Mahashivratri Dos and Don’ts: महाशिवरात्रीला चुकूनही करू नका ‘या’ ४ चुका; नाहीतर भोलेनाथ नाराज होऊ शकतात

महाशिवरात्री हा भगवान शंकरांना समर्पित केलेला अत्यंत पवित्र सण मानला जातो. या दिवशी भक्त उपवास करतात, रात्रभर जागरण करतात आणि शिवलिंगावर जल अर्पण करून महादेवाची कृपा मिळवण्याची प्रार्थना करतात. वैदिक पंचांगानुसार यंदा हा सण १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी साजरा केला जाणार आहे. अशी मान्यता आहे की या दिवशी मनापासून केलेली भक्ती अनेक संकटांपासून मुक्ती देते. मात्र, पूजा करताना काही गोष्टींची काळजी नाही घेतली तर त्याचा परिणाम नकारात्मकही होऊ शकतो. म्हणूनच या महाशिवरात्रीला पुढे दिलेल्या ४ चुका चुकूनही करू नका..महादेवाची पूजा करताना 'या' वस्तू वापरू नकाकेतकीचं फूल टाळाधार्मिक कथांप्रमाणे भगवान शंकराला केतकीचे फूल आवडत नाहीत, म्हणून शिवलिंगावर हे फूल अर्पण करणे टाळावे.कुंकू किंवा सिंदूर अर्पण करू नकामहादेवांना वैराग्याच्या रूपात पूजले जाते. सिंदूर आणि कुंकू हे सौभाग्याचे प्रतीक असल्याने पूजेत त्यांचा समावेश केला जात नाही..तुळशीचा वापर नकोमहादेवाच्या पूजेसाठी तुळस योग्य मानली जात नाही. याऐवजी बेलपत्र अर्पण करणं अधिक शुभ समजलं जातं.हळद टाळणं योग्यहळद ही सौंदर्य आणि स्त्रीत्वाशी संबंधित आहे, तर शिवलिंग हे पुरुषत्वाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे शिवलिंगावर हळद वाहिली जात नाही..बेलपत्र अर्पण करताना पाळा हे नियमनेहमी तीन पानांचे, हिरवे आणि अखंड बेलपत्र वापरावे. बेलपत्राचा मऊ भाग शिवलिंगाकडे असावा, हे लक्षात ठेवा.शिवपूजेत शंख वापरू नकाशंखाचा वापर मुख्यतः विष्णूच्या पूजेसाठी केला जातो. शिवलिंगावर पाणी अर्पण करताना शंखाऐवजी तांब्याचा किंवा पितळेचा लोटा वापरणे योग्य मानले जाते..खाण्यापिण्यात आणि वागण्यात संयम ठेवामहाशिवरात्रीच्या दिवशी तामसिक अन्न आणि मद्यपान टाळावे. पूजेसाठी काळ्या रंगाचे कपडे परिधान करू नयेत. हिरवे, पांढरे किंवा पिवळे कपडे शुभ मानले जातात. या दिवशी वाद, राग किंवा कटू शब्द टाळून मन शांत ठेवावे.शिवलिंगाभोवती कसं फिरावं?शिवलिंगाभोवती पूर्ण प्रदक्षिणा केली जात नाही. ज्या ठिकाणाहून अभिषेकाचे पाणी वाहते, त्या भागाला ओलांडणे टाळावे. त्या ठिकाणी थांबून मागे वळणे योग्य मानले जाते.