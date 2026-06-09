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Panchang 9 June 2026 : पंचांग! सर्वार्थसिद्धियोगाचा शुभ संयोग, जाणून घ्या आजचे मुहूर्त

Panchang : ९ जून २०२६ च्या पंचांगानुसार नवमी तिथी, सर्वार्थसिद्धियोग, राहुकाळ, चंद्रबळ, शुभ-अशुभ वेळा, मुहूर्त आणि धार्मिक माहिती सविस्तर जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:००

☀️ सूर्यास्त – १९:०६

🌞 चंद्रोदय – २५:३५

⭐ प्रात: संध्या – ०४:४८ ते ०६:००

⭐ सायं संध्या – १९:०६ ते २०:१८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५१ ते १६:२८

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०६ ते २१:१६

⭐ निशीथ काळ – ००:११ ते ००:५४

⭐ राहु काळ – १५:४९ ते १७:२७

⭐ यमघंट काळ – ०९:१६ ते १०:५४

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