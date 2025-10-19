Lakshmi Pujan 2025 : लक्ष्मीपूजनाच्या या मंगल क्षणी... प्रियजनांना पाठवा लक्ष्मीपूजनाच्या मराठीतून खास शुभेच्छा, वाचा हटके संदेश

लक्ष्मीपूजन माता लक्ष्मीची पूजा करून आर्थिक समस्या दूर करण्याची संधी मिळते. या मंगल क्षणी प्रियजनांना मराठीतून शुभेच्छा पाठवा आणि सणाचा आनंद द्विगुणित करा. लक्ष्मीच्या कृपेने सुख, समृद्धी आणि शांती प्राप्त होवो..Lakshmi Pujan 2025 Marathi wishes for family and friends: यंदा लक्ष्मीपूजन २१ ऑक्टोबरला केले जाणार आहे. लक्ष्मीपूजनाला हिंदू धर्मात खुप महत्व आहे. या दिवशी मनोभावे माता लक्ष्मीचा पूजा केल्यास सर्व आर्थिक समस्या दूर होतात. तसेच मातेच्या कृपेने समृद्धी, सुख आणि शांती प्राप्त करण्याची संधी मिळते. यंदा खास मराठीतून प्रियजनांना शुभेच्छा पाठवा आणि सणाचा आनंद द्विगुणित करा. .लक्ष्मीपूजनाच्या या मंगल क्षणीआयुष्यातून दारिद्र्याचा अंधार नाहीसा होवोसुख-समृद्धी, यश आणि आरोग्याचा प्रकाश नांदोलक्ष्मी पूजनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..! माता लक्ष्मी आलीसोनपावलांनीउधळण झाली सौख्यांचीधन-धान्यांच्या भरल्या राशीघरी नांदू दे सुख-समृद्धीलक्ष्मी पूजनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!.लक्ष्मी पूजनात घरात दिव्यांचा प्रकाश नव्हेतर मनातही प्रेम आणि समाधानाचा प्रकाश उजळोकार्यात प्रगती, नात्यात गोडवा वाढवालक्ष्मी पूजनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..! अंगाणात सुंदर रांगोळीसुखाचे दीप उजळू देलक्ष्मीच्या पावलांनीघर सुख-समृद्धीने भरू देलक्ष्मी पूजनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!.Diwali 2025: दिवाळीत दमा अन् सीओपीडीचा त्रास असणाऱ्या लोकांनी कोणती काळजी घ्यावी? वाचा एका क्लिकवर.सोनं, चांदी आणि दागिन्यांपेक्षा मौल्यवान आहेमाता लक्ष्मीचा आर्शीर्वाद आणि घरातील प्रेमहा दिव्य उत्सव कुटुंबात आनंद,शांतीघेऊन येवोलक्ष्मी पूजनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..! माता लक्ष्मीचे करून पूजनलावा दिप अंगणीधनधान्य आणि सुख समृद्धी लाभो तुमच्या जीवनीलक्ष्मी पूजनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!.माता लक्ष्मीपूजनात फुलांसारखं उमलणारं आयुष्य लाभोदिव्यांच्या उजेडासारखं तेज मिळोमनात नेहमी भक्ती, आनंद राहोलक्ष्मी पूजनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..! उंबरठा ओलांडून आजलक्ष्मी येईल घरोघराभक्तीभावे होईल लक्ष्मीपूजन घर चैतन्याने जाईल भरूनलक्ष्मी पूजनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!.तुम्हाला व तुमच्या परिवाराससुख,शांती, आरोग्य मिळूनभरभराट लाभोमाता लक्ष्मीची कृपादृष्टीसदेव तुमच्यावर राहोलक्ष्मी पूजनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.