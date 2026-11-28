यंदाच्या वर्षातील शेवटची शिवरात्री डिसेंबर महिन्यात साजरी केली जाणार आहे. मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीला येणारी ही शिवरात्री सोमवारी असून या दिवशी सुकर्मा आणि सर्वार्थ सिद्धी असे दोन शुभ योग जुळून येणार आहेत. या दिवशी भाविक उपवास करून भगवान शंकराची पूजा आणि शिवलिंगावर जलाभिषेक करतात. चला तर जाणून घेऊया, शिवरात्रीची तारीख, पूजेचा शुभ मुहूर्त आणि महत्त्वाच्या वेळा..२०२६ मधील शेवटची शिवरात्री कधी आहे?हिंदू पंचांगानुसार, मार्गशीर्ष महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीला वर्षातील शेवटची शिवरात्री साजरी केली जाईल. ही तिथी ७ डिसेंबर रोजी पहाटे २ वाजून २२ मिनिटांनी सुरू होईल आणि ८ डिसेंबर रोजी पहाटे ४ वाजून १२ मिनिटांनी संपेल.उदयतिथी आणि निशिता मुहूर्तानुसार, यंदा शेवटची शिवरात्री सोमवार, ७ डिसेंबर २०२६ रोजी साजरी केली जाईल..शिवरात्रीला जुळून येणार दोन शुभ योगयंदाची शेवटची शिवरात्री सोमवारी येत असल्याने या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. सोमवार हा भगवान शंकराचा वार मानला जातो. त्यामुळे या दिवशी उपवास आणि पूजा केल्याने विशेष पुण्य मिळते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.७ डिसेंबर रोजी दोन शुभ योग तयार होणार आहेत.सुकर्मा योग : सकाळी ७ वाजून ४७ मिनिटांनी सुरू होईल. हा योग दिवसभर राहणार आहे.सर्वार्थ सिद्धी योग : दुपारी ३ वाजून ४८ मिनिटांनी सुरू होईल आणि ८ डिसेंबर रोजी सकाळी ७ वाजून १ मिनिटापर्यंत राहील.या शुभ योगांमध्ये भगवान शंकराची पूजा आणि मंत्रजप करणे फलदायी मानले जाते..शेवटच्या शिवरात्रीचा पूजेचा शुभ मुहूर्तशिवरात्रीच्या दिवशी रात्रीच्या वेळी भगवान शंकराची पूजा करण्याला विशेष महत्त्व आहे. यासाठी निशिता मुहूर्त हा महत्त्वाचा मानला जातो.निशिता मुहूर्त : रात्री ११:४६ ते मध्यरात्री १२:४०ब्रह्म मुहूर्त : पहाटे ५:१२ ते ६:०६अभिजित मुहूर्त : सकाळी ११:५२ ते दुपारी १२:३३विजय मुहूर्त : दुपारी १:५६ ते २:३८निशिता मुहूर्तावर भगवान शंकराची पूजा आणि मंत्रांचा जप करणे शुभ मानले जाते..शिवरात्रीच्या दिवशी भद्रा काळ कधी असेल?७ डिसेंबर रोजी शिवरात्रीच्या दिवशी भद्रा काळही असणार आहे. पंचांगानुसार, भद्रा सकाळी ७ वाजून १ मिनिटांनी सुरू होईल आणि दुपारी ३ वाजून १४ मिनिटांनी संपेल.या काळात भद्रा वेगवेगळ्या लोकांमध्ये असल्याचे सांगितले जाते.पाताळात भद्रा : सकाळी ७:०१ ते ९:१४स्वर्गात भद्रा : सकाळी ९:१४ ते दुपारी ३:१४धार्मिक मान्यतेनुसार, भद्रा पृथ्वीवर असताना शुभ कार्ये टाळली जातात. मात्र, भद्रा स्वर्गात किंवा पाताळात असताना तिचा अशुभ प्रभाव कमी मानला जातो..शिवरात्रीच्या दिवशी राहू काळ किती वाजता आहे?शिवरात्रीच्या दिवशी राहू काळ सकाळी ८ वाजून १९ मिनिटांनी सुरू होईल आणि ९ वाजून ३७ मिनिटांनी संपेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा काळ शुभ कामांसाठी टाळला जातो. या काळात काही भाविक कालसर्प दोषाशी संबंधित धार्मिक उपाय करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.