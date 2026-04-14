'या' 3 मुलांकाचे लोक भोगतात गेल्या जन्माच्या चुकांची शिक्षा! करावा लागतो स्वतःच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष; सतत अपयश, पैशाच्या अडचणी

अंकशास्त्रानुसार आपल्या जन्मतारखेचा आपल्या नशिबावर आणि व्यक्तिमत्वावर खोलवर परिणाम होत असतो. काही विशिष्ट तारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींना जीवनात इतरांच्या तुलनेत अधिक संघर्ष करावा लागतो, ज्याला अनेकदा कार्मिक ऋण किंवा पास्ट लाईफ कर्माशी जोडले जाते. या जन्मात तुम्हाला स्वतःच्या अस्तित्वासाठी मोठा लढा द्यावा लागू शकतो. या मुलांकाच्या व्यक्तींना सतत अपयश आर्थिक चणचण आणि मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतो, पण या संघर्षातूनच त्यांचे व्यक्तिमत्व तावून सुलाखून निघते..मुलांक ४ज्यांचा मुलांक ४ (जन्मतारिख ४, १३, २२, ३१) आहे, त्यांचा स्वामी राहू मानला जातो. या मुलांकाच्या व्यक्तींना आयुष्यात अचानक येणाऱ्या संकटांचा सामना करावा लागतो. त्यांना सहजासहजी यश मिळत नाही प्रत्येक गोष्टीसाठी त्यांना प्रचंड कष्ट करावे लागतात. अनेकदा समाजात त्यांना चुकीचे समजले जाते ज्यामुळे त्यांना एकाकीपणा जाणवतो. गेल्या जन्मातील अपूर्ण राहिलेली कामे किंवा चुका या जन्मी अडथळ्यांच्या स्वरूपात येतात असे मानले जाते. मात्र हे लोक अत्यंत शिस्तप्रिय आणि कष्टाळू असल्याने कितीही अपयश आले तरी ते पुन्हा फिनिक्स पक्षाप्रमाणे झेप घेण्याची ताकद ठेवतात..मुलांक ७मुलांक ७ चा (जन्मतारिख ७, १६, २५) स्वामी केतू आहे. या मुलांकाच्या व्यक्ती अत्यंत बुद्धिमान आणि आध्यात्मिक असतात, पण त्यांचे ऐहिक जीवन संघर्षाने भरलेले असते. त्यांना अनेकदा फसवणुकीचा सामना करावा लागतो आणि जवळच्या व्यक्तींकडूनच धोका मिळतो. आर्थिक बाबतीतही चढ-उतार कायम राहतात. हा मुलांक विराग दर्शवतो म्हणजेच त्यांना भौतिक सुखापेक्षा मानसिक शांतीसाठी जास्त संघर्ष करावा लागतो. त्यांच्या आयुष्यातील अपयश हे प्रत्यक्षात त्यांना अध्यात्माकडे आणि स्वतःच्या अंतर्मनाकडे वळवण्यासाठी निसर्गाने दिलेली एक प्रकारची शिक्षा किंवा संधी असते..मुलांक ८ज्यांचा मुलांक ८ आहे, (जन्मतारिख ८, १७, २६) त्यांच्यावर शनी ग्रहाचा प्रभाव असतो. अंकशास्त्रात ८ या अंकाला सर्वात कठीण पण शक्तिशाली मानले जाते. या व्यक्तींना पैशांच्या अडचणी आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचा मोठा भार उचलावा लागतो. त्यांचे यश अनेकदा वयाच्या ३५-४० नंतरच मिळते. त्यांना स्लो बट स्टेडी प्रगती करावी लागते. गेल्या जन्मातील कर्माचा हिशोब या जन्मी शनी देव पूर्ण करून घेतात अशी धारणा आहे. जोपर्यंत हे लोक प्रामाणिक राहून कठोर परिश्रम करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना नशिबाची साथ मिळत नाही. मात्र एकदा का त्यांनी ही परीक्षा उत्तीर्ण केली की त्यांना अफाट संपत्ती आणि अधिकार प्राप्त होतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.