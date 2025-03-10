संस्कृती

Holi Do's And Don'ts: होळीच्या दिवशी काय केले पाहिजे आणि काय नाही? 'या' तीन गोष्टी टाळण्याचा प्रेमानंद महाराज देतात सल्ला

Things To Avoid On Holi: होळी हा रंगांचा आणि आनंदाचा सण प्रत्येकजण खूप उत्साहात साजरा करतात. परंतु कोणत्याही अडचणीशिवाय हा दिवस साजरा करण्यासाठी प्रेमानंद महाराज या तीन गोष्टी टाळाण्यास सांगतात.
What to do on Holi and What to Not According to Premanand Ji Maharaj&nbsp;

What to do on Holi and What to Not According to Premanand Ji Maharaj 

Anushka Tapshalkar
Updated on

Never Do These 3 Things On Holi Says Premanand Maharaj: दरवर्षी फाल्गुन महिन्याच्या पौर्णिमेला संपूर्ण भारतभर होळी हा सण खूप उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जातो. त्या दिवशी होलिका दहन करून दुसऱ्या दिवशी त्याच होळीच्या राखेसह धुलिवंदन खेळले जाते. सगळीकडे आनंदाचे वातावरण असते.

परंतु हा सण साजरा करताना काही गोष्टींची विशेष काळजी घ्यावी लागते. याचबद्दल महाराज प्रेमानंद यांनी होळीला काय करावे आणि काय करू नये हे स्पष्ट केले आहे. जाणून घेऊया कोणत्या आहेत त्या तीन गोष्टी.

Loading content, please wait...
lifestyle
culture
holi

Related Stories

No stories found.