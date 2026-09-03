Krishna Janmashtami 2026 Do's & Don'ts: गोकुळाष्टमीचा उपवास करताना 'या' गोष्टी टाळाच; श्रीकृष्णांची राहील सदैव कृपा!

गोकुळाष्टमी हा हिंदू धर्मातील अनेक महत्त्वाच्या सणांपैकी एक आहे. भगवान श्रीकृष्णांचा जन्मदिवस म्हणून हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. भाद्रपद महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अष्टमीला गोकुळाष्टमी साजरी केली जाते. या दिवशी अनेक भक्त श्रीकृष्णाच्या भक्तीत उपवास करतात. शरीर आणि मन शुद्ध ठेवण्यासोबतच भक्ती आणि श्रद्धा वाढवणे हा उपवासामागचा मुख्य उद्देश असतो.गोकुळाष्टमीच्या उपवासाचे नियम प्रत्येक ठिकाणच्या परंपरेनुसार आणि व्यक्तीच्या श्रद्धेनुसार वेगळे असू शकतात. मात्र, उपवास करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे..स्वच्छतेची विशेष काळजी घ्यागोकुळाष्टमीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करा आणि घराची स्वच्छता करा. विशेषतः पूजा करण्याची जागा स्वच्छ ठेवा. लाडू गोपाळ किंवा श्रीकृष्णाच्या मूर्तीला स्वच्छ पाण्याने किंवा परंपरेनुसार अभिषेक करून त्यांना सुंदर वस्त्र परिधान करा.संकल्प कराउपवास सुरू करण्यापूर्वी मनापासून श्रीकृष्णाचे स्मरण करून संकल्प करा. दिवसभर शक्य असेल तेव्हा श्रीकृष्णाचे नामस्मरण, मंत्रजप आणि प्रार्थना करा. यामुळे मन शांत आणि एकाग्र ठेवण्यास मदत होते..घरीच प्रसाद तयार करागोकुळाष्टमीच्या दिवशी श्रीकृष्णासाठी घरीच प्रसाद किंवा नैवेद्य तयार करण्याची परंपरा आहे. पेढे, दूध-दुग्धजन्य पदार्थ, पंजीरी आणि इतर गोड पदार्थ नैवेद्यासाठी तयार केले जातात. आपल्या घरच्या परंपरेनुसार भोग तयार करून तो श्रीकृष्णाला अर्पण करा.गरजूंना मदत करागोकुळाष्टमीच्या दिवशी गरजू व्यक्तींना अन्न, कपडे किंवा आपल्या क्षमतेनुसार आर्थिक मदत करणे शुभ मानले जाते. गरजू व्यक्तीला मदत करणे हीदेखील भक्तीचाच एक भाग आहे..मांसाहारी पदार्थ आणि व्यसनांपासून दूर राहागोकुळाष्टमीच्या दिवशी उपवास करताना मांसाहारी पदार्थ खाणे टाळले जाते. तसेच मद्यपान, तंबाखू किंवा इतर कोणत्याही व्यसनापासून दूर राहणे योग्य आहे. उपवासाच्या दिवशी शरीरासोबत मनाची शुद्धताही महत्त्वाची मानली जाते..दिवसभर भक्ती आणि नामस्मरण करागोकुळाष्टमीच्या दिवशी अनेक भक्त दिवसभर श्रीकृष्णाचे नामस्मरण, मंत्रजप, भजन आणि प्रार्थना करतात. काही जण भगवद्गीता किंवा श्रीकृष्णाच्या जीवनाशी संबंधित कथा वाचतात. अनेक भक्त मंदिरात जाऊन श्रीकृष्णाच्या जन्मोत्सवात सहभागी होतात.मध्यरात्री पूजा केल्यानंतर उपवास सोडाधार्मिक मान्यतेनुसार श्रीकृष्णाचा जन्म मध्यरात्री झाला. त्यामुळे अनेक भक्त मध्यरात्री श्रीकृष्णाची पूजा, आरती आणि जन्मोत्सव साजरा केल्यानंतर उपवास सोडतात. उपवास सोडण्यापूर्वी तयार केलेला नैवेद्य श्रीकृष्णाला अर्पण केला जातो आणि त्यानंतर तो प्रसाद म्हणून ग्रहण केला जातो..उपवासाचे प्रकार जाणून घ्यागोकुळाष्टमीला प्रामुख्याने निर्जळी उपवास आणि फलाहार असे दोन प्रकार पाहायला मिळतात.निर्जळी उपवास: या उपवासात दिवसभर अन्न आणि पाणी घेतले जात नाही. रात्री श्रीकृष्णाचा जन्म झाल्यानंतर पूजा आणि आरती करून उपवास सोडला जातो. मात्र, हा कडक उपवास प्रत्येकासाठी योग्य असेलच असे नाही.फलाहार उपवास: ज्यांना निर्जळी उपवास करणे शक्य नसते, ते फळे, दूध आणि पाणी यांचे सेवन करतात. या उपवासात धान्य, कडधान्य तसेच कांदा-लसूण यांसारखे पदार्थ टाळले जातात. आपल्या घरातील परंपरेनुसार उपवासाचे पदार्थ निवडले जातात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.