Prayagraj Magh Mela 2026: आजपासून माघ मेला सुरू, एका क्लिकवर पाहा संगम स्नानाच्या सर्व पवित्र तारखा

Prayagraj Magh Mela 2026: भारतातील सनातन संस्कृतीत माघ मेळा हा एक अतिशय महत्त्वाचा धार्मिक उत्सव मानला जातो. या वर्षी २०२६ मध्ये ३ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी दरम्यान, एकूण ४४ दिवसांचा हा मेळा प्रयागराज येथे भरला आहे ..हिंदू कॅलेंडरनुसार, माघ महिन्यात स्नान, दान, जप आणि तपश्चर्या केल्याने विशेष फळ मिळते. म्हणूनच, दरवर्षी माघ महिन्यात उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे भव्य माघ मेळा आयोजित केला जातो. गंगा, यमुना आणि अदृश्य सरस्वती यांच्या संगमाने भरलेला हा मेळा भक्ती आणि अध्यात्माचा एक अनोखा संगम आहे. या काळात देशभरातून तसेच परदेशातून लाखो भाविक, संत आणि कल्पवासी संगमवर पवित्र स्नान करण्यासाठी येतात. पवित्र स्नानाच्या महत्त्वाच्या तारखा कोणत्या आहेत?.स्नानाच्या शुभ तारखा कोणत्या?जरी संपूर्ण माघ मास स्नान- दानासाठी शुभ मानला जात असला, तरी काही विशिष्ट दिवसांना विशेष महत्व आहे. या दिवशी केलेले स्नान अत्यंत शुभ मानले जाते. माघ मेला २०२६ मध्ये ६ प्रमुख स्नान पर्व आहेत. मुख्य म्हणजे की यावर्षीच्या पहिल्या पौर्णिमेला प्रयागराज मेला सुरु होत असून महाशिवरात्री ला समाप्त होणार आहे. चला पाहुण्याच्या खालील प्रमाणेपौष पौर्णिमा: ३ जानेवारी २०२६मकर संक्रांती: 14 जानेवारी 2026मौनी अमावस्या: 18 जानेवारी 2026वसंत पंचमी: 23 जानेवारी 2026माघी पौर्णिमा: १ फेब्रुवारी २०२६महाशिवरात्री: १५ फेब्रुवारी २०२६.मौनी अमावस्येचे खास महत्त्वमाघ मेळ्यातील मौनी अमावस्येला हे सर्वोत्तम आणि सर्वात पुण्यपूर्ण स्नान मानले जाते. दिवसा संगम परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी असायची. धार्मिक परंपरेनुसार, किंवा दिवसा, पाप धुण्यासाठी संगममध्ये मौन पाळणे आणि स्नान करणे, मनाला शांती देते आणि आध्यात्मिक प्रगती करण्यास मदत करते. २०२६ मध्ये मौनी अमावस्येचा हा पवित्र योग १८ जानेवारी रोजी येत आहे. .पवित्र स्नानासाठी सर्वोत्तम वेळहिंदू धर्मात ब्रह्म मुहूर्ताला खूप शुभ मानले जाते. हा काळ स्नान, दान आणि धार्मिक विधींसाठी सर्वोत्तम मानला जातो. ब्रह्म मुहूर्त सहसा पहाटे ४:०० ते ५:३० च्या दरम्यान येतो. असे मानले जाते की जर कोणी या काळात संगमात स्नान केले तर त्याचे पुण्य अनेक पटींनी वाढते. म्हणून, भक्तांनी शक्य असेल तेव्हा पवित्र स्नान करण्याचा संकल्प करावा.