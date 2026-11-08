Narak Chaturdashi 2026: नरक चतुर्दशीला कणकेच्या दिव्याने का ओवाळतात? जाणून घ्या ४ धार्मिक मान्यता

Diwali Tradition: दिवाळीच्या सणात अभ्यंगस्नानाला विशेष महत्त्व आहे. नरक चतुर्दशीच्या दिवशी पहाटे उठून सुगंधी तेल आणि उटणे लावून अभ्यंगस्नान करण्याची परंपरा अनेक घरांमध्ये आजही पाळली जाते. या स्नानापूर्वी किंवा स्नान झाल्यावर घरातील व्यक्तींना कणकेच्या दिव्याने ओवाळण्याची प्रथाही काही ठिकाणी पाहायला मिळते. या विधीमागे केवळ धार्मिक श्रद्धाच नाही, तर आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या आरोग्याची आणि सुखी आयुष्याची कामना करण्याची भावनाही जोडलेली आहे. या परंपरेमागील काही महत्त्वाच्या धारणा जाणून घेऊया..१. नजर उतरवण्यासाठी: कणकेच्या दिव्याने ओवाळल्याने व्यक्तीला लागलेली वाईट नजर उतरते, अशी पारंपरिक श्रद्धा आहे. घरातील लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांना या दिव्याने ओवाळले जाते. यामुळे शरीराभोवती असलेली नकारात्मक ऊर्जा आणि वाईट प्रभाव दूर होतात, असे मानले जाते..Diwali 2026: नरक चतुर्दशीला कारिट फोडण्याची काय आहे प्रथा? जाणून घ्या या परंपरेमागचा अर्थ.२. आरोग्य आणि दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना: ओवाळण्याच्या या विधीमागे आपल्या जवळच्या व्यक्तीला उत्तम आरोग्य, सुख, समृद्धी आणि दीर्घायुष्य लाभावे, अशी मंगलकामना असते. कुटुंबातील सदस्यांच्या आयुष्यात आनंद आणि समाधान नांदावे, हीच या परंपरेमागील भावना आहे.३. वाईट शक्तींपासून संरक्षण: दिवा हा प्रकाश, शुभत्व आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे कणकेच्या दिव्याने ओवाळल्याने वाईट शक्ती आणि नकारात्मकता दूर होऊन घरात सुख-शांती नांदते, अशी धार्मिक धारणा आहे..४. मंगल अभ्यंगस्नानाची परंपरा: नरक चतुर्दशीच्या दिवशी अभ्यंगस्नानाला विशेष महत्त्व आहे. कणकेच्या दिव्याने ओवाळणे हा या मंगल स्नानाशी जोडलेला शुभ विधी मानला जातो. याद्वारे दिवाळीची सुरुवात सकारात्मक विचारांनी आणि कुटुंबाच्या कल्याणाच्या प्रार्थनेने केली जाते..Diwali 2026 Wishes in Marathi: सुख-समृद्धीच्या शुभेच्छांसह करा दिवाळीची सुरुवात; नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजनाचे खास संदेश.टीपया प्रथा धार्मिक आणि पारंपरिक श्रद्धांवर आधारित आहेत. त्यांना वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेला आरोग्यविषयक उपाय समजू नये. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.