Numerology for Pets: कुत्रा, मांजर, मासे की पक्षी? अंकशास्त्रानुसार पाहा तुमच्या मूलांकासाठी कोणता प्राणी आहे लकी...

Mulank 1 to 9 Pet Guide: अनेक लोकांना घरात कुत्रे, मांजरी किंवा पक्षी पाळण्याची प्रचंड आवड असते. पाळीव प्राणी फक्त आपल्या घराचे सौंदर्य आणि आनंद वाढवत नाहीत, तर तणाव दूर करून कुटुंबातील सदस्यांसारखा जिव्हाळा देतात. पण, अंकशास्त्रानुसार (Numerology) प्रत्येक व्यक्तीचा मूलांक आणि त्याच्या स्वामी ग्रहाचा प्रभाव यावर आधारित योग्य प्राणी निवडल्यास आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते.तुमच्या जन्मतारखेनुसार, तुमच्या स्वभावाला आणि नशिबाला कोणता पाळीव प्राणी सर्वात जास्त अनुकूल (Lucky Pet) ठरेल. मूलांक १ ते ९ साठी अंकशास्त्राने दिलेला हा खास मार्गदर्शक खालीलप्रमाणे आहे- .मूलांक १ (जन्म तारीख: १, १०, १९, २८)स्वामी ग्रह: सूर्यलकी प्राणी: प्रामाणिक अन् आज्ञाधारक कुत्रा (Dog)कारण: मूलांक १ चे लोक शिस्तप्रिय, स्वभावाने कणखर आणि नेतृत्त्वाची आवड असणारे असतात. त्यामुळे माणसाचे आदेश पाळणारा आणि शिस्तबद्ध राहणारा कुत्रा पाळणे यांच्यासाठी अत्यंत शुभ मानले जाते.मूलांक २ (जन्म तारीख: २, ११, २०, २९)स्वामी ग्रह: चंद्रलकी प्राणी: लहान पिल्लू (Puppy)कारण: या मूलांकाचे लोक स्वभावाने अत्यंत संवेदनशील, सौम्य आणि दयाळू असतात. निष्पाप आणि लहान प्राण्यांकडे हे लगेच आकर्षित होतात. त्यामुळे लहान पिल्लू पाळल्यास यांच्या घरातील सकारात्मकता वाढते..Numerology: 'या' मूलांकाच्या मुली सासरी घेऊन येतात अखंड समृद्धी! पाहा कोणत्या मूलांकाची मुलगी सासरसाठी ठरते लक्ष्मी? .मूलांक ३ (जन्म तारीख: ३, १२, २१, ३०)स्वामी ग्रह: गुरु (बृहस्पति)लकी प्राणी: गोड आवाज करणारे पक्षी (Singing Birds)कारण: मूलांक ३ चे जातक शांत, ज्ञानी आणि प्राण्यांवर निरपेक्ष प्रेम करणारे असतात. घरात मधुर आवाजात गाणारे किंवा किलबिलाट करणारे पक्षी पाळल्याने यांच्या नशिबाला चांगली साथ मिळते.मूलांक ४ (जन्म तारीख: ४, १३, २२, ३१)स्वामी ग्रह: राहुलकी प्राणी: रंगीबेरंगी मासे (Aquarium Fishes)कारण: राहुच्या प्रभावामुळे या लोकांच्या आयुष्यात चढ-उतार असतात. घरात ॲक्वेरियम ठेवून मासे पाळल्याने यांच्या जीवनातील नकारात्मकता दूर होऊन समृद्धी आणि आनंदात वाढ होते..मूलांक ५ (जन्म तारीख: ५, १४, २३)स्वामी ग्रह: बुधलकी प्राणी: कमी काळजी लागणारे मासे (Low-maintenance Fish)कारण: या अंकाचे लोक फिरण्याचे शौकीन आणि अत्यंत व्यस्त जीवनशैली जगणारे असतात. त्यामुळे जास्त देखभाल न लागणारे लहान मासे पाळणे यांच्या व्यस्त दिनक्रमासाठी उत्तम ठरते.मूलांक ६ (जन्म तारीख: ६, १५, २४)स्वामी ग्रह: शुक्रलकी प्राणी: देखणे आणि सुंदर पक्षी (Exotic Birds)कारण: शुक्र ग्रहाच्या प्रभावामुळे या लोकांना स्वच्छता, सौंदर्य आणि ग्लॅमर आवडते. त्यामुळे देखणे, सुंदर आणि आकर्षित करणारे पक्षी पाळल्यास यांच्या सौंदर्याची अन् लक्झरीची आवड पूर्ण होते..मूलांक ७ (जन्म तारीख: ७, १६, २५)स्वामी ग्रह: केतूलकी प्राणी: मांजर, पोपट किंवा रंगीबेरंगी मासेकारण: मूलांक ७ च्या व्यक्ती गूढ, अंतर्मुखी आणि निसर्गाशी जोडलेल्या असतात. मांजरी, विविध रंगांचे मासे किंवा बोलका पोपट पाळणे यांच्यासाठी मानसिक शांती देणारे ठरते.मूलांक ८ (जन्म तारीख: ८, १७, २६)स्वामी ग्रह: शनीलकी प्राणी: कुत्रे किंवा मांजरी (Dogs or Cats)कारण: शनी देवाच्या प्रभावामुळे या लोकांचे जीवन कष्टाचे आणि शिस्तीचे असते. कुत्रे किंवा मांजरींना अन्न-निवारा देणे आणि त्यांना पाळणे यामुळे शनीचा प्रतिकूल प्रभाव कमी होण्यास मदत होते..Numerology: अति-साधेपणा पडतोय महाग; 'या' ३ मूलांकांच्या चांगुलपणाचा स्वार्थी लोक घेतात गैरफायदा! .मूलांक ९ (जन्म तारीख: ९, १८, २७)स्वामी ग्रह: मंगळलकी प्राणी: पोपट किंवा गोड गाणारे पक्षी (Parrot / Singing Birds)कारण: मंगळ ग्रहामुळे या लोकांमध्ये ऊर्जा आणि उत्साह जास्त असतो. अधिक काळजी आणि प्रेमाची गरज असणारे पक्षी (जसे की पोपट) पाळल्याने यांच्यातील ऊर्जेचा योग्य वापर होतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.