वारीमध्ये टाळाला इतके महत्व का आहे ? एक असे मंदिर जिथे करतात दगडी टाळाची पूजा ! जाणून घ्या टाळाची गोष्ट...

वारकरी संप्रदायामध्ये भजन आणि कीर्तनाला जितके महत्त्व आहे, तितकेच महत्त्व टाळ, मृदंग आणि विणेला आहे. टाळाच्या आवाजाशिवाय वारी पूर्ण होऊ शकत नाही. टाळाला प्रत्यक्ष विठ्ठल स्वरूप मानलं गेलंय, पण तुम्हाला माहितीये का, महाराष्ट्रात एक असे गाव आहे ज्याला 'टाळगाव' म्हटले जाते आणि तिथे दगडी टाळाची पूजा केली जाते! पुणे जिल्ह्यातील चिखली येथील हे मंदिर संपूर्ण महाराष्ट्रात एकमेव 'टाळ मंदिर' म्हणून प्रसिद्ध आहे. आषाढी वारीच्या निमित्ताने देहू आणि आळंदीला जाणारे भाविक या पवित्र मंदिराला आवर्जून भेट देतात..काय आहे चिखलीच्या दगडी टाळाचा इतिहास ?अशी आख्यायिका आहे की, संत तुकाराम महाराज वैकुंठगमनाच्या आधी चिखली गावात थांबले होते. तिथे त्यांच्या एका निष्ठावंत भक्ताच्या म्हणजेच १४ टाळकऱ्यांपैकी एक असलेल्या मल्हारराव पंत कुलकर्णी यांच्या आग्रहास्तव तुकोबारायांनी स्वतःचे दगडी टाळ त्यांना प्रसाद म्हणून दिले. तसेच त्यांच्या हाती १२ अभंगांचा ग्रंथही दिला.तुकाराम महाराजांनी इंद्रायणी नदीच्या तीरावर अनुष्ठान करायला जाताना फाल्गुन वद्य पंचमीला हे टाळ दिले होते, असे मानले जाते. या ऐतिहासिक प्रसंगामुळे या गावाला 'टाळगाव चिखली' हे नाव पडले. गेल्या साडेतीनशे वर्षांपासून ही पूजा आणि परंपरा या गावात अखंडपणे सुरू आहे..Wari Prasthan 2026:आषाढी वारीसाठी पालखीचं प्रस्थान होतं म्हणजे नेमकं काय ? प्रस्थानत्रयी म्हणजे काय ?.वारीची गाज वाढवणाऱ्या 'टाळ' निर्मितीचा रंजक प्रवासवारकरी म्हंटले की डोळ्यांसमोर उभी राहते ती हातात टाळ घेतलेली व्यक्ती. दोन वस्तूंचा एकमेकांवर आघात करून नाद निर्माण करणाऱ्या या घनवाद्याची निर्मिती कशी होते, त्याचा हा प्रवास-१. ओतारी समाजाची पारंपरिक कलामहाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात घुमणारे टाळ प्रामुख्याने पंढरपूर आणि अहमदनगर येथे बनवले जातात. पारंपरिक पद्धतीने पितळी आणि काशाच्या वस्तू बनवणारा 'ओतारी समाज' पिढ्यानपिढ्या हा व्यवसाय करत आहे. पंढरपूरमध्ये आजही ८ ते १० छोटे कारखाने या कलेचे जतन करत आहेत.२. धातूंचे मिश्रण आणि साचेकामउत्कृष्ट नाद (आवाज) निर्माण करण्यासाठी काशाचे (ब्रॉन्झ) टाळ सर्वोत्तम मानले जातात. अहमदनगरचे 'नगरी टाळ' यासाठी खूप प्रसिद्ध आहेत.प्रक्रिया: भट्टीमध्ये तांबे (कॉपर) आणि कथिल (टीन) या धातूंना एकत्र वितळवून द्रव तयार केला जातो.ओतीव काम: हा तप्त द्रव मातीच्या आणि डांबराच्या मदतीने तयार केलेल्या साच्यात ओतला जातो.