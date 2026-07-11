पंढरीचा विठोबा कर्नाटकातील हंपीला कसा गेला? संत भानुदासांनी मूर्ती परत कशी आणली? जाणून घ्या कानडा विठ्ठल!

Why 'Kanada Raja Pandharicha'?: महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या पंढरपूरच्या विठ्ठलाचा इतिहास आणि वारकरी संप्रदायाची परंपरा अत्यंत प्राचीन आहे. पण तुम्हाला माहीत आहे का, की आज आपण ज्या विठ्ठलाचे दर्शन पंढरपुरात घेतो, तो विठ्ठल एका काळात कर्नाटकातील हंपी (विजयनगर) येथे गेला होता? संतश्रेष्ठ एकनाथ महाराजांचे पणजोबा वैष्णववीर संत भानुदास महाराज (कालखंड: इ.स. १४४५ ते १५१३) यांनी आपल्या अथांग भक्तीच्या जोरावर विठ्ठलाला पुन्हा पंढरीत आणले. या ऐतिहासिक आणि चमत्कारिक घटनेसोबतच, पैठणनगरीत विठ्ठल स्वतःहून कसे आले आणि त्यांना ‘विजयी पांडुरंग’ नाव कसे पडले, याची ही रंजक कथा...परकीय आक्रमणाचा काळ आणि संत भानुदासांचा उदयज्ञानेश्वरांच्या काळानंतर महाराष्ट्रावर भयानक परकीय आक्रमणे झाली, ज्यामुळे अनेक देवळे-मठ उद्ध्वस्त झाले. अशा कठीण काळात लोकांमध्ये स्वधर्माचरणाची निष्ठा टिकवून ठेवण्याचे मोठे कार्य संत भानुदास महाराजांनी केले. इ.स. १४४८ मध्ये जन्मलेल्या भानुदास महाराजांनी बालपणीच सूर्यनारायणाची उपासना करून आशीर्वाद मिळवले होते. प्रपंच चालवण्यासाठी त्यांनी कपड्याचा व्यापार सुरू केला, पण व्यापाराच्या व्यापात असूनही त्यांनी पंढरीची वारी कधीही चुकवली नाही. त्यांनी इ.स. १४६८ ते १४७५ दरम्यानचा भयानक 'दुर्गादेवीचा दुष्काळ' देखील अनुभवला होता..जेव्हा विठ्ठल विजयनगरच्या मंदिरात बंदिस्त झाले..इतिहासातील नोंदीनुसार, विजयनगर साम्राज्याचा राजा कृष्णदेवराय (कारकीर्द इ.स. १५०९ ते १५३०) एकदा पंढरपूरला आला होता. विठ्ठलाची सुंदर मूर्ती पाहून, ती आपल्या राजधानीत असावी असा विचार त्याच्या मनात आला आणि त्याने ती मूर्ती कर्नाटकातील हंपी येथे नेली. तिथे एका भव्य 'विठ्ठलस्वामी मंदिरात' विठ्ठलाची स्थापना करण्यात आली. दुसरीकडे पंढरपुरात आषाढी वारी जवळ आली, पण विठ्ठलच जागेवर नसल्याने वारकरी व्याकुळ झाले. त्यावेळी संत भानुदास महाराजांनी वारकऱ्यांना शब्द दिला—"मी विठ्ठलाला परत घेऊन येईन!"भानुदास महाराज हंपीला पोहोचले. मध्यरात्री त्यांनी विठ्ठलासमोर जाऊन टाहो फोडला, "देवा, पंढरीत सर्व भक्त तुझी वाट पाहत आहेत, चल माझ्याबरोबर!" भक्ताची हाक ऐकून विठ्ठलाने आपल्या गळ्यातील नवरत्नांचा हार भानुदासांच्या गळ्यात घातला आणि काही काळ धीर धरण्यास सांगितले. सकाळी जेव्हा पुजाऱ्यांच्या लक्षात आले की देवाचा मौल्यवान हार गायब आहे, तेव्हा राजाने चोराला थेट सुळावर चढवण्याचा आदेश दिला. तुंगभद्रा नदीच्या किनारी ध्यान करत असताना सैनिकांना भानुदास महाराजांच्या गळ्यात तो हार दिसला आणि त्यांना चोर समजून सुळाकडे नेण्यात आले. भानुदास महाराजांनी देवाला आळवणी केली आणि काय आश्चर्य! ज्या वाळलेल्या लाकडाच्या सुळावर त्यांना चढवले जाणार होते, त्याला अचानक हिरवीगार पालवी फुटली! हे पाहून राजा कृष्णदेवरायाला आपली चूक उमजली आणि त्याने महाराजांची माफी मागून विठ्ठलाला सन्मानाने निरोप दिला. भानुदास महाराज विठ्ठलाला घेऊन जेव्हा पंढरीत परत आले, तो दिवस कार्तिक शुद्ध एकादशी (इ.स. १५०६) चा होता; म्हणूनच आजही कार्तिकी एकादशीला पंढरपुरात मोठा रथोत्सव होतो..Wari Prasthan 2026:आषाढी वारीसाठी पालखीचं प्रस्थान होतं म्हणजे नेमकं काय ? प्रस्थानत्रयी म्हणजे काय ?.