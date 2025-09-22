Shardiya Navratri 2025 Day 1: नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी माता शैलीपुत्रीची पूजा करण्याचे महत्व अन् पद्धत, वाचा एका क्लिकवर

नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी देवी शैलपुत्रीची पूजा केली जाते.भक्तांना शक्ती, आत्मविश्वास आणि दिव्य फळे मिळतात. पूजा करण्याची योग्य पद्धत काय आहे हे जाणून घेऊया. .How to perform Shailputri Puja during Navratri 2025: आजपासून नवरात्रोत्सव सुरू झाला आहे. देशभरात भक्तीमय वातावरण पाहायला मिळत आहे. नऊ दिवस देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. यामुळे अनेक समस्या दूर होतात. नवरात्राच्या पहिल्या दिवशी, कलश प्रतिष्ठापनासोबत, देवीच्या पहिल्या रूपाची, देवी शैलपुत्रीची पूजा केली जाते. देवीची पूजा केल्याने भक्तांना शक्ती आणि आत्मविश्वास मिळतो..शैलपुत्रीची पूजा करण्याचे फायदेशैलपुत्री मातेची पूजा केल्याने सांसारिक सुख आणि मोक्ष दोन्ही प्राप्त होतात. जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि भक्त प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जातो.पहिल्या दिवशी शैलपुत्रीची पूजा पद्धतस्नान आणि ध्यान केल्यानंतर, शुभ मुहूर्तावर पूजा सुरू करावी. कलश स्थापित केल्यानंतर, एका चौरंगावर लाल कापड पसरवा आणि त्यावर अक्षत ठेवा आणि त्यावर शैलपुत्री मातेचा फोटा किंवा मूर्ती ठेवा. गंगाजळाने तिला अभिषेक करा. लाल कापड, लाल फुले, लाल चंदन आणि लाल फळे अर्पण करणे विशेष फलदायी मानले जाते. शेवटी, तिची आरती करून मातेला प्रसन्न करा..Navratri 2025: पहिल्या दिवशी करा 'हे' 6 काम, माता दुर्गेची राहील कृपादृष्टी.नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी देवी शैलपुत्रीला गायीचे तूप अर्पण करणे अत्यंत शुभ मानलं जातं. असं मानलं जातं की यामुळे भक्ताला आरोग्याचे आशीर्वाद मिळतात. सर्व आजार आणि आजार दूर होतात आणि शरीर निरोगी राहते. यामुळे आयुष्यात दीर्घायुष्य आणि ऊर्जा येते..पौराणिक कथादेवी शैलपुत्रीला पर्वतराज हिमालयाची कन्या मानलं जातं. तिच्या मागील जन्मात ती सती होती, राजा दक्षाची कन्या, ज्याने भगवान शिवाशी लग्न केलं होतं. दक्षाने आयोजित केलेल्या यज्ञात शिवाचा अपमान होत असल्याचे पाहून सतीने आत्महत्या केली. संतप्त होऊन भगवान शिवाने यज्ञ नष्ट केला आणि सतीच्या शरीरासह भटकले. त्यानंतर भगवान विष्णूने आपल्या सुदर्शन चक्राने तिचे शरीर 51 भागांमध्ये विभागले, जे शक्तीपीठ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यानंतर सतीने हिमालयाच्या घरात जन्म घेतला आणि शैलपुत्री म्हणून अवतार घेतला. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.