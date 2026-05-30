Relationship Tips : जोडीदाराने नेहमी तुम्हाला जास्त प्रायोरिटी द्यावी असं वाटतं ना? मग नात्यात अजिबात करू नका 'या' 3 चुका

आपल्या जोडीदाराने आपल्यावर जीवापाड प्रेम करावं आणि आपल्याला नेहमी त्याच्या आयुष्यात पहिलं स्थान द्यावं, असं प्रत्येक प्रियकर-प्रेयसीला किंवा पती-पत्नीला वाटणं अगदी स्वाभाविक आहे. नातं म्हटलं की तिथे अपेक्षा आल्याच पण कधीकधी याच अपेक्षांच्या ओझ्याखाली नात्याची वीण सैल होऊ लागते. .प्रेम हे जबरदस्तीने किंवा हक्काने मागून मिळत नाही, तर ते आपल्या वागण्यातून कमावायचं असतं. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या पार्टनरच्या जगात तुमची जागा नेहमी 'नंबर वन' असावी, तर तुम्हाला त्यांच्या मनात आदराचं आणि प्रेमाचं हक्काचं स्थान निर्माण करावं लागेल. .अनेकदा आपण नकळतपणे अशा काही चुका करतो, ज्यामुळे जोडीदार आपल्यापासून दूर जाऊ लागतो. चला तर मग जाणून घेऊया अशा ३ चुकांबद्दल ज्या टाळून तुम्ही तुमच्या नात्यातली गोडी आणि तुमची प्रायोरिटी कायम टिकवून ठेवू शकता..स्वतःची पर्सनल स्पेस न देणंपहिली मोठी चूक म्हणजे जोडीदाराला स्वतःची पर्सनल स्पेस न देणं. नात्याच्या सुरुवातीला चोवीस तास एकत्र राहणं, सतत मेसेज किंवा कॉल करणं खूप छान वाटतं. पण काळानुसार प्रत्येकाला स्वतःचं आयुष्य, मित्रमैत्रिणी, छंद आणि थोडा एकांत हवा असतो.जर तुम्ही पार्टनरवर सतत पाळत ठेवली, त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला किंवा त्यांना त्यांच्या मित्रांना भेटण्यापासून रोखलं तर त्यांना या नात्यात गुदमरल्यासारखं वाटू लागेल. जेव्हा तुम्ही त्यांना हवी ती स्पेस देता, तेव्हा त्यांच्या मनात तुमच्याबद्दलचा आदर वाढतो. बंधनात ठेवण्यापेक्षा मुक्त सोडल्यावर माणूस जास्त जवळ येतो, हे नेहमी लक्षात ठेवा. त्यामुळे त्यांना त्यांचं आकाश मोकळं द्या, ते स्वतःहून परत तुमच्याकडेच येतील..सतत तक्रारींचा पाढा वाचणं आणि नकारात्मक बोलणंदुसरी चूक म्हणजे सतत तक्रारींचा पाढा वाचणं आणि नकारात्मक बोलणं. जेव्हा जेव्हा तुम्ही दोघे भेटता किंवा फोनवर बोलता, तेव्हा जर तुम्ही फक्त ऑफिसचा ताण, इतरांबद्दलच्या तक्रारी किंवा "तू माझ्यासाठी काय केलंस?" असा टोमणा मारत राहिलात तर जोडीदार हळूहळू तुमच्याशी बोलणं टाळू लागेल. कोणत्याही व्यक्तीला अशा पार्टनरसोबत वेळ घालवायला आवडतो जो आनंदी, सकारात्मक आणि उत्साही असतो. सततच्या कटकटीमुळे तुमच्यासोबत घालवलेला वेळ त्यांना मानसिक थकवा देणारा वाटू शकतो. याउलट त्यांच्या लहान-लहान प्रयत्नांचं कौतुक करा, त्यांना प्रोत्साहन द्या आणि जेव्हा ते सोबत असतील तेव्हा वातावरण हलकं-फुलकं आणि आनंदी ठेवा. तुम्ही त्यांच्यासाठी स्ट्रेस रिलिव्हर बनलात, तर ते कोणत्याही कामात असले तरी पहिली प्रायोरिटी तुम्हालाच देतील..स्वतःचं अस्तित्व पूर्णपणे विसरून जाणंतिसरी आणि सर्वात घातक चूक म्हणजे स्वतःचं अस्तित्व पूर्णपणे विसरून जाणं. अनेकदा जोडीदाराला खुश करण्याच्या नादात लोक स्वतःचे छंद, स्वतःचे मित्र आणि स्वतःची करिअरची स्वप्नं बाजूला ठेवतात आणि संपूर्ण आयुष्य फक्त पार्टनरभोवतीच केंद्रित करतात. पण लक्षात ठेवा जो माणूस स्वतःचा आदर करत नाही त्याला दुसऱ्यांकडूनही आदर मिळत नाही. जर तुम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी पार्टनरवर विसंबून राहिलात तर नात्यातला थरार संपून जातो आणि तुम्ही त्यांना टेकन फॉर ग्रांटेड वाटू लागता. त्याऐवजी स्वतःला ग्रूम करा, तुमच्या आवडीनिवडी जपा आणि स्वावलंबी बना. जेव्हा तुमचा जोडीदार तुम्हाला स्वतःच्या आयुष्यात यशस्वी आणि आनंदी पाहतो, तेव्हा त्याच्या नजरेत तुमची किंमत आणि आकर्षण अधिक वाढतं.