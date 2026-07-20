Tirth Yatra: मनाची शुद्धी आणि संतांची शिकवण; वाचा 'तीर्थ' म्हणजे काय? तीर्थयात्रेचा मुख्य उद्देश काय?

Why We Go on Pilgrimages: भारतीय संस्कृतीमध्ये 'तीर्थ' म्हणजे फक्त एखाद्या पवित्र धार्मिक ठिकाणाचे नाव नाही. शास्त्रानुसार, 'जे तारते ते तीर्थ आणि ज्याच्या योगाने तरून जाता येते तेही तीर्थ' अशी व्याख्या केली आहे. तीर्थ ही आत्मशुद्धी, चेतना-जागृती, मनाचे शुद्धीकरण आणि जीवन समृद्ध करण्याची एक दिव्य साधना आहे. मानवी मन हे विविध पापे, वासना आणि आसक्तींमुळे वेळोवेळी अशुद्ध होत असते; हीच अशुद्धता दूर करून अंतरात्मा पवित्र करण्याचे काम तीर्थयात्रा करते. माणसाला अज्ञानाकडून ज्ञानाकडे नेणारा आणि दुःखातून बाहेर काढून परम शांततेकडे घेऊन जाणारा सेतू म्हणजे तीर्थ. म्हणूनच ऋषीमुनींनी भारतवर्षाला उपासना, ईश्वरसेवा आणि तीर्थयात्रेसाठी असलेली सर्वात पवित्र भूमी मानले आहे..सर्व तीर्थांमध्ये श्रेष्ठ तीर्थ कोणते ?तीर्थांचे महत्त्व सांगताना स्कंदपुराणात म्हटले आहे- तीर्थानामुत्तमं तीर्थं विशुद्धिर्मनसः पुनःम्हणजेच, जगातील सर्व तीर्थांमध्ये 'मनाची निर्मळता' हेच सर्वात श्रेष्ठ तीर्थ आहे. जर तुमचे अंतःकरण शुद्ध झाले नाही, तर फक्त बाहेरून यात्रा करून कोणताही फायदा होत नाही. भगवद्गीतेतही म्हटले आहे की, श्रद्धावान आणि संयमी व्यक्तीच ज्ञान प्राप्त करून खरी शांतता मिळवू शकते.तीर्थयात्रेचे प्रामुख्याने दोन मुख्य उद्देश असतात-पितरांचा उद्धार: पूर्वजांच्या आत्मिक उन्नतीसाठी तीर्थक्षेत्री श्राद्ध, पिंडदान आणि तर्पण यांसारखे पवित्र विधी करणे.अशुद्धतेचा नाश: मनातील सर्व दोष दूर करणे.तीर्थांचे विविध प्रकारहिंदू धर्मशास्त्रात फक्त जमिनीवर असलेल्या ठिकाणांनाच नाही, तर माणसाच्या गुणांना आणि नातेसंबंधांनाही तीर्थाचे रूप मानले आहे-तीर्थांचे वर्गीकरण: काशी, प्रयाग किंवा गया यांसारखी एका जागी स्थिर असणारी क्षेत्रे 'स्थावर (भौम) तीर्थे' मानली जातात. तर दुसरीकडे ब्राह्मण, संत, परमभक्त, गुरू, माता, पिता, पती आणि पत्नी यांना 'फिरती तीर्थे' म्हटले जाते. (मराठीत माता-पित्यांना 'तीर्थरूप' म्हणण्याची पद्धत याच कारणामुळे रूढ आहे). तसेच, गायीच्या शरीरात ३३ कोटी देवांचा वास मानला गेल्याने ती सर्वतीर्थमयी मानली जाते.मानस तीर्थे: माणसाच्या शरीरात आणि मनात वास करणारे सत्य, क्षमा, इंद्रियनिग्रह, सर्वभूतदया, सरळपणा, दान, संतोष, ब्रह्मचर्य, मधुर बोलणे, ज्ञान, धृती आणि तप ही 'मानस तीर्थे' आहेत. तर 'ईश्वरनाम' हे देखील एक महान तीर्थ असून मनःशुद्धी हे सर्व 'तीर्थांचे तीर्थ' आहे.युगानुसार प्रकार: दैव, असुर, आर्ष आणि मानुष असेही प्रकार आहेत. प्रभास, पुष्कर, काशी ही देवांनी निर्माण केलेली 'दैव तीर्थे' आहेत; गया हे असुरांशी निगडित 'असुर तीर्थ' आहे; ऋषींनी निर्माण केलेली 'आर्ष' आणि राजांनी निर्माण केलेली 'मानुष तीर्थे' मानली जातात. याशिवाय धर्मतीर्थ, अर्थतीर्थ, कामतीर्थ आणि मोक्षतीर्थ असेही त्यांचे स्वरूप असते..Jagannath Rath Yatra: रथयात्रेआधी १५ दिवस भगवान जगन्नाथ का पडतात आजारी? पुरीच्या रथयात्रेमागची रंजक कथा! .सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकात्मतेचे माध्यमभारतात प्राचीन काळापासून विविध पंथोपपंथ आणि परस्परांशी शत्रुत्व असणाऱ्या राजांची राज्ये होती, तरीही देशात सांस्कृतिक एकात्मता टिकून राहिली, याचे मुख्य कारण तीर्थयात्रा आहे.भेदभावाला फाटा: तीर्थक्षेत्रांवर कोणत्याही प्रकारची अस्पृश्यता मानली जात नाही. जगन्नाथपुरी येथे ब्राह्मण पुजारी हा कोण्याही आचाऱ्याने शिजवलेल्या भाताचा महाप्रसाद आनंदाने स्वीकारतो, तर पंढरपूरला वयाने मोठा वारकरीही कोणत्याही सर्वसामान्य वारकऱ्याच्या पाया पडतो. स्त्री आणि शूद्रांसारख्या परंपरेने मागे राहिलेल्या घटकांनाही तीर्थयात्रेमुळे मुक्तीची द्वारे खुली झाली.जागतिक एकात्मता: हाच एकात्मतेचा नियम जगभरात दिसतो. मुस्लिम समाजात 'हज' यात्रेमुळे आणि ख्रिश्चन समाजात जेरूसलेम किंवा युरोपीय तीर्थक्षेत्रांमुळे जगभरातील लोक एकत्र येतात आणि त्यांच्यात बंधुभाव निर्माण होतो..तीर्थक्षेत्रांमधील संख्येचे गूढ आणि धार्मिक समुच्चयभारतीय संस्कृतीत तीर्थक्षेत्रांच्या संख्येला विशेष महत्त्व आहे:प्रमुख क्षेत्रे: प्रयाग, काशी आणि गया यांच्या यात्रेला 'त्रिस्थळी यात्रा' म्हणतात. याशिवाय देशातील 'चार धाम' प्रख्यात आहेत.संख्यात्मक समूह: पंचनाथ, पंचप्रयाग, पंचबद्री, पंचकेदार आणि पंचकाशी यामध्ये 'पाच' या आकड्याला महत्त्व आहे. तर सप्तगंगा, सप्तपुण्यनद्या आणि सप्तपुरी पवित्र मानल्या जातात. यासोबतच अष्टविनायक, १० भास्करक्षेत्रे, १२ ज्योतिर्लिंगे, १४ प्रयाग, ५१ शक्तिपीठे, ५१ सिद्धक्षेत्रे, ८४ गंगा, तसेच १०८ शैव आणि १०८ वैष्णव दिव्यदेश संपूर्ण भारतात पसरलेले आहेत.ट्रेकिंग आणि आरोग्यदायी महत्त्वप्राचीन काळापासून दुर्गम पर्वत, जंगले किंवा नद्यांच्या उगमस्थानी जाण्यासाठी चालत प्रवास करण्याची परंपरा आहे, ज्याला आजच्या काळात 'ट्रेकिंग' म्हटले जाते.आरोग्याचे विज्ञान: या धार्मिक प्रवासाला विज्ञानाचीही जोड आहे. डोंगरावर किंवा कठीण रस्त्यांवर पायी चालल्यामुळे माणसाचे शरीर निरोगी राहते, स्नायू बळकट होतात, फुफ्फुसांची कार्यक्षमता वाढते आणि हृदयाशी संबंधित आजारांना प्रतिबंध होतो. म्हणजेच, तीर्थयात्रेमुळे आध्यात्मिक सुखासोबतच शारीरिक आरोग्यही लाभते..संतांचा संदेशसर्वात मोठी तीर्थयात्रा म्हणजे गुरूंच्या सन्निध राहून शास्त्रवचने ऐकणे (गुरु-मुख शास्त्र श्रवण). उपनिषदांमध्ये सांगितले आहे की, आत्म्याची अनुभूती सत्य, तप आणि शिस्तबद्ध जीवनाने होते, केवळ बाह्य कर्मकांडाने नाही. जेव्हा यात्रा प्रामाणिकपणे केली जाते, तेव्हाच ती अंतःकरण शुद्ध करते. संत तुकाराम महाराजांनीही मानवी शरीराचे आणि वेळेचे महत्त्व सांगताना म्हटले आहे-जंव हें सकळ सिद्ध आहे । हात चालावया पाये ।तंव तूं आपुलें स्वहित पाहें । तीर्थयात्रे जाय चुकों नको ॥१॥म्हणजेच जोपर्यंत तुमचे शरीर सुदृढ आहे आणि हात-पाय व्यवस्थित चालत आहेत,तोपर्यंत वेळ न घालवता आपले कल्याण साधून घ्या आणि तीर्थयात्रेला जाण्याचे टाळू नका..Jagannath Puri Rath Yatra 2026: पुरी रथयात्रेतील हे रहस्य माहिती आहे का? एका मुस्लिम भक्तासाठी आजही दर्ग्यावर थांबतो जगन्नाथांचा रथ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.