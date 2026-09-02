Krishna Janmashtami 2026: ४ की ५ सप्टेंबर? कृष्ण जन्माष्टमी नेमकी कधी? पाहा पूजा आणि पारणाची योग्य वेळ

Janmashtami 2026 Shubh Muhurat: कृष्ण जन्माष्टमी हा हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचा सण आहे. भगवान श्रीकृष्णांचा जन्मदिवस म्हणून दरवर्षी हा उत्सव मोठ्या श्रद्धेने साजरा केला जातो. भाद्रपद महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अष्टमी तिथीला जन्माष्टमी साजरी केली जाते. या दिवशी ठिकठिकाणी लोक दहीहंडी फोडतात. गोपाळकाला करतात. आणि प्रत्येकवर्षी सगळेचजण या सणाची आतुरतेने वाट पाहात असतात. मात्र बऱ्याचदा हा सण कधी साजरा होईल याची सगळ्यांना उस्तुकता लागलेली असते. यावर्षी कृष्ण जन्माष्टमी कधी साजरी केली जाईल ते जाणून घेऊया..कृष्ण जन्माष्टमी २०२६ कधी आहे?जन्माष्टमी अनेकदा सलग दोन दिवस येते. यामागे स्मार्त आणि वैष्णव संप्रदायानुसार तिथी पाळण्याची पद्धत वेगळी असते. काही वर्षी दोन्ही संप्रदायांसाठी जन्माष्टमीची तारीख वेगवेगळी असते. मात्र, यंदा दोन्ही संप्रदाय ४ सप्टेंबर रोजीच जन्माष्टमी साजरी करतील, असे द्रीक पंचंगाने नमूद केले आहे. द्रीक पंचंगानुसार, यंदा भगवान श्रीकृष्णांची ५२५३ वी जयंती साजरी होणार आहे..September 2026 Calendar: शिक्षक दिन, दहीहंडी, पोळा ते गणेशोत्सव; जाणून घ्या सप्टेंबर महिन्यातल्या सण-उत्सवांची यादी.मात्र, काही ठिकाणी प्रचलित परंपरेनुसार मध्यरात्री श्रीकृष्ण जन्म झाल्यानंतर पारण केले जाते. अशा पद्धतीनुसार ५ सप्टेंबर रोजी रात्री १२:४३ नंतर पारण करता येते. अनेक ठिकाणी निशिता काळ संपल्यानंतर पारण करण्याची परंपरा आहे..श्रीकृष्ण जन्माष्टमी २०२६ पूजा मुहूर्तजन्माष्टमीच्या दिवशी श्रीकृष्णांचा जन्म मध्यरात्री झाला, असे मानले जाते. त्यामुळे मध्यरात्रीच्या वेळी श्रीकृष्णाची पूजा आणि जन्मसोहळा केला जातो. यंदा श्रीकृष्णाच्या पूजेचा मुहूर्त रात्री ११:५७ ते १२:४३, (५ सप्टेंबर) असेल. हा मुहूर्त साधारणत: ४५ मिनिटांचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.