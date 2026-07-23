Mudia Pournima Mela: काय आहे ४६९ वर्षांची ‘मुडिया पूर्णिमा’ परंपरा? गोवर्धन पर्वताची २१ किलोमीटरची पायी परिक्रमा नक्की अनुभवा

मथुरेतील गोवर्धन धाम येथे दरवर्षी आषाढ पौर्णिमेला भरणारा 'मुडिया पूर्णिमा' मेळा उत्तर प्रदेशातील कुंभमेळ्यानंतरचा सर्वात मोठा धार्मिक सोहळा मानला जातो. श्री गिरिराज महाराजांच्या परिक्रमेकरिता देशभरातून लाखो भाविक या मेळ्यात सहभागी होतात. गेल्या वर्षी अवघ्या सात दिवसांत सुमारे दीड कोटी भाविकांनी गोवर्धन परिक्रमा केली होती. यंदाही मोठ्या प्रमाणावर भाविक येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन रेल्वे, रोडवेज आणि प्रशासनाने विशेष तयारी केली आहे..४६९ वर्षांची परंपरा; 'मुडिया पूर्णिमा' नावामागची कथाब्रज भक्तमालातील उल्लेखानुसार, श्री चैतन्य महाप्रभूंचे प्रमुख शिष्य सनातन गोस्वामी मानसी गंगा परिसरात राहून दररोज गिरिराज महाराजांची परिक्रमा करत असत. संवत १६१५ मधील आषाढ पौर्णिमेला त्यांचे ब्रह्मलीन झाले. त्यांच्या स्मरणार्थ शिष्यांनी आणि भक्तांनी मानसी गंगा येथे मुंडन करून त्यांच्या पार्थिवासह गोवर्धन परिक्रमा केली. त्या दिवसापासून या उत्सवाला 'मुडिया पूर्णिमा' असे नाव पडले..२९ जुलैला दोन टप्प्यांत निघणार शोभायात्रापरंपरेनुसार २७ जुलै रोजी संतांचे मुंडन होणार आहे. त्यानंतर २९ जुलैला दोन टप्प्यांत भव्य मुडिया शोभायात्रा काढण्यात येणार आहे.सकाळी ९ वाजता राधाश्याम सुंदर मंदिरातून महंत रामकृष्ण दास यांच्या मार्गदर्शनाखाली पहिली शोभायात्रा सुरू होईल. तर संध्याकाळी ५ वाजता श्री चैतन्य महाप्रभू मंदिरातून महंत गोपाल दास यांच्या नेतृत्वाखाली दुसरी शोभायात्रा निघणार आहे..भाविकांसाठी विशेष रेल्वे सेवामुडिया पूर्णिमा मेळ्यानिमित्त उत्तर मध्य रेल्वेने विशेष रेल्वे व्यवस्था केली आहे.झाशी–डीग पॅसेंजर (११९०१/११९०२) या गाडीचा विस्तार डीगपर्यंत करण्यात आला असून २९ ते ३१ जुलैदरम्यान ती आग्रा कॅन्ट, मथुरा जंक्शन, भूतेश्वर, मोरा, राधाकुंड आणि गोवर्धन येथे थांबणार आहे.तसेच नवी दिल्ली–आग्रा कॅन्ट इंटरसिटी एक्सप्रेसचा विस्तार २४ जुलै ते १ ऑगस्टदरम्यान ग्वाल्हेरपर्यंत करण्यात आला आहे. त्यामुळे भाविकांना प्रवास अधिक सोयीचा होणार आहे..१,००० बसांची व्यवस्था; ५० रुपयांत प्रवासभाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन महामंडळाने २३ ते ३० जुलैदरम्यान १,००० विशेष बसगाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये आग्रा विभागातील २५० आणि इतर सहा विभागांतील ७५० बसांचा समावेश आहे. याशिवाय गरज भासल्यास वापरण्यासाठी १०० बस राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी मेळा परिसराचे सहा झोनमध्ये विभाजन करण्यात आले असून इंटरसेप्टर आणि तातडीची प्रतिसाद पथके (QRT) तैनात करण्यात आली आहेत. भाविकांसाठी बसप्रवासाचे भाडे केवळ ५० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.