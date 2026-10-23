Kojagiri Purnima 2026: यंदा कधी आहे कोजागिरी पौर्णिमेचा मुहूर्त? जाणून घ्या पूजा विधी आणि पौराणिक कथा

KOJAGIRI PURNIMA 2026 PUJA MUHURAT AND TIMINGS: अश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील चतुर्दशीला कोजागिरी किंवा शरद पौर्णिमा साजरी केली जाते. या दिवशी घरातील मोठ्या मुलाचे किंवा मुलीचे औक्षण केले जाते. तसेच देवी लक्ष्मीची आणि भगवान विष्णूची पूजा केली जाते. त्याचसोबत श्रीसूक्त आणि विष्णूसहस्त्रनामाचे पठण केले जाते. अनेक ठिकाणी रात्री जागरण करण्यासोबतच खीर आणि दुधाचा नैवेद्य दाखवण्याचीही प्रथा आहे. यंदा ही तिथी कधी येणार आहे आणि या सणाचे महत्त्व, पूजेचा मुहूर्त, पूजा विधी आणि या दिवशी रात्री जागरण का केले जाते, हे जाणून घ्या..कधी आहे कोजागिरी पौर्णिमा?हिंदू पंचांगानुसार, आश्विन महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या पौर्णिमेला कोजागिरी पौर्णिमा साजरी केली जाते. यंदा हा सण रविवार, २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आहे. पौर्णिमा तिथी २५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११:५५ वाजता सुरू होऊन २६ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ९:४१ वाजता संपेल. या दिवशी देवी लक्ष्मीची पूजा करून सुख, समृद्धी आणि भरभराटीसाठी प्रार्थना केली जाते..कोजागिरी पौर्णिमेचे महत्त्व काय?कोजागिरी पौर्णिमेला देवी लक्ष्मीची पूजा करण्याला विशेष महत्त्व आहे. देवी लक्ष्मीला धन, संपत्ती, भरभराट आणि सौभाग्याची देवी मानले जाते. या दिवशी भक्त घरात सुख-शांती नांदावी आणि आर्थिक अडचणी दूर व्हाव्यात, यासाठी प्रार्थना करतात. शरद ऋतूमधील या पौर्णिमेच्या रात्री चंद्रप्रकाशाला धार्मिक महत्त्व असून, काही ठिकाणी दूध आणि तांदळापासून तयार केलेली खीर चंद्रप्रकाशात ठेवण्याची प्रथा आहे. तसेच, अनेक भक्त रात्री जागरण करून देवीचे नामस्मरण करतात, भजन म्हणतात आणि धार्मिक कथा ऐकतात. व्यवसायात यश, नोकरीत प्रगती आणि आर्थिक स्थैर्य लाभावे, यासाठीही देवी लक्ष्मीची आराधना केली जाते. या सणातून संपत्तीचा योग्य वापर, कृतज्ञता आणि गरजूंना मदत करण्याचा संदेशही दिला जातो..कोजागिरी पौर्णिमेची पूजा कशी करावी? जाणून घ्या पूजा विधीकोजागिरी पौर्णिमेला अनेक घरांमध्ये देवी लक्ष्मीची पूजा केली जाते. पूजेची पद्धत प्रत्येक कुटुंबाच्या परंपरेनुसार वेगळी असू शकते. सर्वसाधारणपणे पुढील गोष्टी केल्या जातात.१. घराची स्वच्छता करा२. देवी लक्ष्मीची मूर्ती किंवा फोटो ठेवा३. देवी लक्ष्मीची पूजा करा४. खीर आणि फळांचा नैवेद्य दाखवा५. रात्री जागरण करा६. प्रसाद वाटा.कोजागिरी पौर्णिमा आणि शरद पौर्णिमा यांचा संबंध काय?कोजागिरी पौर्णिमा आणि शरद पौर्णिमा या दोन्ही आश्विन महिन्यातील पौर्णिमेशी संबंधित आहेत. शरद पौर्णिमा हा पौर्णिमेचा दिवस आहे, तर कोजागिरी पौर्णिमा या दिवशी देवी लक्ष्मीची आराधना करण्याच्या परंपरेशी जोडली जाते.शरद पौर्णिमेला काही ठिकाणी चंद्राची पूजा केली जाते, तर काही घरांमध्ये खीर तयार करून ती चंद्रप्रकाशात ठेवली जाते. प्रदेशानुसार या परंपरा वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे शरद पौर्णिमेशी संबंधित प्रत्येक प्रथा ही कोजागिरी पौर्णिमेच्या पूजेचाच भाग असेल असे नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.