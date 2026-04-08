Vastu Tips: किचनमध्ये ठेवू नका 'या' 5 वस्तू! नाहीतर घरी सतत होते भांडण, नकारात्मकता वाढून येते दरिद्रता, पैसा थांबतच नाही

वास्तुशास्त्रानुसार स्वयंपाकघर हे घराचे उर्जेचे केंद्र मानले जाते, कारण येथे अन्नाच्या माध्यमातून कुटुंबाचे आरोग्य आणि सौभाग्य घडते. जर किचनमध्ये चुकीच्या वस्तू ठेवल्या तर सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवाह थांबतो आणि घरात दरिद्रता तसेच आर्थिक चणचण भासू लागते. किचनमध्ये कधीही तुटलेली किंवा तडा गेलेली भांडी ठेवू नका अशा भांड्यांमध्ये जेवण बनवणे किंवा वाढणे हे घरातील लक्ष्मीला नाराज करणारे ठरते आणि यामुळे मानहानी व धनहानी होण्याची शक्यता वाढते..दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे किचनमध्ये कधीही औषधे ठेवू नयेत. अनेकजण सोयीसाठी किचनच्या ओट्यावर किंवा कपाटात औषधांचा डबा ठेवतात परंतु वास्तू विज्ञानानुसार अन्नाच्या ठिकाणी औषधे ठेवल्याने घरात आजारपण कायम राहते. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो आणि कमावलेला पैसा आजारपणावर खर्च होऊ लागतो परिणामी घराची आर्थिक भरभराट थांबते..स्वयंपाकघरात आरसा लावणे हे अत्यंत अशुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की अग्नीचे प्रतिबिंब आरशात दिसल्यास घरात अनावश्यक खर्च वाढतो आणि कौटुंबिक कलह निर्माण होतात. अग्नी आणि पाणी यांचे संतुलन बिघडल्याने मानसिक अशांती येते. तसेच किचनमध्ये कधीही कचरा किंवा भंगार वस्तू साठवून ठेवू नका. ओट्याखाली असलेला कचरा किंवा जुन्या निरुपयोगी वस्तू राहूचा नकारात्मक प्रभाव वाढवतात ज्यामुळे प्रगतीचे मार्ग बंद होतात..शेवटचा आणि अत्यंत महत्त्वाचा नियम म्हणजे किचनमध्ये धारदार वस्तू (कात्री किंवा चाकू) उघड्यावर किंवा उलट्या स्थितीत टांगून ठेवू नका. चाकू नेहमी सुरक्षित ठिकाणी किंवा खाली करून ठेवावा. उघड्यावर ठेवलेल्या कात्री किंवा चाकूमुळे घरात शत्रुत्व वाढते आणि नातेसंबंधांत दुरावा येतो. या ५ गोष्टींची काळजी घेतल्यास तुमच्या किचनमध्ये सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहील आणि घरात सुख-समृद्धीचा अखंड वास राहील.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.