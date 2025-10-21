Diwali Lakshmi Puja Coin Ritual: लक्ष्मीपूजनात नाण्यांची पूजा का आवश्यक मानली जाते? जाणून घ्या श्रद्धा आणि विज्ञान

Diwali Lakshmi Puja Coin Rituals In Solapur: दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजन दिनी नगरवधूंकडून (देहविक्री करणाऱ्या महिला) आजही १०० हून अधिक सोलापुरातील व्यापारी लक्ष्मी पूजनासाठी नाणे घेऊन जातात. नगरवधूंनी दिलेले नाणे म्हणजे साक्षात लक्ष्मीचा आशीर्वाद, ज्यामुळे व्यापारात व धनसंपत्तीची भरभराट होते, अशी धारणा व्यापाऱ्यांमध्ये आहे. आजतागायत ही परंपरा जपली जाते..पूर्वी इरकल साडीमध्ये या नगरवधू असायच्या, त्यांना गणिका असे संबोधले जायचे. सामाजिक नियमांच्या बाहेर त्या असल्याने त्यांच्याकडे संघर्ष करण्याची एक विशेष ऊर्जा असते, अशी मान्यता आहे. प्रथेनुसार, लक्ष्मीपूजनाच्या आदल्या दिवशी किंवा शुभ मुहूर्तावर काही व्यापारी नगरवधूंकडून एक नाणे (कॉइन) किंवा नोट आदराने येतात. यामागे त्यांनी दिलेल्या आशीर्वादरूपी चन व ती ऊर्जा आपल्या व्यवसायात आणल्यास भरभराट होते, अशी व्यापाऱ्यांची धारणा आहे..SSC CPO Final 2024 निकाल जाहीर; राज्यातून ५ हजाराहून अधिक उमेदवारांची निवड.साडी व वस्तू देऊन रान्माननगरवधूना दीदी, ताई, अव्या, अशा नावाने संबोधून त्यांच्याकडून व्यापारी नाणे अथवा नोट घेतात. त्यानंतर व्यापारी त्यांना साडी चोळीचा आहेर देऊन सन्मान करतात. काहीजण फराळाचे पदार्थ भेट म्हणून देऊन व त्याबदल्यात अनेकजण जास्तीची रक्कम देऊन त्यांचा सन्मान करतात. .काही ठिकाणी तर व्यापारी नगरवधूकाडूनच पूजा करून त्यांचा यथोचित सन्मान करतात व लक्ष्मीचा आशीर्वाद घेतात. वागणूकीतील विसंगती बदलणे गरजेचे ज्या नगरवधूंना 'लक्ष्मी' मानून नाणे घेतले जाते त्यांच्याकडे तिरस्काराने पाहण्याचा विचार व नजर समाजाने बदलली पाहिजे.एकीकडे व्यापारी त्यांच्याप्रती आदर दर्शवतो, दुसरीकडे अनेकजण त्यांना हीन वागणूक देतात. समाजाने त्यांना जगण्याचा हक्क द्यावा, त्याच्याशी नेहमी चांगले वागावे, व्यापाऱ्यांनी दाखवलेला आदर संपूर्ण समाजाने स्वीकारला तर त्यांना सन्मानाने जगता येईल, त्यांचे हक्क मिळवता येतील, आणि हेच खरे लक्ष्मीपूजन ठरेल..Festive Makeup For Bride: लग्नानंतरची पहिली दिवाळी आहे? मग लक्ष्मीपूजनासाठी करा असा झटपट मेकअप!.हे केवळ एक नाणे नाही तर आशीर्वाद आहे. अनेक व्यापाऱ्यांनी ही प्रथा जपली आणि त्यांना भरभराट मिळाली. लक्ष्मीपूजनाच्या आधी अनेक व्यापारी सोलापुरातील नगरवधूंकडून नाणे घेऊन त्याचे पूजन करतात व लक्ष्मीमातेच्या कृपाशीर्वादास पात्र होण्याचा प्रयत्न करतात. आजही ही परंपरा आम्ही व्यापारी जपत आहोत.- नागराज यादवाड, व्यापारीअनेक व्यापारी नगरवधूंना लक्ष्मीस्वरूपात मानतात. ही खूप मोठी गोष्ट आहे. माझ्या आईला पूजनासाठी बोलावून तिला रेशमी साडी देऊन सन्मान केला जायचा पूर्वपिक्षा सध्या नाणे घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. परंतु, काही व्यापारी आजही ही परंपरा जपतात. नगरवधूंच्या पैशाला वरदान असल्याने ते घेण्यासाठी व्यापारी नाणे घेऊन पूजतात.- काशीबाई जाधव, संस्थापिका अध्यक्षा क्रांती महिला संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.