Numerology: 'या' मूलांकाच्या मुलांचे अन् वडिलांचे नाते असते सगळ्यात खास! प्रत्येक छोट्या-मोठ्या निर्णयात घेतात एकमेकांचा सल्ला...

Numerology Secrets: नातं कोणतंही असो, त्यात आई आणि वडिलांचे स्थान नेहमीच सर्वोपरि असते. आई लहानपणापासून मुलांचा सांभाळ करते, तर वडील कुटुंबाच्या प्रत्येक सुख-सुविधांची काळजी घेण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करतात. मूल मोठे झाल्यानंतर जेव्हा करिअरसाठी घरापासून दूर जाते, तेव्हा पालकांना एकटेपणा जाणवू लागतो. पण, मुलगा कितीही मोठा झाला किंवा उच्च पदावर पोहोचला, तरीही तो जर आपल्या वडिलांच्या प्रत्येक सल्ल्याला आणि विचारांना सर्वोच्च प्राधान्य देत असेल, तर तो क्षण कोणत्याही वडिलांसाठी अत्यंत अभिमानाचा असतो.अंकशास्त्रानुसार, काही ठराविक मूलांक असणारी मुले आयुष्यभर आपल्या वडिलांच्या सल्ल्यानुसार चालतात आणि प्रत्येक लहान-मोठ्या निर्णयात त्यांचे मार्गदर्शन घेतात. कोणते आहेत हे ३ विशेष मूलांक, जाणून घेऊया सविस्तर..मूलांक 2: वडिलांच्या सर्वात जवळ असणारे आणि भावनिकज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक 2 मानला जातो. या मूलांकवर चंद्र ग्रहाचा प्रभाव असतो.स्वभाव आणि प्राधान्य: मूलांक 2 ची मुलं जन्मापासूनच वडिलांच्या जास्त जवळ असतात. त्यांना प्रत्येक गोष्टीत आईपेक्षा वडिलांची साथ अधिक महत्त्वाची वाटते. ही मुले अत्यंत जबाबदार असतात आणि कुटुंबाच्या गरजांना सर्वात आधी प्राधान्य देतात.वडिलांशी नाते: ही मुले मनाने खूप भावनिक असतात. पालकांचे सुख त्यांच्यासाठी सर्वस्व असते. लहानपणापासूनच प्रत्येक छोट्या-मोठ्या निर्णयात वडिलांचा सल्ला घेणे आणि त्यांच्यासोबत वेळ घालवणे यांना सर्वाधिक आवडते..Numerology: 'या' मूलांकांच्या सुनांसमोर सासूलाही घ्यावी लागते नमती बाजू; सासरच्या घरात चालतो फक्त यांचाच दबदबा! .मूलांक 6: वडिलांना आपला आदर्श मानणारेकोणत्याही महिन्याच्या 6, 15 किंवा 24 तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक 6 असतो. हा मूलांक शुक्र ग्रहाने प्रभावित मानला जातो.आदर्श व्यक्तिमत्त्व: या मूलांकची मुलं आपल्या आई-वडिलांना आपले सर्वोच्च आदर्श मानतात. कितीही मोठी अडचण आली तरी हे मुले आपल्या पालकांची साथ कधीही सोडत नाहीत.कौटुंबिक जिव्हाळा: प्रेमाने नाती कशी जपायची हे यांना चांगले ठाऊक असते. ही मुले आपल्या वडिलांसोबत एक वेगळे आणि घट्ट बॉन्ड शेअर करतात. जीवनातील प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयात वडिलांची शिकवण आणि त्यांचा सल्ला यांच्यासाठी मार्गदर्शक ठरतो..मूलांक 7: वडिलांच्या मताला सर्वोपरि मानणारे साहसीकेतू ग्रहाच्या प्रभावाखाली येणारा मूलांक 7 हा अत्यंत खास मानला जातो. ज्या लोकांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 7, 16 किंवा 25 तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक 7 असतो.स्वभाव: या मूलांकचे मुले मनाने अत्यंत संवेदनशील, प्रामाणिक आणि निस्वार्थी असतात. ते आपले निर्णय मनाने घेतात, परंतु कुटुंबाच्या बाबतीत ते अतिशय संवेदनशील असतात.वडिलांशी नाते: जीवनात पुढे जाण्यासाठी किंवा मोठे निर्णय घेण्यासाठी या मुलांसाठी वडिलांचा शब्द अंतिम असतो. कुटुंबावर कितीही संकट आले तरी ही मुले डगमगतात नाहीत आणि वडिलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतात.अंकशास्त्रानुसार, हे तिन्ही मूलांक असणारी मुलं वडिलांची लाडकी असतात आणि कुटुंबाच्या प्रत्येक संकटात आणि निर्णयात आपल्या वडिलांना सर्वात मोठी ताकद मानतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: कपाटाच्या वर चुकूनही ठेवू नका 'या' ५ गोष्टी; घरात येऊ शकते गरिबी आणि नकारात्मक ऊर्जा! जाणून घ्या वास्तुनियम... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.