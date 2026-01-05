संस्कृती

Magh Month 2026: माघ महिन्यात अवश्य करा 'ही' कामे, वर्षभर लाभेल सुख-समृद्धी

Magh Month 2026 auspicious rituals for prosperity: हिंदू धर्मात माघ मेळ्याला खास महत्त्व आहे. माघ मेळा शनिवार, 3 जानेवारी रोजी पौष पौर्णिमेला सुरू झाला. या काळात संगमावर स्नान करणे आणि दान करणे याला खुप महत्त्व आहे. यामुळे सर्व पापांचे शुद्धीकरण होऊ शकते आणि जीवनात आनंद येऊ शकतो. याकाळात कोणत्या गोष्टी कराव्या हे जाणून घेऊया.
What to do in Magh Month for wealth and peace: माघ महिना शनिवार ३ जानेवारी २०२६ रोजी पौष पौर्णिमेला सुरू झाला आहे. या काळात संगमात स्नान करण्याचे विशेष महत्त्व आहे. शिवाय, माघ महिन्यात दानधर्म केल्याने उत्तम परिणाम मिळतात. या काळात स्नान आणि दान केल्याने पापांपासून मुक्ती मिळते आणि जीवनात सर्व प्रकारचे आनंद मिळतो. शास्त्रांनुसार, माघ महिन्यात कोणती कार्य करणे शुभ असते हे जाणून घेऊया.

