारतभर होळी हा सण खूप उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जातो. त्या दिवशी होलिका दहन करून दुसऱ्या दिवशी त्याच होळीच्या राखेसह धुलिवंदन खेळले जाते. सगळीकडे आनंदाचे वातावरण असते. परंतु हा सण साजरा करताना काही गोष्टींची विशेष काळजी घ्यावी लागते. याचबद्दल महाराज प्रेमानंद यांनी होळीला काय करावे आणि काय करू नये हे स्पष्ट केले आहे. जाणून घेऊया कोणत्या आहेत त्या तीन गोष्टी..एका खासगी संभाषणादरम्यान प्रेमानंद महाराज यांना विचारण्यात आले की, वृंदावनमध्ये होळीचा सण सुरू झाला असून तो पुढील चार दिवस चालणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या तरुणाईला काय संदेश द्यायचा आहे? त्याला उत्तर देताना प्रेमानंद महाराजांनी होळी साजरी करण्यामागची पौराणिक कथा सांगितली..Holi 2026 Puranpoli Recipe: डायबेटीजमुळे होळीला मिस करताय पुरणपोळी? साखर आणि मैद्याशिवायची स्वादिष्ट रेसिपी नोट करा.ते म्हणाले की, होळी सण साजरा करण्यामागे व प्रचलित होण्यामागे भक्त प्रल्हाद आहेत. जेव्हा असुरी वृत्तीच्या राजा हिरण्यकश्पच्या कोणत्याही पद्धतीच्या मारण्याने त्याचा पुत्र भक्त प्रल्हाद मरण पावला नाही तेव्हा त्यांच्या बहिणीने, होलिकेने प्रल्हादला अगणित बसवून मारण्याचा कट रचला. मात्र, प्रभूच्या कृपेने प्रह्लाद वाचला आणि होलिका अग्नीत भस्म झाली. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा लोक आले आणि पाहिले की प्रल्हाद बसला आहे आणि होलिका अग्नीत जाळून राख झाली आहे, तेव्हा सर्वांनी मोठ्या आनंदाने उत्सव साजरा केला, देवाची भजने गायली आणि गुलालाने होळी खेळली..होळी साजरी करताना या गोष्टी लक्षात ठेवाप्रेमानंद महाराजांनी विशेषतः युवकांना आवाहन केले आहे की, होळी हा एक पवित्र सण आहे आणि तो आनंदाने, शिस्तबद्ध पद्धतीने साजरा करावा..Holi Horoscope Predictions: होळीनंतर मेषसह 'या' दोन राशींच्या आयुष्यात घडणार मोठे बदल; गुरु मार्गी होताच सुख-समृद्धीचे नवे योग.होळीच्या दिवशी या तीन चुका टाळानशा करू नकाकोणत्याही प्रकारचे मादक पदार्थ, दारू, भांग किंवा अन्य नशेचे सेवन करू नका. हा दिवस भक्तीमय वातावरणात साजरा करावा आणि भगवंताचे नामस्मरण करत आपली संस्कृती जपावी..मांसाहार करू नकाहोळीच्या दिवशी मांसाहार टाळावा. जरी आपण स्वतः प्राणी हत्या करत नसाल, तरी मांसाहार करून हिंसेला पाठिंबा दिल्यास ते चुकीचे ठरेल. हा दिवस शुद्ध सात्त्विक आहार आणि सद्भावनेने साजरा करावा.स्त्रियांबद्दल आदर ठेवाहोळीच्या निमित्ताने कोणत्याही स्त्रीला त्रास देऊ नका. गुपचूप किंवा जबरदस्तीने रंग लावणे, अनुचित वर्तन करणे किंवा अश्लील चाळे करणे हे चुकीचे आहे. महिलांचा आणि प्रत्येकाचा सन्मान राखा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.