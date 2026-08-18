संस्कृती

Mangalagaur 2026 : नववधू मंगळागौर का साजरी करतात? जाणून घ्या महत्त्व आणि व्रताचे लाभ

Mangalagaur Significance : नवविवाहित महिलांसाठी मंगळागौर व्रताला विशेष महत्त्व आहे. हे व्रत का केले जाते, त्यामागची श्रद्धा आणि धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या.
Mangalagaur 2026: Why Is Mangalagaur Special for Newlywed Women? Know the Vrat Significance

Mangalagaur 2026: Why Is Mangalagaur Special for Newlywed Women? Know the Vrat Significance

sakal

Anushka Tapshalkar
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हिंदू धर्मात श्रावण महिन्याला विशेष महत्त्व आहे. आणि या महिन्यात येणाऱ्या सगळ्याच सण-उत्सवांना देखील तेवढंच विशेष महत्त्व आहे. नागपंचमी, रक्षाबंधन, बैलपोळा याचसोबत आणखी एक महत्त्वाचा उत्सव म्हणजे मंगळागौर.

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Shravana festivals in Maharashtra
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