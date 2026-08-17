संस्कृती

Nag Panchami 2026: नागपंचमीच्या दिवशी प्या 'या' फळाचा रस; सर्पदंशाची भीती अन् आजार होतील दूर!

Nag Panchami Traditions: नागदेवतेची पूजा अन् 'या' एका फळाचा रस! मिथिलांचलमध्ये 'मोना पंचमी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सणाला आहे अनन्यसाधारण महत्त्व! साप चावण्याचा धोका टाळण्यासाठी वाचा खास माहिती...
Drink This Fruit Juice on Nag Panchami to Ward Off Snake Bite Fear

Drink This Fruit Juice on Nag Panchami to Ward Off Snake Bite Fear

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Nag Panchami Remedies and Spiritual Secrets: हिंदू धर्मात नागपंचमीच्या पावन पर्वावर नागदेवतेची पूजा करण्याची आणि त्यांच्याबद्दल श्रद्धा व्यक्त करण्याची परंपरा आहे. पावसाळ्यात सापांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढतो. त्यामुळे नागपंचमीला नागांच्या बिळाजवळ दूध अन् साळीच्या लाह्या वाहून नागदेवतेची उपासना केली जाते, ज्यामुळे सर्पभयापासून मुक्ती मिळते अशी धार्मिक धारणा आहे.

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