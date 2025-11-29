Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशीला तुळशीसंबंधित करु नका 'या' चुका, अन्यथा आयुष्यात वाढेल समस्या

Mokshada Ekadashi 2025: हिंदू धर्मात मोक्षदा एकादशीला खास महत्व आहे. ही वर्षातील सर्वात पवित्र एकादशी मानली जाते. हा दिवस भगवान विष्णूंना समर्पित आहे. असं मानलं जातं की या दिवशी उपवास आणि पूजा केल्याने व्यक्ती सर्व पापांपासून मुक्त होते आणि मोक्ष मिळते. मोक्षदा एकादशीच्या दिवशी तुळशीची पूजा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. भगवान विष्णूंना तुळशी खूप प्रिय आहे आणि घरात त्याचे रोप लावणे आणि पूजा केल्याने शांती, आनंद, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळते. या दिवशी तुळशीची पूजा करण्यात कोणतीही चूक करणे महागात पडू शकते. जर विधीत काही त्रुटी असतील किंवा नियमांचे पालन केले नाही तर पूजेचे फळ अपूर्ण राहतेच, परंतु भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीचे आशीर्वाद देखील मिळत नाही. .मोक्षदा एकादशी आहे?या वर्षी मोक्षदा एकादशी 1 डिसेंबर रोजी साजरी केली जाणार आहे. असं मानलं जातं की मोक्षदा एकादशीचे व्रत केल्याने पापांपासून मुक्ती मिळते आणि मोक्ष मिळतो. .Budh Shani Margi 2025: दोन ग्रहांचे एकाच वेळी होईल भ्रमण; 'या' 3 राशींवर पडणार शुभ परिणाम.तुळशीशी संबंधित चुका1. मोक्षदा एकादशीला कधीही तुळशीच्या झाडाची पाने तोडून खाली टाकू नका. पूजा करताना स्वच्छ हातांनी तुळशीच्या झाडाला स्पर्श करा. मोक्षदा एकादशीला तुळशीच्या झाडाला पाणी अर्पण करू नका. या दिवशी तुम्ही फुले किंवा तांदळाचे दाणे अर्पण करू शकता. पूजेसाठी एक दिवस आधीच तुळशीची पाने निवडा. 2. या दिवशी नियमांचे पालन करणे आणि तुळशी आणि भगवान विष्णू यांना पूर्ण भक्ती अर्पण करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. असं केल्यानं जीवनात समृद्धी, आरोग्य, मानसिक शांती आणि आध्यात्मिक लाभ मिळतात..मोक्षदा एकादशीच्या दिवशी काय करावे?भगवान विष्णूचे नावएकादशीला सर्वात महत्वाची पद्धत म्हणजे भगवान विष्णूचे नामस्मरण करावे. तुम्ही घरी किंवा मंदिरात ध्यान आणि स्तोत्र गायन करून "ओम नमो नारायणाय" किंवा इतर विष्णू मंत्रांचा जप करू शकता. असं केल्यानं मनाची शांती, मानसिक ऊर्जा आणि आध्यात्मिक शक्ती वाढते. प्रसाद अर्पण कराया दिवशी भगवान विष्णूंना खीर, पंचामृत, फळे, तुळशीची पाने आणि मिठाई अर्पण करणे अत्यंत शुभ मानलं जातं. विशेषतः खीर अत्यंत पवित्र मानली जाते. कारण ती भगवान विष्णूंना प्रिय आहे. संपूर्ण कुटुंबासह प्रसाद वाटून आदराने स्वीकारणे देखील फायदेशीर आहे. .Shukra Aditya Yoga 2025: डिसेंबरमध्ये मिथूनराशीसह 'या' राशींच्या लोकांचा आदर अन् सन्मान वाढेल.तुळशीच्या रोपाला प्रदक्षिणा घालाएकादशीला तुळशीच्या रोपाला प्रदक्षिणा घालणे लाभदायी ठरते. तुळशीच्या रोपाला प्रदक्षिणा घालताना ध्यान करा आणि मंत्रांचा जप करा. असं केल्यानं घरात सुख आणि समृद्धी येतेच असं नाही तर व्यक्तीचे पाप नष्ट होण्यासही मदत होते.दान करा आणि सेवा कराया दिवशी गरजूंना अन्न, कपडे किंवा इतर आवश्यक वस्तू दान केल्याने देखील विशेष पुण्य मिळते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.