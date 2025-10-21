संस्कृती

Diwali Lakshmi Puja Coin Ritual: लक्ष्मीपूजनात नाण्यांची पूजा का आवश्यक मानली जाते? जाणून घ्या श्रद्धा आणि विज्ञान

Diwali Lakshmi Puja Coin Rituals: दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजन दिनी नगरवधूंकडून (देहविक्री करणाऱ्या महिला) आजही १०० हून अधिक सोलापुरातील व्यापारी लक्ष्मी पूजनासाठी नाणे घेऊन जातात
सकाळ वृत्तसेवा
Diwali Lakshmi Puja Coin Rituals In Solapur: दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजन दिनी नगरवधूंकडून (देहविक्री करणाऱ्या महिला) आजही १०० हून अधिक सोलापुरातील व्यापारी लक्ष्मी पूजनासाठी नाणे घेऊन जातात. नगरवधूंनी दिलेले नाणे म्हणजे साक्षात लक्ष्मीचा आशीर्वाद, ज्यामुळे व्यापारात व धनसंपत्तीची भरभराट होते, अशी धारणा व्यापाऱ्यांमध्ये आहे. आजतागायत ही परंपरा जपली जाते.

