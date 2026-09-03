संस्कृती

Krishna Janmashtami 2026 Do's & Don'ts: गोकुळाष्टमीचा उपवास करताना 'या' गोष्टी टाळाच; श्रीकृष्णांची राहील सदैव कृपा!

गोकुळाष्टमी २०२६च्या उपवासात कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात, उपवासाचे नियम काय आणि निशिता काळात पूजा करताना कोणती काळजी घ्यावी, जाणून घ्या.
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Krishna Janmashtami 2026 Vrat Rules Do's and Don'ts

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

गोकुळाष्टमी हा हिंदू धर्मातील अनेक महत्त्वाच्या सणांपैकी एक आहे. भगवान श्रीकृष्णांचा जन्मदिवस म्हणून हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. भाद्रपद महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अष्टमीला गोकुळाष्टमी साजरी केली जाते. या दिवशी अनेक भक्त श्रीकृष्णाच्या भक्तीत उपवास करतात. शरीर आणि मन शुद्ध ठेवण्यासोबतच भक्ती आणि श्रद्धा वाढवणे हा उपवासामागचा मुख्य उद्देश असतो.

गोकुळाष्टमीच्या उपवासाचे नियम प्रत्येक ठिकाणच्या परंपरेनुसार आणि व्यक्तीच्या श्रद्धेनुसार वेगळे असू शकतात. मात्र, उपवास करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

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