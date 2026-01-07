Makar Sankranti 2026: सूर्यदेवांची विशेष कृपा! मकर संक्रांतीत या 5 राशींचा नशीब चमकणार; अचानक संपत्तीचा होईल वर्षाव

Makar Sankranti Horoscope 2026 : दरवर्षी प्रमाणे यंदा ही १४ जानेवारी, बुधवारी मकर संक्रांतीचा सण सर्वत्र मोठया उत्साहाने साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी सूर्यदेव मकर राशीत प्रवेश करतील आणि दक्षिणायनातून उत्तरायणकडे मार्गक्रमण करतील..ज्यांना आपल्या आयुष्यात यश, आर्थिक वाढ आणि मन सन्मानाची अपेक्षा आहे, त्यांच्यासाठी हा दिवस अत्यंत शुभ ठरेल. उत्तरायणाला देवांचा दिवस म्हटले जाते, त्यामुळे सूर्यदेवांच्या कृपेचा प्रभाव अधिक स्पष्ट होतो.मकर संक्रांतीच्या दिवशी काही राशींवर विशेष शुभ योग निर्माण होईल, जे काम, नोकरी, व्यवसाय आणि आर्थिक लाभ यामध्ये प्रगती घडवून आणतील. चला जाणून घेऊया कोणत्या ५ राशींवर सूर्यदेवाची विशेष कृपा राहणार आहे..Siddheshwar Yatra 2026: यंदा सिद्धरामेश्वरांचा अक्षता सोहळा 13 की 14 जानेवारी? जाणून घ्या मुख्य पूजा विधी.मेषमकर संक्रांती मेष राशीसाठी एक नवीन संधी घेऊन येते. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी हा काळ उत्तम आहे. आर्थिक स्थिरता वाढेल आणि तुमचे घर किंवा व्यवसायातील मालमत्तेत देखील भर पडेल. तसेच कामातील महत्वाची प्रगती मिळण्याची शक्यता आहे. सकारात्मक बदल आणि आनंदाची घडामोडी या दिवशी अनुभवता येतील.वृषभवृषभ राशीच्या व्यक्तीला आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर संधी मिळेल. अचानक पैसे मिळण्याची, कर्जातून नफा मिळण्याची किंवा नोकरीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले प्रश्न सुटतील आणि आर्थिक स्थिरता मजबूत होईल. नवीन कामाची संधी किंवा महत्वाचा प्रकल्प मिळण्याची शक्यता आहे..कर्ककर्क राशीसाठी मकर संक्रांतीचा दिवस आर्थिक फायद्याचा ठरतो. बँक खात्यात भर पडेल, बचत वाढेल आणि कामातील योजनांची गती वाढेल. तुमचं आरोग्य सुधारेल आणि जुन्या आजारांपासून आराम मिळण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांसाठी हा दिवस विशेष लाभदायी राहील.सिंहसिंह राशीचे स्वामी सूर्यदेव असल्यामुळे मकर संक्रांतीत तुम्हाला प्रगती आणि मान-सन्मान प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांना प्रमोशन किंवा नवीन नोकरीची संधी मिळेल. आर्थिक स्थिती स्थिर राहील, आत्मविश्वास वाढेल, आणि घरातील वडील व वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल. निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करणे फायदेशीर ठरेल..Bangalore Viral Post: हेल्मेट बनले ‘AI पोलीस’! बेंगळुरूच्या ट्रॅफिक कंटाळलेल्या इंजिनिअर ने तयार केले स्मार्ट हेल्मेट.मीनमीन राशीसाठी हा दिवस सरकारी नोकरी, प्रशासन किंवा प्रशासनाशी संबंधित कामांत लाभदायी राहणार आहे. नोकरी किंवा करिअरमध्ये पुढे जाण्याच्या संधी निर्माण होतील. धन-सम्पत्ती आणि अन्नसाठा वाढेल. बेरोजगारांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. कोणताही महत्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी वडील किंवा मोठ्या भावांचा सल्ला घेणे लाभदायी ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.