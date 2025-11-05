संस्कृती

Kartik Purnima 2025: दिवे दान केल्याने माता लक्ष्मी अन् भगवान विष्णू कसे प्रसन्न होतात? जाणून घेऊया सविस्तरपणे

कार्तिक महिन्यातील पौर्णिमा आज साजरी केली जाईल. या तारखेला देव दीपोत्सव, त्रिपुरारी पौर्णिमा आणि गुरु नानक देव जयंती असेही म्हणतात. तुमच्या पूर्वजांना दिवे अर्पण करा. दिवे दान केल्याने देवी लक्ष्मी आणि भगवान विष्णू कसे प्रसन्न होतात ते जाणून घ्या.
पुजा बोनकिले
कार्तिक महिन्यातील पौर्णिमा आज साजरी केली जाणार आहे. या तारखेला देव दीपोत्सव, त्रिपुरारी पौर्णिमा आणि गुरू नानक जयंती असेही म्हणतात पुराणांमध्ये असे म्हटले आहे की कार्तिक महिन्यात भगवान विष्णूना प्रिय असलेल्या आकाशदीपांचे दान करावे. या जगात भगवान विष्णंना प्रसन्न करण्यासाठी आकाशदीपांचे दान करणाख्यांना कधीही यमराचे दर्शन होत नाही. त्यांना प्रभूच्या कृपेने चांगले आरोग्य आणि संपत्ती मिळते.

