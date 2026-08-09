August Horoscope: अखेर प्रतीक्षा संपणार! ऑगस्टमध्ये ‘या’ राशींची रखडलेली कामं मार्गी, पैशांसह मिळणार मोठी खुशखबर

August Horoscope 2026: काही कामे अशी असतात, ज्यांची पूर्तता होण्याची आपण वाट पाहत असतो आणि रखडलेले काम पूर्ण होण्यासाठी काही योगदेखील असतात. तर ज्योतिषशास्त्रानुसार, ३ राशींच्या लोकांसाठी ऑगस्ट महिना हा खूप चांगला ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ग्रहांची स्थिती अनुकूल असल्यामुळे काही लोकांच्या आयुष्यात चांगले बदल घडू शकतात. बऱ्याच दिवसांपासून रखडलेली कामं पूर्ण होऊ शकतात, आर्थिक फायदा होऊ शकतो आणि जुन्या इच्छा पूर्ण होण्याचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो. या काळात सिंह, मिथुन आणि मकर राशीच्या लोकांसाठी परिस्थिती अनुकूल राहण्याचे संकेत आहेत. चला पाहूया, या तीन राशींसाठी ऑगस्ट महिना कसा असेल..सिंह रासऑगस्ट महिन्यात सिंह राशीच्या लोकांचा आत्मविश्वास वाढू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाऊ शकते. त्यामुळे नवीन जबाबदारी मिळण्याची किंवा पदोन्नतीची संधी निर्माण होऊ शकते.तुम्ही एखाद्या महत्त्वाच्या कामासाठी बऱ्याच दिवसांपासून प्रयत्न करत असाल, तर त्यातही चांगली बातमी मिळू शकते. योग्य निर्णय घेतल्यास करिअरमध्ये पुढे जाण्याची संधी मिळेल..WEEKLY HOROSCOPE: नशिबाची दारं उघडणार! ‘या’ राशींना पुढील ७ दिवसांत पैसा, प्रमोशन अन् मोठी संधी.मिथुन रासमिथुन राशीसाठीही ऑगस्ट महिना आर्थिकदृष्ट्या चांगला ठरू शकतो. मनासारखं यश मिळण्याची शक्यता असून, पैशांशी संबंधित काही अडलेली कामं पूर्ण होऊ शकतात.जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा होण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय किंवा कामानिमित्त केलेल्या प्रवासातूनही चांगला फायदा मिळू शकतो. त्यामुळे या महिन्यात मिळणाऱ्या संधींकडे दुर्लक्ष न करता योग्य नियोजन करणं महत्त्वाचं ठरेल..मकर रासमकर राशीच्या लोकांसाठी मेहनतीचं फळ मिळण्याचा काळ सुरू होऊ शकतो. आतापर्यंत केलेल्या कष्टांचा फायदा आता मिळण्याची शक्यता आहे.बऱ्याच दिवसांपासून रखडलेले आर्थिक व्यवहार मार्गी लागू शकतात. एखादी जुनी इच्छा पूर्ण होण्याचीही शक्यता आहे. कामात तुमची बुद्धी आणि अनुभव योग्य ठिकाणी वापरल्यास चांगले परिणाम मिळू शकतात..Astrology: १८ सप्टेंबरपर्यंत ग्रहांचा मोठा खेळ; 'या' राशींवर होणार पैशांचा आणि यशाचा वर्षाव!.जुन्या इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यताऑगस्ट २०२६ मध्ये या तीन राशींच्या लोकांसाठी करिअर, पैसा आणि रखडलेली कामं या बाबतीत सकारात्मक बदल होण्याचे संकेत ज्योतिषशास्त्रात दिले जात आहेत. मात्र, फक्त राशीभविष्यावर अवलंबून न राहता आपल्या प्रयत्नांना योग्य दिशा देणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.