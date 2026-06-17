संस्कृती

17 जून 2026 पंचांग! महाराणा प्रताप जयंती, रवियोग आणि शुभ मुहूर्तांची माहिती

Panchang : 17 जून 2026 च्या सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांगानुसार रवियोग, तृतीया तिथी, महाराणा प्रताप जयंती, चंद्रबळ, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त आणि धार्मिक दिनविशेषांची सविस्तर माहिती.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०१

☀️ सूर्यास्त – १९:०७

🌞 चंद्रोदय – ०८:०६

⭐ प्रात: संध्या – ०४:४९ ते ०६:०१

⭐ सायं संध्या – १९:०७ ते २०:१९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:२९

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०७ ते २१:१७

⭐ निशीथ काळ – ००:१२ ते ००:५५

⭐ राहु काळ – १२:३४ ते १४:१२

⭐ यमघंट काळ – ०७:३९ ते ०९:१७

Loading content, please wait...
horoscope
Daily Rashi Bhavishya
Panchang
Zodiac
Predictions