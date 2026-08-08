Relationship Numerology: 'या' मूलांकांच्या लोकांना का मानतात 'पॉवर कपल'? जाणून घ्या सगळ्यात बेस्ट जोडी! 

Best Pair In Love & Business: अंकशास्त्रानुसार (Numerology) व्यक्तीच्या जन्मतारखेवरून त्याचा मूलांक ठरतो, जो फक्त स्वभावच नाही तर दोन व्यक्तींमधील सुसंगती आणि केमिस्ट्री कशी असेल हे देखील सांगतो. अंकशास्त्रात मूलांक ५ आणि मूलांक ९ या दोन अंकांचा मिलाफ अत्यंत शुभ, शक्तिशाली आणि परिपूर्ण मानला जातो. याच कारणामुळे या दोन मूलांकांच्या जोडीला 'पॉवर कपल' किंवा 'बेस्ट फ्रेंड्स' म्हणून ओळखले जाते.पती-पत्नीचे नाते असो, मैत्री असो किंवा व्यावसायिक भागीदारी (Business Partnership); मूलांक ५ आणि ९ चे लोक एकमेकांना पूर्ण निष्ठा आणि ताकदीने साथ देतात..बुध आणि मंगळाचा शक्तिशाली मेळ -अंकशास्त्रानुसार मूलांक ५ चा स्वामी ग्रह बुध आहे, जो बुद्धिमत्ता, उत्तम संवादकौशल्य आणि चातुर्याचे प्रतीक मानला जातो. दुसरीकडे, मूलांक ९ चा स्वामी मंगळ आहे, जो उत्साह, अफाट धाडस, ऊर्जा आणि नेतृत्वाचे प्रतिनिधित्व करतो.जेव्हा बुधाची बुद्धी आणि मंगळाची ताकद एकत्र येते, तेव्हा नात्यामध्ये तार्किक विचार आणि कृती (Action) यांचा एक आदर्श समतोल निर्माण होतो..Friend Bonding Numerology: 'या' ३ जन्मतारखांचे लोक बनतात बेस्ट फ्रेंड! भांडण झाले तरी तुटत नाही मैत्रीचे नाते... .मूलांक ५ आणि ९ चा स्वभाव कसा असतो?मूलांक ५ चा स्वभाव: हे लोक अत्यंत मिलनसार, अभ्यासू आणि आनंदी वृत्तीचे असतात. त्यांना नवीन लोकांना भेटणे आणि बदल स्वीकारणे आवडते. कोणत्याही नवीन वातावरणात ते सहज जुळवून घेतात.मूलांक ९ चा स्वभाव: या मूलांकाचे लोक थोडे तिखट किंवा रागीट स्वभावाचे असू शकतात, पण ते मनाने चांगले, निष्ठावान आणि संरक्षक असतात. त्यांच्यात जन्मजात नेतृत्वगुण (Leadership Quality) असतो आणि ते आपल्या प्रियजनांचे रक्षण करण्यासाठी नेहमी तयार असतात..ही जोडी का ठरते सर्वात यशस्वी?स्वातंत्र्याचा आदर: मूलांक ९ चे लोक मूलांक ५ च्या स्वातंत्र्याचा पूर्ण आदर करतात आणि त्यांच्यावर विनाकारण बंधने घालत नाहीत.संकटात भक्कम साथ: कठीण प्रसंगात हे दोघे एकमेकांसाठी ढाल बनून उभे राहतात.व्यवसायात यश: बिझनेस पार्टनरशिपमध्ये मूलांक ५ चे लोक त्यांच्या कल्पकतेने (Creativity) नवीन आयडिया आणतात, तर मूलांक ९ चे लोक आपल्या ऊर्जेने आणि क्षमतेने त्या कल्पना सत्यात उतरवतात..मूलांक ९ साठी इतर अनुकूल आणि आव्हानात्मक अंक:उत्तम ट्यूनिंग: मूलांक ९ च्या लोकांची ट्यूनिंग मूलांक १, ३ आणि स्वतः ९ नंबरच्या लोकांसोबत चांगली जुळते.सावधानता बाळगण्याचे अंक: मूलांक ९ च्या लोकांनी मूलांक २ आणि ७ सोबत मेळ बसवताना थोडी काळजी घेतली पाहिजे. मूलांक २ चे लोक खूप संवेदनशील (इमोशनल) असतात आणि मूलांक ७ चे लोक प्रत्येक गोष्टीचा अतिविचार करतात; ज्यामुळे विचारांमध्ये मतभेद होऊ शकतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .Kitchen Vastu Tips: तुमचे स्वयंपाकघर योग्य दिशेला आहे का? जाणून घ्या गॅस शेगडी आणि सिंक कुठे असावे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.