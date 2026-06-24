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Panchang : 24 जून पंचांग! रवियोगाचा शुभ योग; जाणून घ्या आजचे मुहूर्त, राहुकाळ आणि दिनविशेष

Panchang : 24 जून 2026 च्या पंचांगात जाणून घ्या राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, रवियोग, चंद्रबळ आणि महत्त्वाचे धार्मिक दिनविशेष.
panchang

panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०३

☀️ सूर्यास्त – १९:०९

🌞 चंद्रोदय – १४:३७

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५१ ते ०६:०३

⭐ सायं संध्या – १९:०९ ते २०:२१

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:३१

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०९ ते २१:१९

⭐ निशीथ काळ – ००:१४ ते ००:५७

⭐ राहु काळ – १२:३६ ते १४:१४

⭐ यमघंट काळ – ०७:४१ ते ०९:१९

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