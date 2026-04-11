Mulank Numerology : 'या' 5 मुलांकाचे लोक असतात हेराफेरीत एक्स्पर्ट! कमी वयात कमावतात बक्कळ पैसा, गोड बोलून शत्रूचेही मन जिंकतात

अंकशास्त्रानुसार आपल्या जन्मतारखेचा आपल्या स्वभावावर आणि नशिबावर खोलवर परिणाम होत असतो. काही विशिष्ट मुलांकाचे लोक इतके चतुर आणि बुद्धीमान असतात की, ते आपल्या गोड बोलण्याने कोणाचेही मन जिंकू शकतात. हे लोक व्यवहारचातुर्य आणि हेराफेरीत म्हणजे डोक चालवण्यात इतके पटाईत असतात की, खूप कमी वयात ते यशाची शिखरे सर करतात आणि बक्कळ पैसा कमावतात. शत्रूलाही आपला मित्र बनवण्याची कला यांना अवगत असते. आज आपण अशाच ५ भाग्यवान मुलांकांविषयी माहिती घेऊया.मुलांक १ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मुलांक १ असतो. या मुलांकाचा स्वामी 'सूर्य' आहे. हे लोक उपजतच नेतृत्वगुण घेऊन जन्माला येतात. पैसा कमावण्याची यांची जिद्द अतिशय तीव्र असते. हे लोक कामाच्या ठिकाणी आपली हुकूमत गाजवण्यापेक्षा समोरच्या व्यक्तीला आपल्या शब्दांच्या जाळ्यात अडकवून काम करून घेण्यास जास्त पटाईत असतात. नवीन संधी शोधण्यात आणि त्यातून नफा मिळवण्यात यांचा हात कोणीही धरू शकत नाही, त्यामुळे तरुण वयातच हे मोठी संपत्ती जमा करतात..मुलांक ३३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेले लोक मुलांक ३ चे प्रतिनिधी असतात. यांचा स्वामी 'गुरु' आहे. या लोकांकडे ज्ञानाचा अफाट साठा असतो आणि त्यांचे बोलणे अतिशय प्रभावशाली असते. हे लोक इतके गोड बोलतात की, समोरचा शत्रूही त्यांचे म्हणणे ऐकायला तयार होतो. मार्केटिंग, सल्लागार किंवा शिक्षण क्षेत्रात हे लोक अमाप पैसा कमावतात. आपली बुद्धी आणि चातुर्य वापरून हे लोक कोणत्याही कठीण प्रसंगातून मार्ग काढतात आणि आर्थिक प्रगती साध्य करतात..मुलांक ५कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ५ असतो आणि यांचा स्वामी 'बुध' आहे. बुध हा बुद्धी आणि व्यापाराचा कारक मानला जातो. हे लोक 'कमी वेळात जास्त पैसा' कसा कमवायचा यात तज्ज्ञ असतात. त्यांची गणना अतिशय वेगवान असते आणि ते लोकांशी संबंध जोडण्यात माहीर असतात. हेराफेरी किंवा जुगाड लावण्यात यांचा मेंदू रॉकेटसारखा चालतो. व्यापारात जोखीम पत्करून हे लोक मोठी झेप घेतात आणि विलासी जीवन जगतात..मुलांक ६६, १५ किंवा २४ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक ६ असतो, ज्याचा स्वामी 'शुक्र' आहे. शुक्र हा ऐश्वर्य आणि सुखाचा देव आहे. या मुलांकाचे लोक दिसायला आकर्षक आणि स्वभावाने अतिशय मृदू असतात. ते आपल्या बोलण्याने कोणालाही मोहित करू शकतात. शत्रूचे मन जिंकणे ही त्यांची नैसर्गिक कला आहे. त्यांना जीवनात कधीही पैशाची कमतरता भासत नाही. ग्लॅमर, फॅशन किंवा लक्झरी व्यवसायातून हे लोक वयाच्या तिसऱ्या दशकातच प्रचंड श्रीमंती अनुभवतात..मुलांक ८ज्यांचा जन्म ८, १७ किंवा २६ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मुलांक ८ असून स्वामी 'शनी' आहे. जरी शनीला कष्टाचा कारक मानले जात असले, तरी हे लोक गुप्त रणनीती आखण्यात आणि योग्य संधीची वाट पाहण्यात तज्ज्ञ असतात. हे लोक सहजासहजी कोणाला आपल्या मनातले सांगत नाहीत, पण शांत राहून आपल्या कामातून सर्वांना चकित करतात. रिअल इस्टेट किंवा मोठ्या व्यवसायांमध्ये हे लोक छुप्या पद्धतीने काम करून बक्कळ पैसा मिळवतात. त्यांचे संयमी वागणे शत्रूलाही नमवायला भाग पाडतेडिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.