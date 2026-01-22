Chanakya Neeti: मृत्यूपेक्षा जास्त त्रास होतोय, सुटका मिळवण्याचा मार्ग कोणता? चाणक्य नीती काय सांगते?

जीवनात काही अनुभव इतके तीव्र असतात की ते शारीरिक मरणापेक्षाही अधिक पीडादायक ठरतात. चाणक्य नीतीत म्हटले आहे की, अपमान किंवा स्वाभिमानाची हानी ही अशी वेदना आहे जी दररोज नव्याने जखम करते. मृत्यू हा क्षणिक दुःख असतो, पण सन्मान गमावणे हे आयुष्यभर रोजच्या रोज त्रास देते. चाणक्य यांचा हा विचार मानवी मनाला खोलवर स्पर्श करतो. या वेदनेपासून मुक्त होण्यासाठी चाणक्य नीती व्यावहारिक मार्गदर्शन करते. .अपमान मृत्यूपेक्षा अधिक दुःखदायक का?मरण ही एकच घटना असते, जी वेळेनुसार विसरता येते. मात्र अपमानाची जखम कायम राहते. ती वारंवार आठवते, समाजाच्या नजरांतून, लोकांच्या बोलण्यातून आणि स्वतःच्या अंतर्मनातून तुच्छतेची भावना निर्माण होते. यामुळे आत्मविश्वास कमी होतो, जगण्याची इच्छा मावळते. चाणक्य सांगतात की, माणसाची खरी संपत्ती म्हणजे त्याचा सन्मान. तो गेला की, व्यक्तीची शक्ती आणि प्रेरणा कमजोर होते. म्हणूनच, अपमान टाळणे हे जीवनातील मुख्य ध्येय असावे..या परिस्थितीची कारणे काय?अपमान अनेक रूपांत येतो – समाजात कमी लेखणे, कामाच्या ठिकाणी अपमानास्पद वागणूक, कुटुंबात दुर्लक्ष किंवा विश्वासघात. चाणक्य नीतीत अशा बारीक गोष्टींचा उल्लेख आहे ज्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवतात. उदाहरणार्थ, स्वतःच्या दुर्बलतेचा प्रदर्शन करणे, अयोग्य वेळी क्रोध व्यक्त करणे, अतिप्रसंग बोलणे किंवा शब्दांचा वारंवार वापर. चाणक्य यांचा मत आहे की, माणसाचा स्वतःचा अहंकार आणि अनियंत्रित बोलणे हे अपमानाचे प्रमुख स्रोत आहेत. जेव्हा व्यक्ती आपला मुद्दा सिद्ध करण्यात गुंतते किंवा जास्त बोलते, तेव्हा ती स्वतःची इज्जत धोक्यात टाकते..Pune Grand Tour Viral Video: स्पर्धेत उतरू दिलं नाही… तरी सोशल मीडियावर पुणे ग्रँड टूरचे खरे विजेते ठरलेले व्हायरल आजोबा कोण?.चाणक्य नीती अपमान टाळण्यासाठी व्यावहारिक सूचनाप्रथम, “अल्पाक्षरं शाश्वतं यत्” – कमी बोला, पण जे बोलता ते सत्य आणि प्रभावी असावे. शब्द कमी, परंतु स्पष्ट आणि मजबूत असतील तर आदर वाढतो. दुसरे, “कधीही दुर्बलता उघड करू नये.” चाणक्य सांगतात की, शत्रूला कमजोरी कळवणे हा स्वतःचा अपमान आहे. तिसरे, नम्रता ठेवावी, पण कमजोर वाटू नये. नम्रता आदर कमावते, तर कमजोरी अपमान आमंत्रित करते. चौथे, शब्दांवर दृढ राहावे, परंतु हट्टी नसावे. जेव्हा शब्दांवर ठाम राहता, तेव्हा लोक तुम्हाला मान देतात..जर अपमान झालाच तर?चाणक्य नीती निराश होण्याऐवजी शिकण्याचा मार्ग दाखवते. प्रथम, शांत राहून त्या घटनेची पुनरावृत्ती मनात टाळावी. भूतकाळ सोडून भविष्यावर लक्ष केंद्रित करा. स्वतःच्या कमतरता ओळखून सुधारणा करा. अपमान करणाऱ्यापासून दूर राहा. जे आदर देत नाहीत, त्यांच्याशी नाते तोडा. कृती आणि चारित्र्य इतके मजबूत बनवा की, कोणीही पुन्हा अपमान करू शकणार नाही.जीवनातील सर्वांत मोठे संकट म्हणजे सन्मान गमावणे. म्हणून, बोलणे, वागणे आणि चारित्र्यावर नियंत्रण असावे. कमी बोलणे, सभ्य राहणे आणि कमजोर न होणे हे मुख्य मंत्र आहेत. जेव्हा स्वाभिमान मजबूत असेल, तेव्हा प्रत्येक आव्हान सोपे वाटेल. अपमान टाळणे हा जीवनाचा मूलमंत्र आहे..डिस्क्लेमर:या लेखातील माहिती पूर्णपणे खरी किंवा अचूक आहे असा आमचा दावा नाही. अधिक तपशीलवार माहितीसाठी, कृपया संबंधित क्षेत्रातील तज्ञांचा सल्ला घ्या..Chanakya Niti : कधीच पराभव होणार नाही! चाणक्य सांगतात यशासाठी आवश्यक ‘हे’ 2 गुण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.