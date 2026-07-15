कालिदास दिन: आषाढाचा पहिला दिवस आणि कविकुलगुरू कालिदासाचे 'मेघदूत'!

Kalidas Day Special: "आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं..." या ओळी कानावर पडताच डोळ्यांसमोर उभा राहतो तो विरहव्याकुळ यक्ष आणि त्याचा संदेश घेऊन अलकानगरीकडे निघणारा मेघ! आज आषाढ शुद्ध प्रतिपदा. संपूर्ण साहित्य जगतात आपल्या एका काव्यातील ओळीमुळे ज्यांचा जन्मदिवस साजरा केला जातो, ते एकमेवाद्वितीय लेखक म्हणजे महाकवी कालिदास. आजचा दिवस जगभरात 'महाकवी कालिदास दिन' म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. वाल्मिकींच्या नीतीला आणि व्यासांच्या बुद्धीला सौंदर्याची जोड देणाऱ्या या कविकुलगुरूंच्या साहित्याने शतकानुशतके मानवी मनावर अधिराज्य गाजवले आहे..जन्म आणि काळाविषयीचे मतप्रवाहकालिदासांच्या चरित्रविषयक अधिकृत माहिती उपलब्ध नसली, तरी संशोधकांच्या मते ते इसवी सनाच्या चौथ्या ते पाचव्या शतकात, गुप्त घराण्यातील दुसऱ्या चंद्रगुप्ताच्या (विक्रमादित्य) काळात होऊन गेले असावेत. त्यांच्या जन्मस्थळाबाबत बंगाल, काश्मीर, विदिशा यांवरून मतभेद असले, तरी साहित्यातील उज्जयिनीबद्दलचे उत्कट प्रेम पाहता उज्जैन हीच त्यांची कर्मभूमी मानली जाते. एका दंतकथेनुसार, पत्नीने केलेल्या अपमानानंतर त्यांनी कालीमातेची उपासना केली आणि देवीच्या वरदहस्ताने ते महापंडित झाले. पत्नीच्या 'अस्ति कश्चित् वाग्विशेष:' या प्रश्नातील शब्दांवरून त्यांनी अनुक्रमे 'कुमारसंभव', 'मेघदूत' आणि 'रघुवंश' या अजरामर काव्यांची निर्मिती केली..Wari Prasthan 2026:आषाढी वारीसाठी पालखीचं प्रस्थान होतं म्हणजे नेमकं काय ? प्रस्थानत्रयी म्हणजे काय ?.सात वाङ्मयरत्ने: संस्कृत साहित्याची भूषणेकालिदासांच्या प्रतिभेने फक्त खंडकाव्येच नाही तर महाकाव्ये आणि नाटकांनाही एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले.महाकाव्ये: 'रघुवंश' (रघुकुलातील २८ राजांचे उदात्त वर्णन) आणि 'कुमारसंभव' (शिव-पार्वती विवाह आणि कार्तिकेयाचा जन्म).खंडकाव्ये: 'ऋतुसंहार' (सहा ऋतूंचे निसर्गवर्णन) आणि 'मेघदूत' (विरही यक्षाचा मेघाकरवी संदेश).नाटके: 'मालविकाग्निमित्र', 'विक्रमोर्वशीय' आणि जागतिक कीर्ती लाभलेले 'अभिज्ञान शाकुंतल'.'अभिज्ञान शाकुंतल' हे नाटक वाचून जर्मन कवी गटे हा आनंदाने नाचू लागला होता, तर ज्येष्ठ इंग्लिश लेखक सर विल्यम जोन्स यांनी कालिदासांना 'भारताचा शेक्सपिअर' ही पदवी बहाल केली होती..'मेघदूत' आणि मराठी अनुवादांमधील शब्दांचे सौंदर्य'मेघदूत' या खंडकाव्यातील पूर्वमेघाच्या दुसऱ्या श्लोकाची सुरुवात 'आषाढस्य प्रथम दिवसे' या शब्दांनी होते. मंदाक्रांता वृत्तातील या रचनेने मराठीतील अनेक दिग्गजांना भुरळ पाडली. कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, बा. भ. बोरकर, कुसुमाग्रज, वसंत बापट, शान्ता शेळके, आणि चिंतामणराव देशमुख (ज्यांनी दोन अनुवाद केले) अशा अनेक विद्वानांनी याचे मराठीत सौंदर्य खुलवले आहे.