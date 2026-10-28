Vastu Tips: किचनच्या ओट्यावर कधीही ठेवू नका 'या' ४ गोष्टी; स्वयंपाकघरातील चुकांमुळे वाढेल दारिद्र्य! जाणून घ्या वास्तुनियम...

Vastu Tips for Kitchen: स्वयंपाकघर ही फक्त अन्न शिजवण्याची जागा नसते, तर संपूर्ण कुटुंबाचे आरोग्य, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जेचा मुख्य केंद्रबिंदू असते. वास्तुशास्त्रात स्वयंपाकघराला थेट 'अग्निदेव' आणि 'अन्नपूर्णा मातेचे' पवित्र स्थान मानले गेले आहे. स्वयंपाकघरात तयार होणारे अन्न घरातील प्रत्येकाच्या विचारांवर आणि आरोग्यावर थेट प्रभाव टाकते. पण, बऱ्याचदा जागेची कमतरता किंवा सोयीचा विचार करून किचनच्या ओट्यावर (Kitchen Slab) अशा काही वस्तू ठेवल्या जातात, ज्या नकळत घराची सुख-शांती हिरावून घेतात.अनेक घरांमध्ये दिवसरात्र मेहनत करूनही पैसा टिकत नाही किंवा घरात सतत आजारपण सुरू असते. याचे मुख्य कारण स्वयंपाकघरातील वास्तुदोष असू शकतो. वास्तुनियमांनुसार किचन ओट्यावर कधीही न ठेवण्यासारख्या ४ प्रमुख गोष्टी आणि त्यांचे जीवनावरील दुष्परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत- .खरकटी भांडी आणि उष्टी ताटंरात्री जेवण झाल्यानंतर कंटाळा आला म्हणून अनेक जण खरकटी भांडी सिंकमध्ये किंवा थेट किचनच्या ओट्यावरच रात्रभर तशीच सोडून देतात. वास्तुशास्त्रानुसार ही सवय अत्यंत अशुभ मानली जाते. रात्रभर ओट्यावर खरकटी भांडी ठेवल्याने राहू आणि केतूचा नकारात्मक प्रभाव वाढतो, ज्यामुळे घरामध्ये दारिद्र्य आणि अशांती पसरते. अशा सवयींमुळे अन्नपूर्णा माता नाराज होते आणि घरातील अन्नाची बरकत कायमची संपते..Numerology: 'या' मूलांकाच्या लोकांना प्रिय असते प्रायव्हसी,स्वत:ची स्पेस! पार्टनरसोबत असूनही एकटे राहणे का आवडते? .औषधे आणि फर्स्ट एड बॉक्सवेळेवर गोळ्या घेता याव्यात किंवा सहज दिसाव्यात म्हणून अनेक जण आजारपणाची औषधे आणि मलम थेट किचनच्या ओट्यावर ठेवून देतात. पण, वास्तुशास्त्रानुसार स्वयंपाकघर हे अग्नीतत्वाचे प्रतीक आहे. अग्नीच्या या पवित्र ठिकाणी औषधे ठेवल्याने घरात आजारपणाचे चक्र कधीच संपत नाही. एकापाठोपाठ एक व्यक्ती आजारी पडत राहते आणि वैद्यकीय उपचारांवर पाण्यासारखा पैसा वाहून जातो. त्यामुळे औषधे नेहमी सुरक्षित ठिकाणी आणि वेगळ्या कपाटात ठेवावीत..मळके फडके आणि साफसफाईचे साहित्यओटा पुसल्यानंतर ओले आणि मळकट फडके किंवा पोछा ओट्यावरच तसाच टाकून देण्याची अनेकांची सवय असते. वास्तुशास्त्रानुसार मळका आणि घाणेरडा कपडा हा थेट नकारात्मक ऊर्जेला आमंत्रण देणारा ठरतो. ओट्यावर घाण किंवा दुर्गंधीयुक्त फडके पडून राहिल्याने घरातील सकारात्मक ऊर्जा क्षीण होते आणि सदस्यांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडते..तडे गेलेली किंवा फुटलेली भांडीकिचनमध्ये काम करताना कप, प्लेट किंवा काचेच्या भांड्याला किरकोळ तडा गेला तरी, "अजून थोडे दिवस चालेल" असा विचार करून अनेक जण ती तडकलेली भांडी ओट्यावर वापरत राहतात. वास्तुनियमांनुसार तडे गेलेली, तुटलेली किंवा मोडकळीस आलेली भांडी घरात ठेवणे म्हणजे थेट दारिद्र्याला आणि आर्थिक संकटांना आमंत्रण देणे होय. याशिवाय, आरोग्याच्या दृष्टिकोनातूनही अशा भांड्यांमध्ये बॅक्टेरिया साचण्याचा मोठा धोका असतो..वास्तुदोष टाळण्यासाठी काय करावे?घरातील वास्तुदोष दूर करण्यासाठी रात्री झोपण्यापूर्वी किचनचा ओटा आणि सिंक पूर्णपणे स्वच्छ धुवून पुसून घ्या. ओट्यावर कोणतीही अनावश्यक वस्तू किंवा खरकटे शिल्लक ठेवू नका. स्वयंपाकघर नेहमी स्वच्छ, नीटनेटके आणि सुगंधी ठेवल्यास घरात लक्ष्मीचा अखंड वास राहतो आणि आर्थिक अडचणी दूर होतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: घरात पोपट येणे 'हे' शुभ मानले जाते की अशुभ? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या घरात पोपट आल्याने काय होते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.