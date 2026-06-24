Panchang : 24 जून पंचांग! रवियोगाचा शुभ योग; जाणून घ्या आजचे मुहूर्त, राहुकाळ आणि दिनविशेष

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०३☀️ सूर्यास्त – १९:०९🌞 चंद्रोदय – १४:३७⭐ प्रात: संध्या – ०४:५१ ते ०६:०३⭐ सायं संध्या – १९:०९ ते २०:२१⭐ अपराण्हकाळ – १३:५४ ते १६:३१⭐ प्रदोषकाळ – १९:०९ ते २१:१९⭐ निशीथ काळ – ००:१४ ते ००:५७⭐ राहु काळ – १२:३६ ते १४:१४⭐ यमघंट काळ – ०७:४१ ते ०९:१९.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:०३ ते ०७:४१ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:४१ ते ०९:१९ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४७ ते १५:३९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:१९ ते १२:०९ | १४:४७ ते १८:१६ | १९:०९ ते २२:०३⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०३ ते ०८:४० | १२:०९ ते १४:४७ | १८:१६ ते १९:०९ | २२:०३ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १४:४२ ते २०:२८ | ओहोटी: २०:२८ ते २६:११ | भरती: २६:११ ते ३२:५१ | ओहोटी: ३२:५१ ते ३९:३४🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ) १६:४४ नं. शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – २१:०६ पर्यंत सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – शुद्ध ज्येष्ठपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – दशमी (२१:०६ नं.) एकादशीवार – बुधवारनक्षत्र – चित्रा (१६:४४ नं.) स्वातीयोग – परिघ (१३:०० नं.) शिवकरण – तैतिल (०८:४१ नं.) गरजचंद्र रास – तुळसूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – सेतुबंधरामेश्वर-कुमारीपूजन, श्रीबटुक भैरव जयंती, रवियोग(अहोरात्र)✅विशेष👉भारतासारख्या कृषिप्रधान देशामध्ये पाऊस वेळेवर येणे हा जणू जीवन-मरणाचा प्रश्न असतो. पाऊस उशीरा आला किंवा सरासरीपेक्षा कमी किंवा जास्त आला तर होणारे नुकसान अपरिमित असते. अशा पावसाचा अंदाज लावणे वेधशाळेप्रमाणेच जनसामान्यांनाही आवश्यक होऊन बसते.प्राचीन काळापासून आपल्याकडे ऋषीमुनींनी, अभ्यासकांनी विविध पद्धतींनी पाऊस येण्याचा अंदाज कसा लावावा याविषयी सखोल अभ्यास केलेला आहे. आपली निरीक्षणे नोंदवली आहेत. प्रस्तुत व्हिडिओमधून पाहू या अशीच काही निसर्गसूचक लक्षणे, प्राण्यांच्या सवयी ज्यातून पावसाचा अचूक अंदाज लावणे शक्य होते.https://youtube.com/watch?v=O31AZw8B7RQ&si=gwhs9dXK5aRlby1H👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - दशमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे