Numerology: 'या' जन्मतारखांच्या लोकांवर असते बुध-शुक्राची कृपा; कमी मेहनतीत मिळवतात मोठे यश!

Numerology numbers for success and wealth: अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक व्यक्तीच्या जन्मतारखेचा त्याच्या स्वभावावर, नशिबावर आणि भविष्यावर खोल प्रभाव पडतो. जन्मतारखेची बेरीज करून मिळणारा एक अंकी क्रमांक म्हणजेच 'मूलांक'. काही जन्मतारखा अशा असतात की, ज्यांच्या नशिबात जन्मापासूनच यश आणि समृद्धी लिहिलेली असते.अंकशास्त्रात मूलांक ५ आणि मूलांक ६ च्या लोकांना खूप भाग्यवान मानले गेले आहे. हे लोक इतरांच्या तुलनेत कमी मेहनतीत मोठे यश, प्रचंड संपत्ती आणि समाजात वेगळी ओळख मिळवतात. या दोन मूलांकांचे वैशिष्ट्य आणि त्यांच्यावर असणारा ग्रहांचा प्रभाव खालीलप्रमाणे आहे- .मूलांक ५ (बुध ग्रहाचा प्रभाव)कोणत्याही महिन्याच्या ५, १४ किंवा २३ या तारखांना जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक ५ असतो.स्वामी ग्रह: या मूलांकाचा स्वामी ग्रह बुध (Mercury) आहे, जो बुद्धिमत्ता, संवादकौशल्य आणि व्यापाराचा कारक मानला जातो.नशिबाची साथ: हे लोक बुद्धीने अत्यंत तल्लख असतात. करिअर आणि शिक्षण क्षेत्रात ते नेहमी आघाडीवर असतात.वैशिष्ट्य: मूलांक ५ चे लोक कोणत्याही सामान्य कुटुंबात जन्माला आले असले, तरी स्वबळावर आणि नशिबाच्या जोरावर अत्यंत कमी वयात मोठे स्थान प्राप्त करतात. कमी मेहनतीत मोठे उद्दिष्ट साध्य करणे हे यांचे मुख्य वैशिष्ट्य असते..Numerology: तुमच्या जन्मतारखेनुसार खिशात किंवा पर्समध्ये ठेवा 'या' वस्तू; वाढेल यश अन् सकारात्मक ऊर्जा! वाचा मूलांकानुसार खिशात काय ठेवावे?.मूलांक ६ (शुक्र ग्रहाचा प्रभाव)कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ या तारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक ६ असतो.स्वामी ग्रह: या मूलांकाचा स्वामी ग्रह शुक्र (Venus) आहे, जो सौंदर्य, धन आणि लक्झरीचा प्रतीक मानला जातो.आकर्षक व्यक्तिमत्त्व: शुक्राच्या प्रभावामुळे या लोकांचे व्यक्तिमत्त्व अत्यंत आकर्षक असते. लोक त्यांच्याकडे सहज आकर्षित होतात आणि त्यांना फॉलो करू लागतात..वैशिष्ट्य: या लोकांना आयुष्यात कधीही आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागत नाही. अगदी सामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेल्या घरात जन्म झाला तरी, पुढे जाऊन हे लोक प्रचंड धनसंपत्ती कमावतात आणि सर्व सुख-सुविधांचा उपभोग घेतात. यांना त्यांच्या मेहनतीपेक्षा कितीतरी पट अधिक यश मिळते. अंकशास्त्रानुसार जर तुमचा किंवा तुमच्या जवळच्या व्यक्तीचा मूलांक ५ किंवा ६ असेल, तर तुमच्यावर बुध आणि शुक्राची विशेष कृपा आहे, ज्यामुळे यश तुमच्याकडे चालून येते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: घरात-बाल्कनीत पक्ष्यांचे घरटे असावे की नाही? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या घरटे हटवणे योग्य की अयोग्य? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.