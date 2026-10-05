Indira Ekadashi 2026: इंदिरा एकादशी कधी आहे? जाणून घ्या तारीख, महत्त्व आणि पितरांच्या मोक्षासाठी व्रताचे नियम!

Indira Ekadashi: इंदिरा एकादशी ही पितृपक्षात येत असल्याने या व्रताला विशेष आणि पवित्र स्थान आहे. या दिवशी भगवान श्रीविष्णू आणि माता लक्ष्मीची भाविक श्रद्धेने पूजा-अर्चा करतात. धार्मिक मान्यतेनुसार, इंदिरा एकादशीचे व्रत नियमानुसार पाळल्यास पूर्वजांच्या आत्म्याला मोक्ष आणि शांती लाभते. तसेच साधकाच्या आयुष्यातील सर्व संकटे आणि पाप दूर होतात. एकादशीच्या व्रताइतकेच महत्त्व त्याच्या 'पारणाला' (उपवास सोडणे) दिलेले आहे. पारण योग्य मुहूर्तावर न केल्यास व्रताचे संपूर्ण फळ मिळत नाही, असे मानले जाते..इंदिरा एकादशी 2026: तिथी आणि शुभ मुहूर्तवैदिक पंचांगानुसार, यंदा आश्विन कृष्ण एकादशी तिथीची वेळ आणि पारणाचा मुहूर्त खालीलप्रमाणे आहे-एकादशी तिथीची सुरुवात: ०६ ऑक्टोबर २०२६ ला मध्यरात्री ०२:०७ वाजता.एकादशी तिथीची समाप्ती: ०७ ऑक्टोबर २०२६ ला मध्यरात्री १२:३४ वाजता.उपवासाची तारीख: उदय तिथीनुसार इंदिरा एकादशीचे व्रत ०६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पाळले जाईल.पारणाची तारीख (उपवास सोडण्याची वेळ): ०७ ऑक्टोबर २०२६ ला सकाळी ०६:१७ ते सकाळी ०८:३८ या शुभ मुहूर्तात पारण करता येईल..Vastu Tips: घरात भिंतीवर जुने कॅलेंडर का ठेवू नये? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या कॅलेंडरची योग्य दिशा आणि नियम.इंदिरा एकादशी पारण विधी (उपवास सोडण्याची शास्त्रीय पद्धत)द्वादशी तिथीला पारण करताना खालील धार्मिक विधींचे पालन करणे लाभदायक मानले जाते-स्नान अन् सूर्य अर्घ्य: द्वादशीच्या दिवशी (०७ ऑक्टोबर) सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि स्वच्छ वस्त्र परिधान करून भगवान सूर्याला अर्घ्य अर्पण करावे.देवपूजा अन् दीपप्रज्वलन: घरातील पूजाघर स्वच्छ करून भगवान श्रीविष्णूंसमोर तुपाचा दिवा लावावा.तुलसीदल अन् भोग: देवाला फळे, फुले, चंदन, धूप आणि विशेषत: तुलसीदल (तुळशीची पाने) अर्पण करावीत..आरती अन् मंत्रजप: श्रीविष्णूची भक्तिभावाने आरती करावी किंवा महामंत्रांचा जप करावा.सात्विक नैवेद्य: देवाला सात्विक भोजनाचा नैवेद्य दाखवावा.दानधर्म: नैवेद्यानंतर मंदिर किंवा एखाद्या गरजू ब्राह्मणाला अन्नधान्य (पीठ, डाळ, तांदूळ) आणि यथाशक्ती दक्षिणेचे दान करावे.व्रत सोडणे: सर्व विधी आणि दान पार पडल्यानंतरच सात्विक भोजनाने स्वतःच्या व्रताचे पारण करावे..इंदिरा एकादशीचे धार्मिक महत्त्वपितृपक्षात येणाऱ्या या एकादशीचे व्रत केल्याने साधकाच्या कुळातील पितरांना यमलोकाच्या त्रासातून मुक्ती मिळते आणि त्यांना वैकुंठाची प्राप्ती होते, अशी दृढ श्रद्धा आहे. त्यामुळे या दिवशी केलेले दान आणि श्रीविष्णूची पूजा फलदायी ठरते..Numerology: या ४ तारखांना जन्मलेल्या मुली वडील आणि नवऱ्यासाठी ठरतात समृद्धीचे प्रतीक! तुमच्या घरातही या तारखेला जन्माला आलीये का मुलगी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.