Krishna Janmashtami: मथुरा नव्हे, तर 'ही' नगरी असती कृष्णजन्मभूमी? एका आकाशवाणीने बदलला इतिहास! श्रीकृष्ण आणि नेमिनाथ चुलत भाऊ?

भगवान श्रीकृष्ण म्हटले की सर्वप्रथम मथुरा आणि गोकुळ- वृंदावन डोळ्यांसमोर येते. मात्र, आग्राजवळील यमुनेच्या तीरावर असलेल्या शौरीपूर-बटेश्वर परिसराचा संबंधही श्रीकृष्णांच्या कुटुंबाशी जोडला जातो. पौराणिक मान्यतेनुसार, एका आकाशवाणीमुळे घडलेल्या घटनांनी श्रीकृष्णांच्या जन्माचा संपूर्ण प्रवाहच बदलला..आज हा परिसर सनातन परंपरेसोबतच जैन धर्मासाठीही महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र मानला जातो. राजा शूरसेनांची प्राचीन नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शौरीपूरमध्ये भगवान नेमिनाथ यांच्याशी संबंधित अनेक धार्मिक मान्यता आहेत.कंसाच्या त्या रथाने बदलला इतिहास?पौराणिक कथेनुसार, महाराजा शूरसेन यांचे पुत्र वासुदेव यांचा विवाह मथुरेचा राजा कंस याची बहीण देवकी हिच्याशी झाला. विवाहानंतर देवकीची विदाई होत असताना कंस स्वतः रथाचे सारथ्य करत होता.याच वेळी आकाशवाणी झाली की, देवकीचे आठवे अपत्य कंसाच्या मृत्यूचे कारण बनेल.ही भविष्यवाणी ऐकताच कंस भयभीत झाला. त्याने देवकी आणि वासुदेव यांना मथुरेच्या कारागृहात कैद केले. त्यामुळे त्यांची शौरीपूरकडे होणारी विदाई थांबली आणि त्यानंतरच्या घटनांमधून श्रीकृष्णांचा जन्म मथुरेतील कारागृहात झाल्याची कथा पुढे आली.स्थानिक पौराणिक मान्यतेनुसार, ही आकाशवाणी झाली नसती तर वासुदेव आणि देवकी शौरीपूरला परतले असते आणि श्रीकृष्णांचा जन्म शौरीपूरच्या राजघराण्यात झाला असता..श्रीकृष्ण आणि नेमिनाथ यांचे नाते काय?शौरीपूरच्या इतिहासाचा आणखी एक महत्त्वाचा धागा जैन परंपरेशी जोडला जातो. जैन मान्यतेनुसार, वासुदेवांचे बंधू समुद्रविजय हे शौरीपूरचे राजा होते. त्यांच्या पत्नी शिवा यांच्या पोटी जन्मलेले बालक पुढे जैन धर्माचे २२ वे तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ म्हणून प्रसिद्ध झाले.या कौटुंबिक परंपरेनुसार, भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान नेमिनाथ हे चुलत भाऊ मानले जातात. त्यामुळे शौरीपूरला सनातन आणि जैन अशा दोन्ही धार्मिक परंपरांच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..दोन जैन पंथांची मंदिरेशौरीपूर परिसरात दिगंबर आणि श्वेतांबर या दोन्ही जैन पंथांची मंदिरे आहेत. जैन परंपरेनुसार भगवान नेमिनाथ यांच्या जीवनातील गर्भ कल्याणक आणि जन्म कल्याणक या दोन महत्त्वाच्या घटना याच भूमीशी संबंधित मानल्या जातात.त्यामुळे जैन भाविकांसाठी शौरीपूर हे अत्यंत पवित्र स्थान आहे. नेमिनाथ जयंतीच्या काळात येथे धार्मिक कार्यक्रम आणि उत्सवांचे आयोजन केले जाते..बटेश्वरला ‘ब्रजची छोटी काशी’ का म्हणतात?यमुनेच्या तीरावर वसलेले तीर्थराज बटेश्वर हेही या परिसराचे प्रमुख धार्मिक केंद्र आहे. येथे अनेक प्राचीन शिवमंदिरे असून बटेश्वरला धार्मिकदृष्ट्या मोठे महत्त्व आहे. शौरीपूर आणि बटेश्वरचा परिसर त्यामुळे धार्मिक, पौराणिक आणि ऐतिहासिक परंपरांचा अनोखा संगम मानला जातो.राजा शूरसेनांच्या प्राचीन नगरीचे वैभव आज पूर्वीसारखे राहिले नसले, तरी परिसरातील अवशेष, मंदिरे आणि स्थानिक परंपरा या प्राचीन इतिहासाची आठवण करून देतात.मथुरा हीच श्रीकृष्णांची जन्मभूमी असल्याची परंपरा सर्वपरिचित आहे; मात्र शौरीपूरशी जोडलेल्या या पौराणिक मान्यता या परिसराच्या इतिहासाला वेगळे आणि रंजक परिमाण देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.