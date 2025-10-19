संस्कृती

Lakshmi Pujan 2025 : लक्ष्मीपूजनाच्या या मंगल क्षणी... प्रियजनांना पाठवा लक्ष्मीपूजनाच्या मराठीतून खास शुभेच्छा, वाचा हटके संदेश

Diwali 2025: यंदा लक्ष्मीपूजन २१ ऑक्टोबरला केले जाणार आहे. या सणाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी मराठीतून खास शुभेच्छा पाठवू शकता.
Lakshmi Pujan 2025 :

Lakshmi Pujan 2025 :

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

लक्ष्मीपूजन माता लक्ष्मीची पूजा करून आर्थिक समस्या दूर करण्याची संधी मिळते. या मंगल क्षणी प्रियजनांना मराठीतून शुभेच्छा पाठवा आणि सणाचा आनंद द्विगुणित करा. लक्ष्मीच्या कृपेने सुख, समृद्धी आणि शांती प्राप्त होवो.

Lakshmi Pujan 2025 Marathi wishes for family and friends: यंदा लक्ष्मीपूजन २१ ऑक्टोबरला केले जाणार आहे. लक्ष्मीपूजनाला हिंदू धर्मात खुप महत्व आहे. या दिवशी मनोभावे माता लक्ष्मीचा पूजा केल्यास सर्व आर्थिक समस्या दूर होतात. तसेच मातेच्या कृपेने समृद्धी, सुख आणि शांती प्राप्त करण्याची संधी मिळते. यंदा खास मराठीतून प्रियजनांना शुभेच्छा पाठवा आणि सणाचा आनंद द्विगुणित करा.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
festival
culture
Diwali
Festivals
festival season
Lakshmi Pujan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com