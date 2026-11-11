६ महिन्यांसाठी केदारनाथचे दरवाजे बंद; आता कुठे होणार बाबांचे दर्शन? २०२७ मध्ये कधी उघडणार मंदिर? जाणून घ्या सविस्तर...

Kedarnath 2027 Reopening Dates: उत्तराखंडमधील जगप्रसिद्ध अकरावे ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धामचे कपाट आज ११ नोव्हेंबर २०२६ ला भाऊबीजेच्या पावन पर्वावर पुढील सहा महिन्यांच्या शीतकालीन कालावधीसाठी अधिकृतपणे बंद करण्यात आले आहे. सकाळी ठीक ८:३० वाजता पारंपरिक वैदिक मंत्रोचार, विशेष पूजा-अर्चा आणि स्थानिक वाद्यवृंदाच्या गजरात मंदिराचे मुख्य द्वार बंद करण्यात आले.कडाक्याची थंडी असूनही या ऐतिहासिक आणि भावुक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी हजारो शिवभक्तांनी केदारनाथ धाममध्ये उपस्थिती लावली होती..लष्कराच्या बँडच्या गजरात पंचमुखी डोली ऊखीमठकडे रवानाकपाट बंद करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर भगवान केदारनाथ यांची चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली मंदिराच्या गर्भगृहातून बाहेर आणण्यात आली. भारतीय लष्कराच्या बँड पथकाच्या भक्तिमय धुना आणि 'हर हर महादेव'च्या जयघोषात बाबांची डोली आपल्या शीतकालीन प्रवास स्थळाकडे म्हणजेच ऊखीमठ येथील श्री ओंकारेश्वर मंदिरासाठी रवाना झाली.उत्तराखंडच्या रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील ऊखीमठ येथे समुद्रसपाटीपासून सुमारे १,३११ मीटर उंचीवर स्थित प्राचीन ओंकारेश्वर मंदिर हे भगवान केदारनाथ आणि मध्यमहेश्वर यांचे शीतकालीन गद्दीस्थळ मानले जाते. पुढील सहा महिने भाविकांना बाबा केदारनाथ यांचे दर्शन आणि पूजा-अर्चा ऊखीमठ येथील याच मंदिरात करता येणार आहे..Vastu Tips: लाकूड, मेटल की दगड? वास्तुनुसार कोणती नेमप्लेट सर्वात शुभ? घराच्या नेमप्लेटमध्ये दडलंय प्रगतीचं रहस्य! .२०२६ च्या यात्रेने रचला नवा विक्रमयावर्षीच्या चारधाम यात्रेत भाविकांचा अभूतपूर्व उत्साह पाहायला मिळाला. मंदिर समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२६ च्या संपूर्ण यात्रा हंगामात १९.१४ लाखांहून अधिक भाविकांनी बाबा केदारनाथांच्या चरणी माथा टेकवला. प्रतिकूल हवामान आणि दुर्गम रस्ते असूनही भक्तांच्या श्रद्धेत कोणतीही कमी आली नाही, ज्यामुळे यावर्षीची यात्रा अत्यंत यशस्वी ठरली..२०२७ मध्ये केदारनाथ धामचे कपाट कधी उघडणार?पुढील वर्षी बाबा केदारनाथांच्या दर्शनाचे नियोजन करणाऱ्या भाविकांसाठी कपाट उघडण्याच्या संभाव्य तारखांची माहिती समोर आली आहे-संभाव्य वेळ: परंपरेनुसार गंगोत्री आणि यमुनोत्री धामचे कपाट अक्षय्य तृतीया दिवशी उघडतात आणि त्यानंतर काही दिवसांत केदारनाथचे द्वार उघडले जातात. २०२७ मध्ये अक्षय्य तृतीया ९ मे रोजी येत आहे. त्यामुळे ९ मे ते १२ मे २०२७ दरम्यान (विशेषतः ११ मे च्या आसपास) केदारनाथ धामचे कपाट उघडण्याची प्रबळ शक्यता आहे.अधिकृत घोषणा: कपाट उघडण्याचा अचूक शुभ मुहूर्त दरवर्षी महाशिवरात्रीला ठरवला जातो. आगामी वर्षात ६ मार्च २०२७ ला महाशिवरात्री आहे. याच दिवशी ऊखीमठच्या ओंकारेश्वर मंदिरात पंचांग गणनेनंतर अधिकृत तारखेची घोषणा केली जाईल..ऑनलाइन नोंदणी आणि बुकिंग नियमपुढील वर्षी यात्रेला जाणाऱ्या इच्छुकांना मार्च किंवा एप्रिल २०२७ मध्ये उत्तराखंड पर्यटन विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. याशिवाय, हेलिकॉप्टर सेवेचा लाभ घेण्यासाठी तिकिटांची बुकिंग केवळ अधिकृत IRCTC HeliYatra वेबसाइटद्वारेच केली जाईल.यात्रेविषयीच्या कोणत्याही ताज्या अपडेटसाठी भाविक बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समितीच्या (BKTC) अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात..Numerology: आई जे सांगेल तेच फायनल! या ४ जन्मतारखांचे तरुण का असतात 'पक्के मम्माज् बॉय'; पाहा अंकशास्त्र काय सांगते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.