Numerology: मूलांकानुसार निवडा मंगळसूत्र! काळे मणी, मोती की डायमंड? पेंडंटची रचना ठरवेल वैवाहिक आयुष्यातील गोडवा!

Mangalsutra and Numerology: मंगळसूत्र हे फक्त सोन्या-मोत्यांचे आभूषण नसून ते पती-पत्नीच्या नात्यातील प्रेम, विश्वास आणि सुखी संसाराचा पाया मानला जाते. बदलत्या काळात मंगळसूत्राच्या डिझाईन्समध्ये अनेक आधुनिक बदल झाले असले, तरी त्याचे आध्यात्मिक आणि धार्मिक महत्त्व आज तसेच कायम आहे.अंकशास्त्रानुसार (Numerology), तुमच्या जन्मतारखेच्या मूलांकानुसार जर मंगळसूत्राच्या पेंडंटची रचना, धातू किंवा त्यातील रत्नांचा रंग निवडला, तर पती-पत्नीच्या नात्यातील ताणतणाव दूर होऊन नात्यात अधिक सकारात्मकता आणि गोडवा येतो. जाणून घेऊया १ ते ९ मूलांकानुसार कोणते मंगळसूत्र घालणे शुभ मानले जाते- .मूलांकानुसार मंगळसूत्राच्या पेंडंटची निवड कशी करावी?मूलांक १ (सूर्य): १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला जन्मलेल्या स्त्रियांचा मूलांक १ असतो. सूर्याचा प्रभाव असलेल्या या स्त्रियांनी सोन्याच्या पेंडंटमध्ये लाल किंवा नारंगी रंगाचे मीनाकाम (Meenawork) असलेले मंगळसूत्र वापरावे. यामुळे नात्यात आत्मविश्वास आणि सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते.मूलांक २ (चंद्र): २, ११, २० किंवा २९ तारखेला जन्मलेल्या स्त्रियांसाठी चंद्र हा स्वामी ग्रह आहे. यांनी सोन्याच्या पेंडंटमध्ये पांढरा मोती किंवा मूनस्टोन वापरावा. यामुळे वैवाहिक आयुष्यात भावनिक समतोल आणि शांतता राहते..Numerology: 'या' मूलांकाच्या मुली सासरी घेऊन येतात अखंड समृद्धी! पाहा कोणत्या मूलांकाची मुलगी सासरसाठी ठरते लक्ष्मी? .मूलांक ३ (बृहस्पती/गुरु): ३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेल्या स्त्रियांवर गुरु ग्रहाची कृपा असते. गुरु हा विवाह आणि सौभाग्याचा कारक आहे. या स्त्रियांनी चौकोनी डिझाईनचे सोन्याचे पेंडंट निवडावे. यामुळे पती-पत्नीमध्ये परस्पर आदर आणि समज वाढते.मूलांक ४ (राहू): ४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला जन्मलेल्या स्त्रियांचा मूलांक ४ असतो. यांनी पारंपरिक डिझाईनच्या मंगळसूत्राला पसंती द्यावी. पेंडंटमध्ये स्लेटी (Grey) किंवा स्टील-ब्लू रंगाचे डिझाईन असणे नात्यातील परस्पर संवाद सुधारण्यासाठी फायदेशीर ठरते.मूलांक ५ (बुध): ५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेल्या स्त्रियांचा स्वामी बुध आहे. बुध हा बुद्धिमत्ता आणि संवादाचा ग्रह आहे. या स्त्रियांनी पेंडंटमध्ये हलका हिरवा रंग किंवा पाचू (Emerald) वापरावा, ज्यामुळे पती-पत्नीतील ताळमेळ उत्तम राहतो..मूलांक ६ (शुक्र): ६, १५ किंवा २४ तारखेला जन्मलेल्या स्त्रियांचा मूलांक ६ असतो. शुक्र हा प्रेम आणि वैवाहिक सुखाचा कारक मानला जातो. या स्त्रियांनी सोन्याच्या पेंडंटमध्ये हिरा (Diamond) किंवा अमेरिकन डायमंड वापरल्यास नात्यात कमालीची मजबूती येते.मूलांक ७ (केतू): ७, १६ या २५ तारखेला जन्मलेल्या स्त्रियांचा स्वामी केतू आहे. यांनी मंगळसूत्रात छोटे गणपती पेंडंट लावावे किंवा 'लहसुनिया' (Cat's Eye) रत्न जडवावे. यामुळे नात्यातील नकारात्मकता दूर होते.मूलांक ८ (शनि): ८, १७ किंवा २६ तारखेला जन्मलेल्या स्त्रियांचा संबंध शनि ग्रहाशी असतो. या स्त्रियांसाठी मंगळसूत्रातील काळे मणी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. त्यांनी साध्या आणि पारंपरिक डिझाईनचेच मंगळसूत्र घालणे अत्यंत शुभ ठरते..मूलांक ९ (मंगळ): ९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्या स्त्रियांचा स्वामी मंगळदेव आहे. यांनी पेंडंटमध्ये लाल रंगाचे मीनाकाम, लाल मणी किंवा लाल मूंगा (Coral) वापरावा. यामुळे वैवाहिक आयुष्यावर अत्यंत अनुकूल आणि सकारात्मक प्रभाव पडतो.अंकशास्त्रानुसार केलेली ही छोटीशी निवड तुमच्या संसारात सुख, शांती आणि समृद्धी आणण्यास नक्कीच मदत करू शकते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Numerology: लहान मुलांचा हट्टीपणा अन् जन्म तारीख; 'या' ३ मूलांकांची मुले असतात प्रचंड हट्टी! पाहा काय सांगते अंकशास्त्र....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.