Nag Panchami 2026: नागपंचमीच्या दिवशी प्या 'या' फळाचा रस; सर्पदंशाची भीती अन् आजार होतील दूर!

Nag Panchami Remedies and Spiritual Secrets: हिंदू धर्मात नागपंचमीच्या पावन पर्वावर नागदेवतेची पूजा करण्याची आणि त्यांच्याबद्दल श्रद्धा व्यक्त करण्याची परंपरा आहे. पावसाळ्यात सापांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढतो. त्यामुळे नागपंचमीला नागांच्या बिळाजवळ दूध अन् साळीच्या लाह्या वाहून नागदेवतेची उपासना केली जाते, ज्यामुळे सर्पभयापासून मुक्ती मिळते अशी धार्मिक धारणा आहे..मिथिलांचल भागात नागपंचमीचा सण 'मोना पंचमी' म्हणूनही साजरा केला जातो. या दिवशी मनसा देवीचे पूजन केले जाते आणि सर्पमंत्र सिद्ध करून घरोघरी त्याचा वापर केला जातो, जेणेकरून सर्पदंशाची भीती नष्ट होते. .Nagpanchami 2026: यंदा कधी साजरी होणार नागपंचमी? जाणून घ्या योग्य तारीख, शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी एकाच क्लिकवर.लिंबाच्या रसाचे सेवनधार्मिक विधींसोबतच मिथिलांचल परंपरेत नागपंचमीच्या दिवशी लिंबाच्या रसाचे सेवन करणे अत्यंत शुभ आणि पुष्टीकारक मानले गेले आहे.आरोग्यदायी गुणधर्म: पावसाळ्याच्या दिवसांत लिंबाच्या रसाचे सेवन केल्याने शरीराला आवश्यक पोषक तत्त्वे मिळतात आणि पचनक्रिया मजबूत राहते.सर्पभयापासून मुक्ती: लिंबाच्या रसाचे सेवन केल्याने शरीरात पुष्टीकारक योग तयार होतो. तसेच नागदेवतेच्या उपासनेसोबत याचे सेवन केल्यास सर्पदंशाचा धोका आणि भीती दूर होते, अशी पौराणिक आणि स्थानिक मान्यता आहे..नागपंचमीच्या दिवशी 'या' परंपरांना आहे विशेष महत्त्वबिळापाशी पूजा: नागाच्या बिळाजवळ दूध आणि साळीच्या लाह्या वाहून सर्पभयापासून रक्षण करण्याची प्रार्थना केली जाते.मनसा देवीचे पूजन: ज्यांची कुलदेवी मनसा देवी आहे, ते घरोघरी दान देतात आणि कुमारी कन्यांना भोजन देतात.सर्पमंत्र सिद्धी: सर्पदंशापासून संरक्षणासाठी विशेष सर्पमंत्रांचा वापर करून घरातील वातावरण सुरक्षित केले जाते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Onam 2026: केरळचा सर्वात मोठा उत्सव; थिरुवोणमची पर्वणी! जाणून घ्या 'ओणम' आणि मल्याळी संस्कृतीचे खास महत्त्व... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.