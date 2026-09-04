संस्कृती

Krishna Janmashtami: मथुरा नव्हे, तर 'ही' नगरी असती कृष्णजन्मभूमी? एका आकाशवाणीने बदलला इतिहास! श्रीकृष्ण आणि नेमिनाथ चुलत भाऊ?

Krishna Janmabhoomi Mystery Beyond Mathura: आकाशवाणीमुळे मथुरेत जन्मलेले श्रीकृष्ण; अन्यथा शूरसेनांच्या शौरीपूर नगरीतच झाली असती जन्मकथा, जिथे नेमिनाथांशी त्यांचे चुलत भावाचे नाते जोडले जाते
Krishna Janmabhoomi Mystery Revealed Was Mathura Really His Birthplace Know the Ancient Story and Beliefs

Krishna Janmabhoomi Mystery Revealed Was Mathura Really His Birthplace Know the Ancient Story and Beliefs

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भगवान श्रीकृष्ण म्हटले की सर्वप्रथम मथुरा आणि गोकुळ- वृंदावन डोळ्यांसमोर येते. मात्र, आग्राजवळील यमुनेच्या तीरावर असलेल्या शौरीपूर-बटेश्वर परिसराचा संबंधही श्रीकृष्णांच्या कुटुंबाशी जोडला जातो. पौराणिक मान्यतेनुसार, एका आकाशवाणीमुळे घडलेल्या घटनांनी श्रीकृष्णांच्या जन्माचा संपूर्ण प्रवाहच बदलला.

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