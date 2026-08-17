Nag Panchami 2026: वारंवार घरात साप दिसणे शुभ की अशुभ? कालसर्प दोषापासून शांतीसाठी करा ‘हे’ उपाय

NAG PANCHAMI RELIGIOUS BELIEFS AND REMEDIES: दरवर्षी श्रावणातील पंचमीला नाग पंचमी साजरी केली जाते. यंदा ही तिथी आज येत आहे. विशेष म्हणजे आजच श्रावणातील तिसरा सोमवार आहे. त्यामुळे नागदेवता आणि भगवान शिवाची पूजा करण्यासाठी हा दिवस विशेष मानला जातो.हिंदू धर्मात नाग पंचमीला नागदेवतेची पूजा करण्याची परंपरा आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार या दिवशी नागदेवतेची पूजा आणि भगवान शिवाचा अभिषेक केल्याने सर्पदोष किंवा कालसर्प दोषाच्या शांतीसाठी प्रार्थना केली जाते. .नाग पंचमीला काय करावे?ज्योतिषीय मान्यतेनुसार नाग पंचमीच्या दिवशी श्रद्धेने नागदेवतेची पूजा करावी. नागदेवतेची मूर्ती किंवा मंदिरातील शिवलिंगावर दूध अर्पण करण्याची परंपरा आहे. मात्र जिवंत सापाला दूध पाजू नये. त्याऐवजी मंदिरात नागदेवतेच्या मूर्तीवर किंवा शिवलिंगावर दूध अर्पण करणे योग्य आहे.या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि भगवान शिवाचे ध्यान करावे. शिवलिंगावर पाणी, दूध आणि बेलपत्र अर्पण करावे. त्यानंतर ‘ॐ नमः शिवाय’ या मंत्राचा जप करावा. श्रद्धेनुसार महामृत्युंजय मंत्राचा जपही केला जातो..सर्पदोष किंवा कालसर्प दोषासाठी उपायज्योतिषीय मान्यतेनुसार कुंडलीत सर्पदोष किंवा कालसर्प दोष असल्याचे मानले जात असल्यास नाग पंचमीच्या दिवशी नागदेवतेची पूजा करता येते. नागदेवतेला फुले, अक्षता अर्पण करून भगवान शिवाची पूजा करावी. शिवलिंगावर जल अर्पण करून दोषाच्या शांतीसाठी प्रार्थना करावी.या दिवशी गरजू व्यक्तींना अन्नदान किंवा आवश्यक वस्तूंचे दान करणेही शुभ मानले जाते..घरात वारंवार साप दिसत असेल तर काय करावे?घरात वारंवार साप दिसणे हे सर्पदोषाचे लक्षण आहे, अशी काही धार्मिक मान्यता आहे. मात्र याला वैज्ञानिक आधार नाही. पावसाळ्यात साप सुरक्षित आणि कोरडी जागा शोधताना घरांच्या आसपास किंवा घरात येऊ शकतात..त्यामुळे घराच्या आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवावा. झाडाझुडपांमध्ये किंवा कचऱ्याच्या ठिकाणी साप लपणार नाही याची काळजी घ्यावी. घरात साप दिसल्यास त्याला मारण्याचा किंवा स्वतः पकडण्याचा प्रयत्न करू नये. त्याऐवजी सर्पमित्र, वन विभाग किंवा प्रशिक्षित तज्ज्ञांची मदत घ्यावी.नाग पंचमीच्या दिवशी श्रद्धेनुसार नागदेवता आणि भगवान शिवाची पूजा करणे शुभ मानले जाते. मात्र धार्मिक उपायांसोबत सापांबाबत योग्य आणि सुरक्षित पद्धतीने वागणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.