Gokulashtami 2026: जन्माष्टमीला 'हा' पक्षी दिसणे का मानले जाते शुभ? वाचा श्रीकृष्णाशी जोडलेली रंजक कथा...

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Janmashtami 2026 bhardwaj bird sighting significance

Janmashtami 2026 bhardwaj bird sighting significance

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Greater Coucal on Janmashtami: जन्माष्टमीचा पावन सण भगवान श्रीकृष्णाची पूजा, उपासना आणि नैवेद्यासाठी अत्यंत खास मानला जातो. पण, या शुभ मुहूर्तावर जर तुम्हाला 'भारद्वाज' पक्ष्याचे दर्शन घडले, तर तो प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण कृपेचा आणि अद्भूत भाग्योदयाचा संकेत मानला जातो. धार्मिक मान्यतेसोबतच निसर्ग आणि शेतीसाठीही या पक्ष्याचे दर्शन अत्यंत फलदायी ठरते.

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