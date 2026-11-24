Kartik Purnima: कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त देशभरात विविध धार्मिक विधी आणि पूजा केल्या जातात पण , या तिथीचे एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे कार्तिकस्वामींचे दर्शन. महाराष्ट्रातील पुण्यात असलेले पर्वती मंदिर आणि गुजरातमधील पाटण येथील मंदिर या ठिकाणी कार्तिक पौर्णिमेला भाविक मोठ्या संख्येने दर्शनासाठी येतात.देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत कार्तिकस्वामींच्या उपासनेच्या पद्धती आणि परंपरा भिन्न आहेत. कुठे वर्षातून एकदाच मंदिर खुले होते, तर कुठे दररोज पूजा केली जाते..गुजरातच्या पाटणमध्ये वर्षातून एकदाच दर्शनाची संधीगुजरातमधील पाटण येथील छत्रपतेश्वर महादेव मंदिरात कार्तिकस्वामींचे दर्शन वर्षातून फक्त एकदाच, म्हणजे कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी सर्वांसाठी खुले केले जाते.या दिवशी सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंतच भाविकांना दर्शन घेता येते.पूजेपूर्वी मूर्तीवरील पांढरे वस्त्र बाजूला केले जाते आणि त्यानंतर विशेष अभिषेक व शृंगार केला जातो..Kartiki Ekadashi: कार्तिकी एकादशीच्या सोहळ्यासाठी भाविकांची पंढरपुरात मोठी गर्दी ,विठू नामाच्या गजराने पंढरी दुमदुमली.पुण्याच्या पर्वतीवरील प्रथा आणि प्रचलित आख्यायिकापुण्यातील पर्वती मंदिरात कार्तिक पौर्णिमेला महिलांना कार्तिकस्वामींचे दर्शन घेण्याची विशेष परंपरा आहे, तसेच या दिवशी दीपोत्सवही साजरा केला जातो. या प्रथेमागे एक पौराणिक लोककथा सांगितली जाते.या कथेनुसार, भगवान गणेश आणि कार्तिकस्वामी यांच्यात पृथ्वीप्रदक्षिणेची स्पर्धा लागली होती. कार्तिकस्वामी आपल्या मोरावर बसून पृथ्वीप्रदक्षिणेला निघाले, तर गणपतीने माता-पित्यांनाच पृथ्वी मानून त्यांची प्रदक्षिणा पूर्ण करत स्पर्धा जिंकली..या घटनेनंतर नाराज झालेल्या कार्तिकस्वामींनी स्त्रीचे दर्शन न घेण्याचा संकल्प केल्याची आख्यायिका प्रचलित आहे. त्यामुळे इतर दिवशी पर्वतीवर महिला कार्तिकस्वामींचे दर्शन घेणे टाळतात आणि केवळ कार्तिक पौर्णिमेलाच दर्शनासाठी येतात. मात्र, या विशेष दर्शनासाठी कार्तिक पौर्णिमेचीच निवड नेमकी कधी व कशी झाली, याबाबत कोणतीही ठोस ऐतिहासिक नोंद आढळत नाही..दक्षिण भारतात 'मुरुगन' म्हणून दररोज पूजापश्चिम भारतातील या विशिष्ट नियमांच्या तुलनेत दक्षिण भारतात कार्तिकस्वामींची उपासना पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने होते. तेथे त्यांना मुरुगन, षण्मुख आणि सरवणन या नावांनी ओळखले जाते.तमिळनाडूतील प्रसिद्ध पलनी मंदिरात दंडायुधपाणी स्वरूपात त्यांची दररोज पूजा केली जाते.येथे महिला आणि पुरुष अशा सर्वच भाविकांना वर्षभर दररोज दर्शनाची मुभा असते.पौराणिक कथेनुसार, सहा कृत्तिकांनी बाल कार्तिकेयाचे पालनपोषण केल्यामुळे त्यांच्या जन्मकथेशी कृत्तिका नक्षत्राचा संबंध जोडला जातो. अशा प्रकारे प्रांतानुसार कार्तिकस्वामींच्या भक्तीचे आणि परंपरेचे विविध पैलू पाहायला मिळतात. .Kartik Maas 2026: कार्तिक महिना सुरू; काय खावे अन् काय टाळावे? जाणून घ्या स्नान, दान, उपवासाचे नियम आणि महत्व! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.