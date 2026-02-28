संस्कृती

Holika Dahan 2026: नजर लागलीय का? होलिका दहनाच्या दिवशी मुलांसाठी करा 'हे' घरगुती उपाय

holika dahan 2026 nazar dosh remedies for kids: होलिका दहनाच्या दिवशी मुलांवरील वाईट नजर दूर करण्यासाठी आजींनी सांगितलेले उपाय केल्यास अत्यंत शुभ परिणाम मिळतात. होलिका दहनाच्या दिवशी तुमच्या मुलांचे रक्षण कसे करायचे हे सोप्या पद्धतीने समजून घेऊया.
how to protect children from evil eye on holi: होलिका दहनाच्या अग्नीत सर्व नकारात्मकता जाळली जाते. ही अग्नी वाईटावर चांगल्याचे प्रतीक मानले जाते. या दिवशी, जर तुम्ही प्राचीन काळापासून चालत आलेले काही उपाय केले तर तुमच्या घरातील मुलांवरील वाईट नजर दूर होऊ शकते.

जर तुमच्या घरातील मुले वारंवार आजारी पडत असतील, महत्त्वाच्या प्रसंगी उलट्या होत असतील, चिडचिड होत असेल, दूध पिण्याची इच्छा होत नसेल, तर होलिका दहनावर काही खास उपाय केले जाऊ शकतात. यामुळे मुलावरील वाईट नजर दूर होऊ शकते आणि नकारात्मक ऊर्जा देखील नष्ट होऊ शकते. होलिका दहनाच्या दिवशी आजींनी सांगितलेले पुढील उपाय करु शकता.