पांडुरंग स्वतःहून पैठणला का आले ?संत भानुदास महाराजांच्या याच भक्तीची परतफेड करण्यासाठी विठ्ठलाने त्यांच्याच वंशात संत एकनाथ महाराजांच्या रूपाने जन्म घेतला, अशी वारकरी संप्रदायात श्रद्धा आहे. संत निळोबा महाराज म्हणतात— 'भानुदासाचे कुळी महाविष्णुचा अवतार । क्षेत्र प्रतिष्ठान वस्ती गोदावरीतीर ॥' संत एकनाथांच्या काळात कर्नाटकातील शिरहट्टी गावच्या एका सावकाराने विठ्ठलाची देखणी मूर्ती बनवली होती. पण, मूर्ती स्थापनेआधी पांडुरंगाने सावकाराला सतत ३-४ दिवस स्वप्नात येऊन दृष्टांत दिला—"मला पैठणला संत एकनाथ महाराजांची सेवा हवी आहे, मला तिथे घेऊन चल." घाबरलेल्या सावकाराने ती मूर्ती पैठणला नाथांच्या वाड्यात आणली.मूर्तीने प्रत्यक्ष खाल्ले लोणी आणि खडीसाखर!संत एकनाथ महाराजांनी सावकाराला सांगितले की, "मला अनुभूती आल्याशिवाय मी ही मूर्ती ठेवणार नाही." नाथांनी मूर्तीसमोर लोणी आणि खडीसाखर ठेवली. त्याच क्षणी, दोन्ही हात कमरेवर असलेल्या विठ्ठलाच्या मूर्तीने आपला उजवा हात पुढे केला आणि तो प्रसाद खाल्ला! याचे प्रमाण म्हणून आजही या मूर्तीचा उजवा तळहात कमरेवर न राहता समोरच्या बाजूला (तळहात दिसेल असा) आहे. जेव्हा नाथांनी विचारले, "देवा, माझ्याकडे तुला काय मिळणार?" तेव्हा मूर्ती ज्या विटेवर उभी होती, तिथे अक्षरे उमटली—'दास जेवू घाल वा न' (म्हणजे तू मला जेवायला घाल अथवा नको, मी तुझ्याकडेच राहणार)..'विजयी पांडुरंग' नाव का पडले ?विजयनगर साम्राज्यातून ही मूर्ती आल्यामुळे आणि देव व भक्त या दोघांच्याही भक्तीचा 'विजय' झाल्यामुळे पैठणच्या या मूर्तीला 'विजयी पांडुरंग' म्हटले जाते. आजही पंढरपूर आणि पैठणच्या वारीचा एक अनोखा संबंध आहे; पंढरपुरात गर्दी जास्त असेल तर पैठणला वारी लहान भरते आणि पंढरपुरात गर्दी कमी असेल तर पैठणला मोठी वारी भरते! संत भानुदास महाराजांनी आपली इहलोकीची यात्रा संपवल्यानंतर, पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात गरुड मंडपात उजव्या बाजूला ज्या पहिल्या पादुका लागतात, तीच त्यांची समाधी आहे. आजही त्यांच्या समाधीदिनाचा उत्सव वारकऱ्यांमध्ये मोठ्या भक्तीभावाने साजरा केला जातो..विठ्ठलाला 'कानडा' का म्हणतात ?विठ्ठलाच्या अनेक नावांमध्ये 'कानडा' या शब्दाला विशेष महत्त्व आहे. अभ्यासकांच्या मते याचे प्रामुख्याने खालील अर्थ निघतात-गूढ किंवा अगम्य (Mysterious): 'कानडा' म्हणजे ज्याचा थांगपत्ता लागत नाही असा, म्हणजेच मानवी बुद्धीला सहज न समजणारा. संत एकनाथ महाराजांनी 'तीर्थ कानडे देव कानडे । क्षेत्र कानडे पंढरीये।' असे म्हणत या शब्दाचा वापर ईश्वरी गूढतेसाठी केला आहे.कर्नाटक प्रदेशाशी नाते: पंढरपूर हे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमेवर आहे. पंढरपूरचे प्राचीन नाव 'पंडरगे' असे असून ते देखील कानडी भाषेतील आहे. विठ्ठलाचे अनेक भक्त व संत कर्नाटकाशी जोडलेले होते, म्हणून या प्रांताशी असलेल्या ओलाव्यामुळे त्याला 'कानडा' म्हणतात.लीला दाखवणारा (Leela): काही अभ्यासकांच्या मते, 'कर्नाटकु' म्हणजे 'लीला दाखवणारा' (अद्भुत चमत्कार करणारा). जो भक्त वत्सल आहे, तो विठ्ठल.हंपी कनेक्शन: कर्नाटकातील हंपी येथे विठ्ठलाचे भव्य मंदिर आहे. विठ्ठलाचे स्थान कर्नाटक मानले जाते, त्यामुळे त्या प्रांताचे बिरुद विठ्ठलाला लागले आहे..पंढरपूरला जाताय ? मग 'या' प्रेक्षणीय ठिकाणांना \nआवर्जून भेट द्या... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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