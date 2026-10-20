Dussehra 2026: खंडेनवमी आणि दसरा यात नेमका काय फरक? शस्त्रपूजा नक्की कोणत्या दिवशी करावी?

DUSSEHRA AND VIJAYADASHAMI MYTHOLOGICAL STORIES: नवरात्रीचे नऊ दिवस संपल्यानंतर सर्वांना वेध लागतात ते दसऱ्याचे. या सणानिमित्त देवीची पूजा, शस्त्रपूजा, आपट्याची पाने देऊन सोनं लुटण्याची परंपरा आणि रावणदहन असे विविध कार्यक्रम केले जातात. मात्र, महाराष्ट्रात दसऱ्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच नवमीला शस्त्रपूजा करण्याची परंपराही पाहायला मिळते. या दिवसाला खंडेनवमी असे म्हणतात..त्यामुळे अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की, शस्त्रपूजा खंडेनवमीला करायची की दसऱ्याला? तसेच खंडेनवमी आणि दसरा हे दोन वेगवेगळे सण आहेत का? या दोन्ही दिवसांचे महत्त्व, त्यामागील पौराणिक कथा आणि ऐतिहासिक संदर्भ समजून घेऊया..Dussehra 2026 Wishes in Marathi: 'सोनं घ्या, सोन्यासारखं राहा'; विजयादशमीनिमित्त तुमच्या मित्रपरिवाराला द्या खास शुभेच्छा अन् संदेश.खंडेनवमी म्हणजे काय?नवरात्रीच्या नवव्या दिवशी खंडेनवमी साजरी केली जाते. या दिवशी तलवार, भाले यांसारख्या शस्त्रांची पूजा करण्याची परंपरा आहे. कालांतराने या प्रथेत बदल झाला. शेतकरी शेतीची अवजारे, कारखानदार यंत्रे, तर व्यापारी दुकानातील तराजू आणि हिशोबाच्या वह्यांची पूजा करू लागले. आपल्या कामासाठी उपयोगी पडणाऱ्या साधनांप्रती आदर व्यक्त करणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे..दसऱ्याचे महत्त्व काय?दसरा म्हणजेच विजयादशमी नवरात्रीच्या दहाव्या दिवशी साजरा केला जातो. या दिवसामागे दोन प्रमुख पौराणिक कथा सांगितल्या जातात. रामायणानुसार, प्रभू रामाने रावणाचा वध करून विजय मिळवला. तर दुसऱ्या मान्यतेनुसार, देवी दुर्गेने नऊ दिवसांच्या युद्धानंतर दहाव्या दिवशी महिषासुराचा वध केला. त्यामुळे हा दिवस वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक मानला जातो..महाराष्ट्रात खंडेनवमीला शस्त्रपूजा का करतात?महाभारतातील कथेनुसार, पांडवांनी वनवासापूर्वी आपली शस्त्रे शमीच्या झाडावर लपवली होती. अज्ञातवास पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी ती परत घेतली. या कथेशी शस्त्रपूजेची परंपरा जोडली जाते.इतिहासकार मंदार लवाटे यांच्या मते, पावसाळ्याचे चार महिने संपल्यानंतर खंडेनवमीला शस्त्रपूजा करून दसऱ्याच्या दिवशी युद्धमोहिमेवर जाण्याची परंपरा असावी..Dussehra 2026: दसऱ्याला शस्त्र पूजेसाठी ४५ मिनिटांचा खास शुभ मुहूर्त; जाणून घ्या पूजा करण्याची सोपी पद्धत! .थोडक्यात सांगायचे तर, महाराष्ट्रात खंडेनवमीला शस्त्रपूजा करण्याची प्रथा आहे, तर अनेक भागांत दसऱ्याला शस्त्रपूजा केली जाते. प्रदेशानुसार या परंपरा बदलतात. दसऱ्याला सीमोल्लंघन आणि आपट्याची पाने वाटण्यालाही विशेष महत्त्व आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.