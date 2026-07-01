Jagannath Puri Rath Yatra 2026: कधी आहे जगन्नाथ पुरी रथयात्रा 2026? जाणून घ्या योग्य तारीख, महत्त्व आणि परंपरा

How Jagannath Rath Yatra is Celebrated Across India: ओडिशातील पुरी इथे आषाढ महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या द्वितीयेला जगन्नाथ रथयात्रा काढली जाते. हिंदू धर्मामध्ये या उत्सवाला खूप मोठं धार्मिक महत्त्व असून सर्व भाविक मोठ्या उत्साहात हा उत्सव साजरा करतात. देशातून आणि जगभरातून लाखो भाविक या यात्रेत सहभागी व्हायला पुरीला येतात. भगवान विष्णूंचं रूप मानले जाणारे भगवान जगन्नाथ, त्यांचे भाऊ बलभद्र आणि बहीण सुभद्रा यांच्या रथांची मिरवणूक हे या उत्सवाचं मुख्य आकर्षण असतं. यंदा या यात्रेला कधी सुरुवात होणार आहे जाणून घेऊया. .जगन्नाथ पुरी यात्रा २०२६यावर्षी जगन्नाथ पुरी रथयात्रा १६ जुलैला सुरु होणार आहे. मात्र द्वितीय तिथी १५ जुलैला सकाळी ११.५० वाजता सुरु होणार असून १६ जुलैला सकाळी ८.५२ ला संपणार आहे. पण उदयतिथीनुसार रथयात्रा गुरुवारी १६ जुलैला सुरु होईल..जगन्नाथ रथयात्रेचे धार्मिक महत्त्वआषाढ महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या द्वितीयेला जगन्नाथ रथयात्रा काढली जाते. या दिवशी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र आणि देवी सुभद्रा यांना भव्य रथांमध्ये विराजमान करून पुरीच्या रस्त्यांवरून मिरवणूक काढली जाते.धार्मिक मान्यतेनुसार, भगवान जगन्नाथांचे दर्शन घेतल्याने भक्तांना पुण्य प्राप्त होते आणि जीवनातील अडचणी दूर होतात. अनेक श्रद्धाळू स्वतः रथ ओढण्याचे भाग्य लाभावे, अशी इच्छा व्यक्त करतात. रथ ओढणे हे अत्यंत शुभ आणि पुण्यदायी मानले जाते..जगन्नाथ रथयात्रेतील प्रमुख परंपरा1. रथांची निर्मितीदरवर्षी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र आणि देवी सुभद्रा यांच्यासाठी स्वतंत्र आणि भव्य लाकडी रथ तयार केले जातात. हे रथ पारंपरिक पद्धतीने विशेष प्रकारच्या लाकडापासून बनवले जातात.2. पाहंडी विधीरथयात्रेच्या दिवशी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा यांच्या मूर्ती मंदिरातून बाहेर आणल्या जातात. या विधीला 'पाहंडी' असे म्हणतात. ढोल-ताशे, भजन आणि जयघोषात हा सोहळा पार पडतो..3. रथ ओढण्याची परंपराभाविक हजारोंच्या संख्येने रथाच्या दोऱ्या पकडून रथ ओढतात. श्रद्धेनुसार, रथ ओढल्याने भगवान जगन्नाथांची विशेष कृपा प्राप्त होते.4. गुंडिचा मंदिरातील मुक्कामरथयात्रेनंतर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र आणि देवी सुभद्रा हे नऊ दिवसांसाठी गुंडिचा मंदिरात विराजमान होतात. या काळात विविध धार्मिक विधी आणि पूजा केल्या जातात..5. बहुदा यात्रानऊ दिवसांनंतर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा यांची पुन्हा भव्य मिरवणुकीने मुख्य जगन्नाथ मंदिरात परत आणली जाते. या परतीच्या यात्रेला 'बहुदा यात्रा' असे म्हणतात.जगन्नाथ पुरी रथयात्रा हा केवळ एक धार्मिक उत्सव नसून श्रद्धा, भक्ती आणि परंपरेचा अद्वितीय संगम मानला जातो. दरवर्षी लाखो भाविक या सोहळ्यात सहभागी होऊन भगवान जगन्नाथांचे दर्शन घेतात आणि त्यांचा आशीर्वाद प्राप्त करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.