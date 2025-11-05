Kartik Purnima 2025: दिवे दान केल्याने माता लक्ष्मी अन् भगवान विष्णू कसे प्रसन्न होतात? जाणून घेऊया सविस्तरपणे

कार्तिक महिन्यातील पौर्णिमा आज साजरी केली जाणार आहे. या तारखेला देव दीपोत्सव, त्रिपुरारी पौर्णिमा आणि गुरू नानक जयंती असेही म्हणतात पुराणांमध्ये असे म्हटले आहे की कार्तिक महिन्यात भगवान विष्णूना प्रिय असलेल्या आकाशदीपांचे दान करावे. या जगात भगवान विष्णंना प्रसन्न करण्यासाठी आकाशदीपांचे दान करणाख्यांना कधीही यमराचे दर्शन होत नाही. त्यांना प्रभूच्या कृपेने चांगले आरोग्य आणि संपत्ती मिळते..एकादशीपासून तूळ राशीतील सूर्यापासून किमवा पौर्णिमेपर्यंत लक्ष्मीसह भगवान विष्णूंना प्रसन्न करण्यासाठी दिवे लावावेत. या पौर्णिमेच्या दिवशी गंगेत स्नान करून दान करून आणि पूजा करून भक्तांना शाश्वत लाभ मिळतो. असे मानले जाते की या दिवशी सर्व देवी देवता दीपोत्सव साजरा करण्यासाठी काशीच्या गंगा घाटावर येतात. ते पृथ्वीवरील रविवाशांना आशीर्वाद देतात. पौर्णिमा तिथी 4 नोव्हेबर रोजी रात्री 10: 36 पासून सुरू झाला आणि 5 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी 6:49 पर्यंत राहील. म्हणून उदय तिथीनुसार ५ नोव्हेंबर रोजी स्नान करून दान करणे चांगले मानले जाते..कोणत्या मंत्राने पूर्वजांना दिवे अर्पण करावे तसेच दिवे अर्पण केल्यास माता लक्ष्मी कशी प्रसन्न होते?नम: पितुभ्य: प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णुवे, नमो यमाय रुद्राय कंतारपतेय नम:पुराणांमध्ये म्हणटले आहे की कार्तिक पौर्णिमेला आकाशात या मंत्राने आपल्या पूर्वजांसाठी दिवे अर्पण करणारे, जरी त्यांचे पूर्वज नरकात असले तरी त्यांना सर्वोत्तम स्थान प्राप्त होते. जे मंदिरात नदीकाठी,रस्त्यावर आणि झोपलेल्या ठिकाणी दिवे अर्पण करतात त्यांना माता लक्ष्मी प्राती होते. जो ब्राम्हण स्वतच्या घरी दिवा लावतो, परंतू दुसऱ्याच्या मंदिरात दिवा लावतो तो नरकात जात नाही, म्हणून या दिवशी भगवान विष्णूसाठी सर्वत्र दिवे लावावेत..असे मानले जाते की प्राचीन काळी राजा धर्मनंदन यांनी आकाशात एक दिवा लावला होता, ज्याद्वारे त्यांना मोक्ष मिळाला.जर तुम्हाला जीवनात भगवान विष्णूचे आशीर्वाद मिळवायचे असतील तर तुम्ही कापूर असलेला दिवा लावावा. असे म्हटले जाते की जो व्यक्ती असे करतो त्याला भगवान विष्णूचे आशीर्वाद मिळतात. तेथे आनंद मिळतो आणि नंतर विष्णूंच्या कृपेने मोक्ष मिळतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.