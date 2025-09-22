संस्कृती

Shardiya Navratri 2025 Day 1: नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी माता शैलीपुत्रीची पूजा करण्याचे महत्व अन् पद्धत, वाचा एका क्लिकवर

Importance of Mata Shailputri Puja on Navratri first day: शारदीय नवरात्राच्या पहिल्या दिवशी, दुर्गेचे पहिले रूप माता शैलपुत्रीची पूजा केली जाते. पूजा करण्याची पद्धत काय आहे हे जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
Summary

नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी देवी शैलपुत्रीची पूजा केली जाते.

भक्तांना शक्ती, आत्मविश्वास आणि दिव्य फळे मिळतात.

पूजा करण्याची योग्य पद्धत काय आहे हे जाणून घेऊया.

How to perform Shailputri Puja during Navratri 2025: आजपासून नवरात्रोत्सव सुरू झाला आहे. देशभरात भक्तीमय वातावरण पाहायला मिळत आहे. नऊ दिवस देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. यामुळे अनेक समस्या दूर होतात. नवरात्राच्या पहिल्या दिवशी, कलश प्रतिष्ठापनासोबत, देवीच्या पहिल्या रूपाची, देवी शैलपुत्रीची पूजा केली जाते. देवीची पूजा केल्याने भक्तांना शक्ती आणि आत्मविश्वास मिळतो.

