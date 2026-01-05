Magh Month 2026: माघ महिन्यात अवश्य करा 'ही' कामे, वर्षभर लाभेल सुख-समृद्धी

What to do in Magh Month for wealth and peace: माघ महिना शनिवार ३ जानेवारी २०२६ रोजी पौष पौर्णिमेला सुरू झाला आहे. या काळात संगमात स्नान करण्याचे विशेष महत्त्व आहे. शिवाय, माघ महिन्यात दानधर्म केल्याने उत्तम परिणाम मिळतात. या काळात स्नान आणि दान केल्याने पापांपासून मुक्ती मिळते आणि जीवनात सर्व प्रकारचे आनंद मिळतो. शास्त्रांनुसार, माघ महिन्यात कोणती कार्य करणे शुभ असते हे जाणून घेऊया. .पुराणांमध्ये माघ, कार्तिक आणि वैशाख हे अतिशय पवित्र मानले जातात. असं मानलं जातं की या महिन्यांत आपल्या मातृभूमीत राहून तीर्थस्थळी नियमित स्नान केल्याने अनंत फायदे मिळतात. माघ महिन्यात सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो, तेव्हा प्रयागराजमधील एक महिन्याचा कल्प, प्रयागराजचा पवित्र महिना, एका कल्पाचे किंवा ब्रह्माच्या आयुष्यातील एका दिवसाचे पुण्य देतो. शिवाय, माघ महिन्यात संगमात स्नान करणे अत्यंत पुण्यपूर्ण मानले जाते..माघ महिन्यात पुढील गोष्टी कराव्यापुराणानुसार या काळा पवित्र ठिकाणी स्नान करणे आणि दान करणे आवश्यक आहे. सूर्योदयाच्या वेळी स्नान करण्याचा सर्वोत्तम वेळ आहे. असं मानलं जातं की स्नान जितके जास्त उशिरा केले जाईल तितके ते कमी फायदेशीर ठरेल. काशी आणि प्रयागराज ही आंघोळीसाठी सर्वोत्तम ठिकाणं आहेत असं मानलं जातं. जर तिथे जाणे शक्य नसेल, तर जिथे आंघोळ केली जाते तिथे ही ठिकाणे लक्षात ठेवावीत. स्नान करताना, 'पुष्कर सारखी पवित्र स्थळे आणि गंगा सारख्या नद्या नेहमी स्नानाच्या वेळी माझ्याकडे येऊ द्या.' हरिद्वार, कुशावर्त, बिल्वाक, नीलपर्वत, कनखला तीर्थ येथे स्नान केल्यानंतर पुनर्जन्म होत नाही. 'या' शब्दाचा उच्चार करा..माघ महिन्यात, जलद वाहणाऱ्या नदीच्या पाण्यात स्नान करता येते. शिवाय, तुम्ही घरी स्नानाच्या पाण्यात गंगाजल घालून स्नान देखील करू शकता. स्नान करण्यापूर्वी, 'तू देवांचा देव आणि प्रकाशाचा पती आहेस, माझे पाप माझ्या वचनाने, मनाने आणि कृतीने नष्ट कर. हे देवा, पाण्याने आणि 'दुःख आणि दारिद्र्याच्या नाशासाठी आणि श्री विष्णूच्या स्तुतीसाठी, मी पापांच्या नाशासाठी आज माघेत सकाळी स्नान करतो. देवाचे ध्यान करा. स्नान केल्यानंतर, 'तुमच्या तेजाने नष्ट झालेले पाप माझे परमधाम असलेल्या सावित्री आणि प्रसावित्रीच्या जलात सहस्र मार्गांनी दूर होवो.' 'सूर्य' या मंत्राचा जप करताना सूर्याला अर्घ्य अर्पण करून हरीची पूजा किंवा ध्यान केल्याने अत्यंत शुभ फळे मिळतात. माघ महिन्यात देवाचे स्तोत्र आणि स्तुती करणं शुभ मानलं जातं. या काळात ब्राह्मणांना भोजन द्यावे. माघ महिन्यात ब्लँकेट, कपडे, चादर, बूट, धोतर इत्यादी दान करणं देखील शुभ मानलं जातं. माघ महिन्यात, क्रोध, मद्यपान आणि तामसिक पदार्थांपासून दूर राहावे. या काळात भक्ती, प्रार्थना आणि श्रद्धेने स्नान केल्याने अश्वमेध विधी केल्यासारखेच फायदे मिळतात. शिवाय, सर्व पापांचे निर्मूलन होऊ शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.