फिनिशिंग: साच्यातून टाळ बाहेर काढल्यानंतर लेथ मशीनवर त्याचे घासकाम केले जाते आणि पॉलिश करून त्याला चमकदार रूप दिले जाते. .भागवत संप्रदायाचे प्रतीक: 'टाळ' वापरण्याचे नियमवारकरी संप्रदायात टाळ हे केवळ वाद्य नसून ते देवाचे रूप मानले जाते. त्यामुळे टाळ धारण करण्याची आणि जपण्याची एक विशेष शिस्त आहे. वारकरी आपल्या टाळाला खूप जपतात. वारीत चालताना टाळ हरवू नये, कुठेही विसरु नये याची विशेष काळजी घेतात आणि टाळाचे खालील नियम पाळतात.स्वतंत्र जागा : टाळ कुठेही जमिनीवर ठेवणे योग्य मानले जात नाही, तो ठेवण्यासाठी स्वतंत्र जागा असते.मस्तकी लावण्याची पद्धत: टाळ एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याकडे देताना तो पहिल्यांदा कपाळाला (मस्तकी) लावला जातो आणि मगच दुसऱ्याच्या हातात दिला जातो.गळ्यातील टाळ आणि बहुमान: कीर्तन सेवा पूर्ण झाल्याशिवाय गळ्यातील टाळ खाली उतरवला जात नाही. कीर्तनादरम्यान एखादी मान्यवर वारकरी व्यक्ती आल्यास, आपल्या गळ्यातील टाळ त्यांच्या गळ्यात घालून त्यांचा सन्मान केला जातो. ती व्यक्ती अभंग म्हणून या आदराचा स्वीकार करते.चांदीचे टाळ: पंढरपुरातील पारंपरिक 'हरिदास मंडळी' काकडआरती, धूपआरती, दुपारचा पोशाख आणि शेजारती अशा चार वेळच्या भजनसेवेसाठी खास चांदीचे टाळ वापरतात..स्वर, वजनानुसार टाळाचे प्रकार 'टाळ वाजे घुळघुळा' या संतवचनानुसार टाळ वाजवताना त्यात मन ओतून भजन करायचे असते. टाळ निर्मितीमध्ये स्वरांना खूप महत्त्व आहे.नर-मादी प्रकार: टाळांचे स्वरानुसार काळी दोन, काळी चार, नर आणि मादी असे प्रकार पडतात. भजन करणाऱ्या महिला किंवा पुरुषांचा आवाज एका विशिष्ट टिपेला पोहोचल्यावर तो स्पष्ट ऐकू यावा, यासाठी टाळाच्या वजनात किंचित फरक करून हे प्रकार ठरवले जातात.धाग्याचे टाळ अधिक मंजुळ: पूर्वी टाळ गळ्यात घालण्यासाठी चार पदरी सुताचा गोफ (दोरी) वापरला जाई. आता नायलॉन पट्टी आणि धातूच्या खिळ्याचा वापर होतो. पण, जुने जाणकार अजूनही धाग्यात ओवलेले टाळच पसंत करतात, कारण ते अधिक मंजुळ वाजतात. पंढरपूर आणि नगरमधील कारागीर दिवसभर भट्टीत काम करून २५ किलोपर्यंतचे टाळ तयार करतात. यासाठी त्यांना दिवसाला ४०० ते ५०० रुपये मजुरी मिळते. बाजारात एका टाळ जोडीची किंमत ५०० ते ९०० रुपयांपर्यंत असते. वर्षानुवर्षे ही कला जिवंत ठेवणाऱ्या या हस्तकलेला आता आधुनिक तंत्रज्ञानाची आणि औद्योगिक पाठबळाची गरज व्यक्त होत आहे..Pandharpur Wari 2026: लाखो लोक पायी पंढरपूरला का जातात? वारी म्हणजे काय अन् वारकरी नेमकं कोणाला म्हणतात? इथे वाचा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.