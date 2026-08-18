Mangalagaur 2026 : नववधू मंगळागौर का साजरी करतात? जाणून घ्या महत्त्व आणि व्रताचे लाभ

हिंदू धर्मात श्रावण महिन्याला विशेष महत्त्व आहे. आणि या महिन्यात येणाऱ्या सगळ्याच सण-उत्सवांना देखील तेवढंच विशेष महत्त्व आहे. नागपंचमी, रक्षाबंधन, बैलपोळा याचसोबत आणखी एक महत्त्वाचा उत्सव म्हणजे मंगळागौर. .हे व्रत सगळ्या महिला, खासकरून विवाहित महिला आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि सौभाग्यासाठी करतात. श्रावण महिन्यातल्या प्रत्येक मंगळवारी हे व्रत केलं जातं. यावर्षी आजपासून या व्रताला सुरुवात होत आहे. पण नवविवाहित महिला हे व्रत का करतात, या व्रताचं महत्त्व काय किंवा या व्रताचे लाभ काय होतात ते जाणून घेऊया..मंगळागौर व्रताचे महत्त्वमंगळागौर हा महाराष्ट्राच्या पारंपरिक संस्कृतीशी जोडलेला महत्त्वाचा सण असून, विशेषतः नवविवाहित महिलांसाठी या व्रताला विशेष स्थान आहे. पतीला उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभावे, तसेच वैवाहिक जीवन सुखी आणि आनंदी राहावे, या श्रद्धेने महिला मंगळागौरीचे व्रत करतात. या निमित्ताने देवी पार्वती आणि भगवान शंकराची भक्तिभावाने पूजा केली जाते..व्रताच्या दिवशी महिला पहाटे उठून स्नान करून पूजा करण्याचा संकल्प घेतात. त्यानंतर मंगळागौरीची विधिवत पूजा, मंत्रजप, व्रतकथा आणि आरती केली जाते. मंगळागौरीच्या जागरणालाही विशेष महत्त्व असून, रात्री महिला एकत्र येऊन पारंपरिक गाणी म्हणतात, फुगडीसह विविध खेळ खेळतात आणि नृत्याचा आनंद घेतात. उपवास करण्याची पद्धतही अनेक ठिकाणी प्रचलित आहे. मात्र, उपवासाचा प्रकार कुटुंबाच्या परंपरेनुसार वेगवेगळा असू शकतो..मंगळागौर व्रताचे लाभपतीचे आरोग्य आणि दीर्घायुष्य यासाठी हे व्रत फलदायी मानले जाते.पती-पत्नीमधील प्रेम, विश्वास आणि परस्पर समजूत वाढावी, यासाठी खूप फलदायी मानले जाते.कुटुंबात आनंद, शांतता आणि समृद्धी नांदावी यासाठी महिला मंगळागौरीची आराधना करतात.मनातील इच्छा देवीसमोर व्यक्त करून त्या पूर्ण व्हाव्यात, अशी भक्तांची भावना असते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.