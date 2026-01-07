संस्कृती

Makar Sankranti 2026: सूर्यदेवांची विशेष कृपा! मकर संक्रांतीत या 5 राशींचा नशीब चमकणार; अचानक संपत्तीचा होईल वर्षाव

Spiritual Significance of Sun in Zodiac Signs: मकर संक्रांतीच्या दिवशी सूर्यदेव मकर राशीत गोचर करतील आणि दक्षिणायनातुन उत्तरायणकडे प्रवास करतील. अशा परिस्थितीत काही राशींवर या दिवशी सूर्यदेवांची विशेष कृपा राहणार आहे. चला पाहूया, मकर संक्रांत कोणत्या ५ राशींना शुभ ठरणार आहे
Spiritual Significance of Sun in Zodiac Signs

Spiritual Significance of Sun in Zodiac Signs

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Makar Sankranti Horoscope 2026 : दरवर्षी प्रमाणे यंदा ही १४ जानेवारी, बुधवारी मकर संक्रांतीचा सण सर्वत्र मोठया उत्साहाने साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी सूर्यदेव मकर राशीत प्रवेश करतील आणि दक्षिणायनातून उत्तरायणकडे मार्गक्रमण करतील.

Loading content, please wait...
Capricorn Horoscope
Leo Horoscope
Aquarius Horoscope
Aries Horoscope
Cancer Horoscope
Makar Sankranti Festival
horoscope
Daily Horoscope
Yearly Horoscope
Horoscope Predictions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com