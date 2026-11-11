६ महिन्यांसाठी केदारनाथचे दरवाजे बंद; आता कुठे होणार बाबांचे दर्शन? २०२७ मध्ये कधी उघडणार मंदिर? जाणून घ्या सविस्तर...

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Kedarnath Dham Closes for Winter 2026; Reopening Likely in May 2027

Kedarnath Dham Closes for Winter 2026; Reopening Likely in May 2027

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Kedarnath 2027 Reopening Dates: उत्तराखंडमधील जगप्रसिद्ध अकरावे ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धामचे कपाट आज ११ नोव्हेंबर २०२६ ला भाऊबीजेच्या पावन पर्वावर पुढील सहा महिन्यांच्या शीतकालीन कालावधीसाठी अधिकृतपणे बंद करण्यात आले आहे. सकाळी ठीक ८:३० वाजता पारंपरिक वैदिक मंत्रोचार, विशेष पूजा-अर्चा आणि स्थानिक वाद्यवृंदाच्या गजरात मंदिराचे मुख्य द्वार बंद करण्यात आले.

कडाक्याची थंडी असूनही या ऐतिहासिक आणि भावुक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी हजारो शिवभक्तांनी केदारनाथ धाममध्ये उपस्थिती लावली होती.

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