मूळ संस्कृत श्लोकातील एकाच कल्पनेला (पर्वताला बिलगलेला मेघ जणू टक्कर देणारा हत्ती वाटत आहे) वेगवेगळ्या मराठी कवींनी कसे शब्दबद्ध केले, याची काही उदाहरणे खालीलप्रमाणे-बा. भ. बोरकर"आषाढाच्या प्रथम दिवशी, बघे रम्यशा ढगा, दंताघाती समद गजसा, देखणा मेघ देखे" (निसर्गकवी बोरकरांच्या अनुवादात ढगांचे सौंदर्य आणि हत्तीचा रुबाब यांचे शब्दचित्र उभे राहते.)शान्ता शेळके"आषाढाच्या पहिल्या दिवशीं बघतो शिखरीं मेघ वांकला, टक्कर देण्या तटभिंतीवर क्रीडातुर गज जणूं ठाकला!" (शांताबाईंनी अतिशय सोप्या, ओघवत्या आणि मराठी वाचकांच्या मनाला सहज भिडणाऱ्या भाषेचा वापर केला आहे.)डॉ. शैलजा म. रानडे"आषाढाच्या प्रथम दिवशी शिखरी टेकलेला, वप्रक्रीडे निपुण गजसा मेघ तो देखियेला" (मूळ संस्कृत काव्यातील 'वप्रक्रीडा' हा शब्द जसाच्या तसा वापरून त्यांनी श्लोकाची शास्त्रीय शुद्धता राखली आहे.)डॉ. चिंतामणराव देशमुख"आषाढाच्या प्रथम दिनिं तो मेघ शैलाग्रिं पाहे, दन्ताघातें तटिं गज कुणी भव्यसा खेळताहे" (चिंतामणरावांनी मूळ संस्कृतमधील 'मंदाक्रांता' वृत्ताचे सौंदर्य जपत संथ आणि लयबद्ध शब्दरचना केली आहे.).साहित्यावरील प्रभावकालिदासाच्या मेघदूताचा प्रभाव फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नव्हता. रवींद्रनाथ टागोरांनीही 'वंग देशात' बसून मेघदूत वाचताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. तसेच, हिंदीतील प्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश यांनी कालिदासाच्या जीवनावर आधारित 'आषाढ का एक दिन' हे अत्यंत लोकप्रिय नाटक लिहिले.'अनामिका' बोटाचे नाव सार्थ करणारा कवीकालिदासाच्या श्रेष्ठतेबद्दल संस्कृतमध्ये एक प्रसिद्ध श्लोक आहे-पुरा कविनां गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः । अद्यापितत्तुल्यकवेर्अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव ।।भावार्थ: पूर्वी एकदा कवींची गणना करताना करंगळीपासून (कनिष्ठिका) मोजणी सुरू झाली आणि पहिले नाव कालिदासांचे आले. पण, त्यानंतर त्यांच्या तोडीचा दुसरा कवीच मिळाला नाही, ज्यामुळे शेजारच्या बोटाचे 'अनामिका' (ज्याला नाव नाही असे) हे नाव कायमचे सार्थ ठरले.विद्वत्ता, रसिकत्व, निसर्गप्रेम आणि मानवी भावनांचा अचूक वेध घेणारी कालिदासांची चैतन्यानुभूती आजही अनेकांमध्ये साहित्याची आवड निर्माण करते. अशा या महाकवीला आषाढाच्या पहिल्या दिवशी विनम्र वंदन!.Premium|Ashadh first rain feature : आषाढातील पहिल्या पावसाने खुललेला निसर्ग; प्रवासात अनुभवलेले ऋतुचक्राचे मोहक रूप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.