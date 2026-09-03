Gokulashtami 2026: जन्माष्टमीला 'हा' पक्षी दिसणे का मानले जाते शुभ? वाचा श्रीकृष्णाशी जोडलेली रंजक कथा...

Greater Coucal on Janmashtami: जन्माष्टमीचा पावन सण भगवान श्रीकृष्णाची पूजा, उपासना आणि नैवेद्यासाठी अत्यंत खास मानला जातो. पण, या शुभ मुहूर्तावर जर तुम्हाला 'भारद्वाज' पक्ष्याचे दर्शन घडले, तर तो प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण कृपेचा आणि अद्भूत भाग्योदयाचा संकेत मानला जातो. धार्मिक मान्यतेसोबतच निसर्ग आणि शेतीसाठीही या पक्ष्याचे दर्शन अत्यंत फलदायी ठरते..श्रीकृष्ण आणि सुदामा यांच्या कथेशी काय आहे संबंध?भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचे परममित्र सुदामा यांच्या मैत्रीची गाथा सर्वश्रुत आहे. दारिद्र्याच्या झळा सोसणाऱ्या सुदाम्याने जेव्हा पत्नीच्या आग्रहामुळे द्वारकेची वाट धरली, तेव्हा त्यांच्याकडे श्रीकृष्णाला देण्यासाठी फक्त चार मूठ पोहे होते.पौराणिक संदर्भानुसार, द्वारकेच्या वाटेवर सुदाम्याला अचानक 'भारद्वाज' पक्षी आडवा गेला. शकुनशास्त्रानुसार हा मोठ्या भाग्योदयाचा संकेत मानला जातो. त्यानंतर सुदाम्याची भेट श्रीकृष्णाशी झाली, श्रीकृष्णाने प्रेमाने पोहे स्वीकारले आणि सुदाम्याचे दारिद्र्य संपून त्यांचे झोपडे सोन्याच्या महालात परावर्तित झाले. तेव्हापासून जन्माष्टमी किंवा सकाळी भारद्वाजाचे दर्शन घडणे म्हणजे भाग्योदयाची नांदी मानली जाते..Gokulashtami 2026: मोरपीस ते बासरी! जन्माष्टमीआधी घरात 'या' ५ वस्तू आणणे मानले जाते अत्यंत शुभ; जाणून घ्या वास्तू नियमावली...दिसायला अत्यंत देखणा आणि रुबाबदार पक्षीभारद्वाज (Greater Coucal) हा कोकिळा कुळातील एक अत्यंत सुंदर पक्षी आहे.रचना आणि रंग: याचे संपूर्ण शरीर झळाळत्या काळ्या, निळ्या आणि जांभळ्या छटांचे असते, तर पंख तांबूस-विटकरी रंगाचे असतात.विशेष ओळख: लांब शेपटी आणि गुंजेसारखे लालभडक पाणीदार डोळे हे या पक्ष्याचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे..आवाज: शेतात चालणाऱ्या पाण्याच्या पंपासारखा 'कुक्-कुक्' असा लयबद्ध आवाज काढून हे पक्षी एकमेकांना साद घालतात.कर्तव्यदक्ष पालक: कोकिळा कुळातील असूनही भारद्वाज दुसऱ्याच्या घरट्यात अंडी न घालता स्वतः जमिनीपासून १५ फुटांवर गोल घुमटाकार खोपा तयार करतो. नर आणि मादी दोघेही अत्यंत जबाबदारीने पिलांचे संगोपन करतात. या पक्ष्याचे सौंदर्य पाहून कोकणातील सावंतवाडीने त्याला 'सिटी बर्ड' घोषित केले आहे..शेतकऱ्यांचा खरा मित्र अन् निसर्गाचा रक्षकभारद्वाज पक्ष्याचे दिसणे व्यावहारिकदृष्ट्याही अत्यंत शुभ मानले जाते. या पक्ष्याच्या पायाला दोन इंचांची अत्यंत सरळ आणि तीक्ष्ण नखे असतात.हा पक्षी शेतातील अळ्या, किडे, सुरवंट, सरडे, पाली, बेडूक, विंचू आणि लहान-मोठे साप मारून खाण्यात अत्यंत तरबेज असतो. ज्या परिसरात भारद्वाजाचा वावर असतो, तेथे विषारी किडे आणि सापांची भीती उरत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात त्याला पिकांचा आणि शेतकऱ्यांचा नैसर्गिक रक्षक मानले जाते..Krishna Janmashtami 2026: ४ की ५ सप्टेंबर? कृष्ण जन्माष्टमी नेमकी कधी? पाहा पूजा आणि पारणाची योग्य वेळ .या पक्ष्याला कधीही का पाळू नये?एकीकडे भारद्वाजाला शुभ मानले जात असले, तरी त्याला घरात पिंजऱ्यात बंदिस्त करणे मानवी आरोग्यासाठी धोक्याचे ठरू शकते-आरोग्याचा धोका: भारद्वाज पक्षी बहुतांश वेळ जमिनीवर घालवत असल्याने त्याच्या अंगावर पिसवा असतात.परजीवी संसर्ग: या पक्ष्याच्या रक्तातील तांबड्या पेशींमध्ये 'हिमोस्पोरीडीया' नावाचा हिवताप (मलेरिया) पसरवणारा परजीवी आढळतो.त्यामुळे भारद्वाजाला घरात बंदिस्त न करता निसर्गाच्या मोकळ्या अंगणात स्वच्छंद बागडताना पाहणेच मानवासाठी आणि पर्यावरणासाठी खऱ्या अर्थाने कल्याणकारी ठरते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.