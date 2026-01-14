Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीला यंदा एकादशीचा दुर्मिळ योग, ‘या’ 5 वस्तूंचे दान नक्की करा

Ekadashi and Makar Sankranti Coincide in 2026: मकर संक्रांती हा हिंदू धर्मातील अत्यंत पवित्र आणि महत्त्वाच्या सणांपैकी एक सण मानला जातो. यंदा हा सण आज म्हणजेच 14 जानेवारीला साजरा होणार असून या दिवशी षटतिला एकादशीचा योग देखील जुळून आला आहे. हा संक्रांती आणि एकादशी तिथीचा एकत्र योग अत्यंत दुर्मिळ मानला जातो. त्यामुळे या दिवशी केलेल्या दानाचे आणि पुण्याचे फळ दुप्पट मिळते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.पंचांगानुसार, या दिवशी सूर्य धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करतो आणि सूर्याचे हे संक्रमण अत्यंत शुभ मानले जाते. एकादशी तिथी भगवान विष्णूंना समर्पित असल्याने मकर संक्रांतीचे आध्यात्मिक महत्त्व आज वाढले आहे. मात्र, यंदा एकादशी तिथीमुळे काही दानाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे, विशेषतः भात आणि खिचडीच्या दानाबाबत. हे संभ्रम दूर करुन आज कोणते दान योग्य असेल ते जाणून घेऊया..मकर संक्रांतीला भात किंवा खिचडीचे दान करावे का?यंदा मकर संक्रांतीला एकादशीचा योग आला आहे. एकादशीच्या दिवशी भाताचे सेवन आणि दान वर्ज्य मानले जाते, तर मकर संक्रांतीला खिचडीचे दान आणि सेवन शुभ मानले जाते. त्यामुळे यंदा खिचडी किंवा भाताचे दान करू नये असे सांगण्यात आले आहे. धार्मिक नियमांचे पालन करत तुम्ही खिचडीसाठी लागणारे कच्चे साहित्य जसे की तांदूळ, डाळ, मीठ इत्यादी वस्तू दान करू शकता. खिचडीचे प्रत्यक्ष दान शनिवारच्या दिवशी करणे अधिक योग्य मानले जाते, कारण त्या वेळी सूर्य मकर राशीत असतो..Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीला हलव्याचे दागिने का घालतात? जाणून घ्या या गोड परंपरेमागचं रहस्य.मकर संक्रांतीला नक्की करा ‘या’ 5 वस्तूंचे दानकाळे तीळज्यांच्या कुंडलीत पितृदोष आहे, त्यांनी मकर संक्रांतीच्या दिवशी काळ्या तिळांचे दान करावे. असे मानले जाते की तिळांचे दान केल्याने पितृदोष शांत होतो, पापांचा नाश होतो आणि मानसिक शांती मिळते. तसेच ग्रहदोष कमी होण्यास मदत होते.गूळमकर संक्रांतीच्या दिवशी गुळाचे दान करणे अत्यंत लाभदायक मानले जाते. धार्मिक दृष्टिकोनातून, गुळाचे दान केल्याने कुंडलीतील सूर्य बलवान होतो आणि सूर्याशी संबंधित दोष कमी होतात. यामुळे आरोग्य, आत्मविश्वास आणि सामाजिक प्रतिष्ठा वाढते..मातीची भांडी व तांब्याच्या वस्तूया दिवशी मातीची भांडी, तांब्याची भांडी किंवा इतर वस्तू दान करणे पुण्यकारक मानले जाते. ब्राह्मण किंवा गरजू लोकांना अशा वस्तू दान केल्यास आर्थिक अडचणी दूर होतात. शक्य असल्यास, या दिवशी भुकेल्यांना अन्नदान करणे अत्यंत श्रेष्ठ मानले जाते.तूपशास्त्रांनुसार, तुपाचा संबंध सूर्याशी जोडला जातो. मकर संक्रांतीच्या दिवशी तुपाचे दान केल्याने ग्रहदोष कमी होतात आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढते. कुटुंबात सुख-समृद्धी कायम राहते, अशी मान्यता आहे..Makar Sankranti 2026: वर्षभर भरभराटीसाठी संक्रांतीच्या दिवशी 'या' चुका करणं टाळाच.उबदार कपडे व ब्लँकेटहिवाळ्यात मकर संक्रांतीच्या दिवशी गरजू लोकांना ब्लँकेट, स्वेटर किंवा इतर उबदार कपडे दान करणे अत्यंत पुण्याचे मानले जाते. या दानामुळे घरात सुख-शांती येते आणि करिअरमधील अडथळे दूर होतात, अशी धार्मिक धारणा आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.