Maha Shivratri Rudrabhishek: भोलेनाथांची कृपा हवीये? मग ‘या’ योग्य मुहूर्तावर करा रुद्राभिषेक; जाणून घ्या संपूर्ण विधी आणि त्यामागचं महत्त्व

How to Perform Rudrabhishek at Home: फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण चतुर्दशीची रात्र म्हणजेच महाशिवरात्रि. हा दिवस भगवान शंकराच्या भक्तांसाठी खूपच पवित्र मानला जातो. या दिवशी भक्त उपवास करतात, नामस्मरण करतात आणि मनापासून महादेवांची पूजा करतात. महाशिवरात्रि हा सण फक्त परंपरेपुरता मर्यादित नसून मन शांत करण्याचा आणि श्रद्धेने देवाशी जोडण्याचा दिवस आहे.या शुभ दिवशी रुद्राभिषेक केल्यास भगवान शिव प्रसन्न होतात आणि भक्तांच्या अडचणी दूर होतात, असे मानले जाते. त्यामुळे यंदा महाशिवरात्रिनिमित्त रुद्राभिषेक कधी करावा, कसा करावा आणि त्याचे महत्त्व काय आहे, हे जाणून घेणे प्रत्येक शिवभक्तासाठी उपयुक्त ठरते..महाशिवरात्रि २०२६: तिथी आणि पूजाकाळचतुर्दशी तिथी सुरू: १५ फेब्रुवारी २०२६, सायं. ५:०४चतुर्दशी तिथी समाप्त: १६ फेब्रुवारी २०२६, सायं. ५:३४.Mahashivratri Dos and Don’ts: महाशिवरात्रीला चुकूनही करू नका ‘या’ ४ चुका; नाहीतर भोलेनाथ नाराज होऊ शकतात.रात्र प्रहर पूजाकाळपहिला प्रहर: १५ फेब्रुवारी - सायं. ६:११ ते ९:२३दुसरा प्रहर: रात्री ९:२३ ते १२:३५तिसरा प्रहर: १६ फेब्रुवारी - रात्री १२:३५ ते पहाटे ३:४७चौथा प्रहर: पहाटे ३:४७ ते सकाळी ६:५९निशीथ काळ: १६ फेब्रुवारी - रात्री १२:०९ ते १:०१पारण वेळ: सकाळी ६:५९ ते दुपारी ३:२४.रुद्राभिषेकासाठी आवश्यक पूजासाहित्यरुद्राभिषेक करताना खालील पवित्र वस्तूंचा उपयोग केला जातो : शुद्ध पाणी, गंगाजल, दूध, दही, मध, पिठीसाखर, तूप, ऊसाचा रस, दिवा, वात, अगरबत्ती, अत्तर, हंगामी फळे, सुकामेवा, मिठाई, बोरे, हार, बेलपत्र, धतुरा, भांग, बेलफळ, पान, सुपारी, अक्षदा, काळे तीळ, भगवान शंकरासाठी वस्त्र, तसेच माता पार्वतींसाठी शृंगार साहित्य (५ / ७ / ९ / ११ / १६ वस्तू).Maha Shivratri 2026: महादेवाकडून शिका 'या' महत्त्वाच्या 10 आरोग्यविषयक गोष्टी, आजार राहतील दूर .रुद्राभिषेक करण्याची योग्य वेळमहाशिवरात्रि दिवशी रात्र प्रहर पूजाकाळात रुद्राभिषेक करणे सर्वोत्तम मानले जाते. जर ते शक्य नसेल, तर संध्याकाळी देखील रुद्राभिषेक करता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.