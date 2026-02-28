Holika Dahan 2026: नजर लागलीय का? होलिका दहनाच्या दिवशी मुलांसाठी करा 'हे' घरगुती उपाय

how to protect children from evil eye on holi: होलिका दहनाच्या अग्नीत सर्व नकारात्मकता जाळली जाते. ही अग्नी वाईटावर चांगल्याचे प्रतीक मानले जाते. या दिवशी, जर तुम्ही प्राचीन काळापासून चालत आलेले काही उपाय केले तर तुमच्या घरातील मुलांवरील वाईट नजर दूर होऊ शकते. जर तुमच्या घरातील मुले वारंवार आजारी पडत असतील, महत्त्वाच्या प्रसंगी उलट्या होत असतील, चिडचिड होत असेल, दूध पिण्याची इच्छा होत नसेल, तर होलिका दहनावर काही खास उपाय केले जाऊ शकतात. यामुळे मुलावरील वाईट नजर दूर होऊ शकते आणि नकारात्मक ऊर्जा देखील नष्ट होऊ शकते. होलिका दहनाच्या दिवशी आजींनी सांगितलेले पुढील उपाय करु शकता. .वाईट नजरेचा प्रभाव कसा ओळखाल?चिडचिड जेव्हा एखाद्या मुलाला वाईट नजरेचा त्रास होतो तेव्हा त्यांचा स्वभाव अचानक बदलते. उदाहरणार्थ, ते जास्त रडू शकतात, दूध पिण्यास नकार देऊ शकतात किंवा जेवण्यास नकार देऊ शकतात. ते चिडचिडे होऊ शकतात. ही लक्षणे वाईट नजर लागल्यास दिसू शकतात अशी मान्यता आहे.खास प्रसंगी आजारी पडणेकाही मुले सणांच्या वेळी किंवा खास प्रसंगी अचानक आजारी पडतात. त्यांना ताप येतो किंवा उलट्या होतात. कदाचित त्या मुलाला वाईट नजर लागली असेल. .Holi 2026 Skin Care: रंगपंचमीच्या आधी फेशिअल करणे योग्य की धोकादायक? तज्ज्ञ काय सांगतात?.पुढील सोपे उपाय करावेकाळे चणे आणि कापूर मिसळातुमच्या मुठीत काळे चणे आणि कापूर भरा आणि ते तुमच्या मुलाच्या डोक्यावर घड्याळाच्या उलट दिशेने सात वेळा फिरवा. नंतर, काळे चणे आणि कापूर होलिका अग्नीत टाका. मुलाची सकारात्मक ऊर्जा वाढण्यास मदत होईल. नारळावर उपायमुलाच्या अंगावरुन एक संपूर्ण नारळ ओवाळा आणि तो होलिका अग्नीला अर्पण करा. शांत मनाने आणि मनात मुलाचे नाव घेत हा उपाय करायला विसरू नका. हा उपाय अनेक कुटुंबांमध्ये पारंपारिकपणे पाळला जातो. हा उपाय घरातील सर्व सदस्यांवरून वाईट नजर दूर करतो अशी मान्यता आहे. .मोहरी आणि मीठाने वाईट नजर काढाहोलिका दहन अग्नी पेटल्यानंतर तुमच्या मुलावरील वाईट नजर काढा. मूठभर मोहरी घ्या, त्यात थोडे मीठ आणि सात संपूर्ण लाल मिरच्या घाला. हे घटक मुलाच्या डोक्यावर सात वेळा फिरवा आणि नंतर ते होलिका अग्नीत टाका. नकारात्मकता नष्ट होईल.पुढील गोष्टींची घ्या काळजीज्योतिषीय उपाय आणि युक्त्यांद्वारे अनेक समस्या सोडवल्या जाऊ शकतात, परंतु श्रद्धेसोबतच, आरोग्य समस्या सोडवण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.